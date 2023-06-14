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СБУ заподозрила военнослужащего ВСУ в сборе данных о начале контрнаступления

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СБУ заподозрила военнослужащего ВСУ в сборе данных о начале контрнаступления

Служба безопасности Украины заявила, что выявила военнослужащего украинской армии, якобы занимавшегося сбором данных о дате начала и направлениях ударов в ходе контрнаступательных действий ВСУ. Кроме того, украинский военный якобы собирал информацию о маршрутах перевозки вооружения, поставленного западными союзниками Украины.


В официальном Telegram-канале украинской спецслужбы утверждается, что военной контрразведкой Службы безопасности при содействии командования ВСУ в Днепропетровской области была проведена многоэтапная спецоперация, в ходе которой был выявлен житель Энергодара, якобы являющийся очередным агентом российской военной разведки.

Согласно информации СБУ, задержанный вступил в ряды украинской армии еще до начала российской спецоперации на Украине и проходил службу в одной из военных частей на территории Днепропетровской области. В СБУ утверждают, что военнослужащий якобы занимался сбором информации о планируемых украинским командованием боевых операциях, а накануне широкомасштабного контрнаступления ВСУ получил от своих кураторов задачу - выяснить дату начала и главные направления атак украинских сил.

Сообщается, что против задержанного украинского военнослужащего заведено уголовное дело по статье "государственная измена". Согласно украинскому уголовному кодексу, по этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что украинский режим проводит репрессии в отношении любых лиц, заподозренных хотя бы в малейших связях с Россией, не говоря уже о сотрудничестве с российскими силовыми структурами.
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6 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 15:30
    -1
    украинский режим проводит репрессии в отношении любых лиц, заподозренных хотя бы в малейших связях с Россией, не говоря уже о сотрудничестве с российскими силовыми структурами.

    Загнанная в угол крыса бросается на всех, кто ей кажется хоть на каплю подозрительным, лишь бы ей самой оказаться в безопасности. Загрызёт человека до смерти.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:31
    0
    Не иначе хлебореза за недовес за руку поймали......, теперь политику шьют. Не иначе в Днепропетровской области все планирование операций проводится в офицерской столовой. В куеве не знают направление главного удара, а тут в провинции, упс. Не там ищут, на Привозе в Одессе расскажут кто, куда и когда будет наступать.
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:33
    0
    СБУ заподозрила военнослужащего ВСУ в сборе данных о начале контрнаступления

    СБУ пусть с Порошенко сначала спросит, а то тот чуть ли час и минуты в публичных выступлениях выдавал на волне дешевого популизма. Да и остальные прочие наперебой об этом болтали в угоду хозяину из-за океана. Теперь крайних среди солдат ищут.
    Тапа того Залужного, который, оказывается, трубопровод взрывал тайком. Американцы, понимаш, стопроцентно выяснили, они же никогда не врут.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:35
    0
    Бей своих, что б чужие боялись?
    Если многоэтапная операция, то, либо это не младший офицерский состав, либо можно много чего в пользу СБУ насобирать. А можно ещё и убрать неугодного, накропав заявлений с приобщением...
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:42
    -1
    в отношении любых лиц, заподозренных хотя бы в малейших связях с Россией,
    ...во хохма...а как на счёт 10 миллионов граждан 404 которые успешно арбайтен на стройках в РФ....эх клоуны кровавые
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:43
    0
    Ну вот и нашли виноватого. Это из-за него леопарды и брэдли на минах подрывались sad