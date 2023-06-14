Глава Минобороны РФ проинспектировал несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства

Россия продолжает развивать свой оборонный потенциал, выводя на боевое дежурство современные системы. Один из объектов, на которых функционирует новейшая РЛС, сегодня посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава российского военного ведомства проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства. Визит состоялся в рамках рабочей поездки министра в войска ЗВО, сообщается в ТГ-канале ведомства.
В материале говорится, что генерал-полковник Александр Головко, занимающий должность командующего Космическими войсками и заместителя главнокомандующего ВКС России, сделал доклад касательно перспектив и функциональных возможностей объекта.
Со слов военного, новая РЛС обладает уникальными характеристиками. Так, ввод в эксплуатацию данного оборудования позволил сопровождать в околоземном пространстве объекты размером до 10 см. При этом время их обнаружения после запуска сократилось в 2 раза, а количество сопровождаемых объектов выросло в 4 раза.
Касательно будущего развития системы контроля космического пространства, главе Минобороны РФ доложили, что дальнейшее увеличение области наблюдения уже к 2027 году позволит российским Космическим войскам в 2 раза сократить время идентификации иностранных космических аппаратов, включая их назначение. Время обнаружения объектов при этом сократится в 4 раза.
Наконец, заместитель директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (компании-разработчика новой системы) Павел Созинов добавил, что данная РЛС является в своем роде уникальной и не имеет аналогов, как внутри страны, так и за рубежом.