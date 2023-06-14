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Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли из РСЗО село Соболевка

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Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли из РСЗО село Соболевка

Сегодня обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» подверглось село Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


По утверждению руководителя региональной администрации, украинские РСЗО «Град» открыли огонь по частному сектору населенного пункта. В результате обстрела были зафиксированы повреждения в пяти частных жилых домовладениях. Так, в домах повыбивало окна, были посечены фасады, крыши. Также осколки зацепили одну из хозяйственных построек. Губернатор сообщил о повреждении сельскохозяйственного предприятия и четырех единиц техники, которые находились на его территории.

Как отметил Гладков, по предварительным данным в результате украинского обстрела никто не пострадал. На месте происшествия в настоящее время работают представители оперативных служб региона. Сотрудники администрации округа осуществляют подомовой обход территории, чтобы выяснить, что именно было повреждено.


Населенные пункты региона регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Как мы видим, в качестве цели украинские войска выбирают для себя сугубо мирные населенные пункты и ведут огонь по частным жилым домам местных жителей, по сельскохозяйственным предприятиям, объектам гражданской инфраструктуры, что демонстрирует преступный характер действий киевского режима.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения защиты российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ не исключается создание «санитарной зоны» на территории Украины, которая будет отделять позиции украинских формирований от российской границы. Но эта задача потребует оттеснения сил ВСУ от рубежей нашей страны во всех приграничных областях Украины.
Использованы фотографии:
Wikipedia / MOD Ukraine
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4 комментария
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  1. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:23
    0
    Молодец губернатор отчитался возьми с полки пирожок. Кто нибудь знает в России есть армия?
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 15:28
      0
      Есть, вот что Путин по этому поводу сказал:
      срочники присутствуют в Белгородской и Курской области, и там они должны выполнять свой священный долг - защищать Отечество. Никто не дрогнул, а генерал Лапин шёл вместе с ними с табельным оружием.
      1. Дво
        Дво Сегодня, 15:47
        +2
        Про генерала Лапина с табельным оружием как бы я не понял ,представил американского генерала в такой ситуации там бы уволили половину офицеров за несоответствие занимаемой должности, он вообще то должен командовать из штаба издалека. Если подчинённые не могут выполнить команды их увольняют зачем нужен такой балласт .Ведь любого генерала делает успешным его команда ,тогда получается у генерала Лапина ,одни паркетные якоря в команде которые его тянут вниз.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:37
    +1
    Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли из РСЗО село Соболевка
    Кто то писал\говорил, на счёт создания санитарной зоны там ГДЕ НЕОБХОДИМО???
    Хотя, какая такая "санитарная зона" ... ЛИНИЯ ФРОНТА и никак иначе!