Названа причина, по которой глава МАГАТЭ отложил запланированный на сегодня визит на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил запланированный на сегодня визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова одного из чиновников украинского кабмина. Как уточняет международное агентство новостей, гендиректор этой международной организации решил поступить так из соображений безопасности.
В настоящий момент, по данным издания, поездка отложена на несколько часов, хотя по другой информации визит переносится на четверг, 15 июня.
Стоит отметить, что в ходе посещения станции Гросси намерен осуществить проверку уровня воды в пруду-охладителе, расположенном около АЭС.
Как сообщили ранее в руководстве украинского госпредприятия «Энергоатом», Рафаэль Гросси накануне провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны обсудили конкретные шаги, которые бы способствовали снижению рисков для ЗАЭС, равно как и принятия соответствующих мер по недопущению инцидентов на данном атомном объекте.
Во время разговора с главой МАГАТЭ глава украинского государства высоко оценил его предложение по отправке в страну группы экспертов со стороны этой организации для проведения оценки последствий подрыва плотины на Каховской ГЭС. Также специалисты займутся подготовкой предложений для ликвидации этих последствий.
Авторы публикации обратили внимание и на крайнюю обеспокоенность Гросси во время его нахождения в украинской столице, связанную с тем, что данная атомная станция может быть охвачена контрнаступлением ВСУ.
Напомним, что по состоянию на 13 июня уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет чуть более 16,5 м, что на данном этапе вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.