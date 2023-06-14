Молдавия подписала план военного сотрудничества с Румынией на текущий год

В результате восьмого заседания молдавско-румынской комиссии был подписан план по сотрудничеству Молдавии и Румынии в сфере обороны на 2023 год. Заседание комиссии прошло в Румынии в городе Тыргу-Муреш, сообщили в пресс-службе министерства обороны Молдавии.
Как утверждает молдавское военное ведомство, на заседании комиссии обсуждался ряд важных вопросов, включая модернизацию оборонного института, содействие миру и безопасности, образование и подготовка военнослужащих, военная история. Отдельно было уделено внимание повышению «оперативной совместимости» молдавской и румынской армий во время выполнения неких «миротворческих миссий». Например, молдавские военные принимают участие в совместных со странами НАТО военных учениях.
Отметим, что в последнее время Кишинев все активнее взаимодействует со странами НАТО в военно-политической сфере. Во многом такая политика молдавского руководства является следствием пребывания у власти в этой стране известной своими прорумынскими и прозападными настроениями Майи Санду.
Молдавия рассчитывает на вступление в ряды Североатлантического альянса в перспективе. В последние месяцы руководители Молдавии все чаще позволяют себе откровенно антироссийские заявления. В то же время, пока Кишинев не решается на открыто враждебные действия, например – на попытку вооруженного захвата Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) или на более активное вовлечение в украинский вооруженный конфликт.
Такая нерешительность молдавского руководства связана, в том числе, и с наличием в стране достаточно многочисленной и активной оппозиции, которая критикует действия Санду и выступает за мирные и дружественные отношения с Россией.