Служба безопасности Украины заявила, что выявила военнослужащего украинской армии, якобы занимавшегося сбором данных о дате начала и направлениях ударов в ходе контрнаступательных действий ВСУ. Кроме того, украинский военный якобы собирал информацию о маршрутах перевозки вооружения, поставленного западными союзниками Украины.В официальном Telegram-канале украинской спецслужбы утверждается, что военной контрразведкой Службы безопасности при содействии командования ВСУ в Днепропетровской области была проведена многоэтапная спецоперация, в ходе которой был выявлен житель Энергодара, якобы являющийся очередным агентом российской военной разведки.Согласно информации СБУ, задержанный вступил в ряды украинской армии еще до начала российской спецоперации на Украине и проходил службу в одной из военных частей на территории Днепропетровской области. В СБУ утверждают, что военнослужащий якобы занимался сбором информации о планируемых украинским командованием боевых операциях, а накануне широкомасштабного контрнаступления ВСУ получил от своих кураторов задачу - выяснить дату начала и главные направления атак украинских сил.Сообщается, что против задержанного украинского военнослужащего заведено уголовное дело по статье "государственная измена". Согласно украинскому уголовному кодексу, по этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.Напомним, что украинский режим проводит репрессии в отношении любых лиц, заподозренных хотя бы в малейших связях с Россией, не говоря уже о сотрудничестве с российскими силовыми структурами.