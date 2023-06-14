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Названа причина, по которой глава МАГАТЭ отложил запланированный на сегодня визит на ЗАЭС

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Названа причина, по которой глава МАГАТЭ отложил запланированный на сегодня визит на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил запланированный на сегодня визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова одного из чиновников украинского кабмина. Как уточняет международное агентство новостей, гендиректор этой международной организации решил поступить так из соображений безопасности.


В настоящий момент, по данным издания, поездка отложена на несколько часов, хотя по другой информации визит переносится на четверг, 15 июня.

Стоит отметить, что в ходе посещения станции Гросси намерен осуществить проверку уровня воды в пруду-охладителе, расположенном около АЭС.

Как сообщили ранее в руководстве украинского госпредприятия «Энергоатом», Рафаэль Гросси накануне провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны обсудили конкретные шаги, которые бы способствовали снижению рисков для ЗАЭС, равно как и принятия соответствующих мер по недопущению инцидентов на данном атомном объекте.

Во время разговора с главой МАГАТЭ глава украинского государства высоко оценил его предложение по отправке в страну группы экспертов со стороны этой организации для проведения оценки последствий подрыва плотины на Каховской ГЭС. Также специалисты займутся подготовкой предложений для ликвидации этих последствий.

Авторы публикации обратили внимание и на крайнюю обеспокоенность Гросси во время его нахождения в украинской столице, связанную с тем, что данная атомная станция может быть охвачена контрнаступлением ВСУ.

Напомним, что по состоянию на 13 июня уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет чуть более 16,5 м, что на данном этапе вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.
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6 комментариев
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  1. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:51
    +1
    ...что в ходе посещения станции Гросси намерен осуществить проверку уровня воды в пруду-охладителе, расположенном около АЭС.

    с-ка, эта политическая комедия становится все абсурдней, сам ГРОССИ будет воду мерять! Веревкой с грузилом, по всей видимости. А то что не поехал сразу, так болотники не нашел, сосед как забрал на рыбалку, так и не вернул. А как без сапог то воду мерять?
    Других проблем, конечно же, эти (слов нет приличных) больше не наблюдают с этой АЭС...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: МВГ
      А как без сапог то воду мерять?

      Вода теплая, в одних трусах, вода по шулята - 1 м. 20 см. вода по маковку - 1 м. 80 см.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:52
    0
    стороны обсудили конкретные шаги, которые бы способствовали снижению рисков для ЗАЭС, равно как и принятия соответствующих мер по недопущению инцидентов на данном атомном объекте.

    Интересно, а где были эти "стороны", когда одна из "сторон" взорвала Каховскую плотину, вызвав риск для ЗАЭС и всей Европы.
    А теперь "шаги по снижению рисков", абсурд из дурдома, или разговор двух мартышек, кому сожрать банан.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:57
    0
    Не пей, Гросси, водичку из Каховского водохранилища....

    Хотя...

    Пей, хуже уже всё равно не станешь
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:04
      +1
      Цитата: parabyd
      Не пей, Гросси, водичку

      - Мужик,ты воду не пил из пруда охладителя АЭС
      - Май наме из Гросси...
      - Вот я и говорю, гуще черпай... гуще...
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:05
    0
    в ходе посещения станции Гросси намерен осуществить проверку уровня воды в пруду-охладителе,

    по состоянию на 13 июня уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет чуть более 16,5 м

    Гросси будет нырять с аквалангом или на задержке дыхания?