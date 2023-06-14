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Молдавия подписала план военного сотрудничества с Румынией на текущий год

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Молдавия подписала план военного сотрудничества с Румынией на текущий год

В результате восьмого заседания молдавско-румынской комиссии был подписан план по сотрудничеству Молдавии и Румынии в сфере обороны на 2023 год. Заседание комиссии прошло в Румынии в городе Тыргу-Муреш, сообщили в пресс-службе министерства обороны Молдавии.


Как утверждает молдавское военное ведомство, на заседании комиссии обсуждался ряд важных вопросов, включая модернизацию оборонного института, содействие миру и безопасности, образование и подготовка военнослужащих, военная история. Отдельно было уделено внимание повышению «оперативной совместимости» молдавской и румынской армий во время выполнения неких «миротворческих миссий». Например, молдавские военные принимают участие в совместных со странами НАТО военных учениях.

Отметим, что в последнее время Кишинев все активнее взаимодействует со странами НАТО в военно-политической сфере. Во многом такая политика молдавского руководства является следствием пребывания у власти в этой стране известной своими прорумынскими и прозападными настроениями Майи Санду.

Молдавия рассчитывает на вступление в ряды Североатлантического альянса в перспективе. В последние месяцы руководители Молдавии все чаще позволяют себе откровенно антироссийские заявления. В то же время, пока Кишинев не решается на открыто враждебные действия, например – на попытку вооруженного захвата Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) или на более активное вовлечение в украинский вооруженный конфликт.

Такая нерешительность молдавского руководства связана, в том числе, и с наличием в стране достаточно многочисленной и активной оппозиции, которая критикует действия Санду и выступает за мирные и дружественные отношения с Россией.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Mil.gov.ua
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2 комментария
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 15:08
    0
    в последнее время Кишинев все активнее взаимодействует со странами НАТО в военно-политической сфере. Во многом такая политика молдавского руководства является следствием пребывания у власти в этой стране известной своими прорумынскими и прозападными настроениями Майи Санду.

    Кто бы в этом только сомневался!
    "Соросиха" Санду для Румынии в Р.Молдова - это как антироссиянин и иностранный агент глава МИД РФ Андрей Козырев для исполнения интересов США при Ельцине!
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:28
    0
    Позвали лису цыплят сторожить...
    Первое, что подумал.