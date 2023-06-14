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Польская пресса: Участие поляков в нападении на Белгородчину поставило страну на грань войны с Россией

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Польская пресса: Участие поляков в нападении на Белгородчину поставило страну на грань войны с Россией

Факт участия наемников из Польши в нападении украинских боевиков на Белгородскую область Российской Федерации представляет собой серьезное нарушение международного права. Об этом пишет польский обозреватель Конрад Ренкас в материале для издания Myśl Polska.


По мнению аналитика, участие поляков в нападении на Белгородчину поставило страну на грань войны с Россией. Москва имеет все основания требовать от Варшавы объяснений по поводу того, почему граждане Польши участвовали в агрессии против территории Российской Федерации.

Как отметил Ренкас, польские власти зря стараются снять с себя на словах ответственность за причастность к диверсионному рейду. Ведь, согласно польскому законодательству, боевики польских формирований, воюющие на стороне ВСУ, должны получить официальное разрешение от министерства национальной обороны Польши.

Следовательно, либо разрешение на участие в нападении на российскую территорию у них было, либо они являются преступниками уже с точки зрения польского законодательства, так как его нарушают.

Польский обозреватель считает, что Варшава переходит границы допустимого. В будущем агрессивные действия против России или Белоруссии могут привести к прямому вооруженному конфликту с этими странами, и НАТО не окажет Польше прямую военную поддержку, так как в этом случае польская сторона будет выступать в качестве агрессора. Почему-то президент Польши Анджей Дуда и его окружение это обстоятельство не учитывают, но многим полякам сложившаяся ситуация нравится все меньше и меньше, так как вовлечения страны в войну с Россией они явно не хотят.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Польши
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    +2
    Соломку стелют в информ поле........
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:53
      +1
      Дуде, Моравецкому, как и Качинскрму неймётся восстановить для себя ПАНСКИЕ привелегии времён Речи Посполитой!
      Они погонят - и уже гонят - на убой простых поляков на ВОЙНУ против России до ПОСЛЕДНЕГО ПОЛЯКА, как и евреи Зеленский, Резников и Шмыгаль - гонят на убой украинцев в Укрорейхе до ПРОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА!
      Кстати, Моравецкий - по матери тоже польский еврей.

      Никто из них у сабя на родине - в Польше - жить не будет! Для них важны только американские доллары, набивающие их карманы и продолжение войны, которая им это обогащение обеспечивает.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 16:11
        0
        ....полякам сложившаяся ситуация нравится всё меньше и меньше , так как вовлечения страны в войну с Россией они явно не хотят

        hi Конечно, уважаемая Татьяна, видимо строили планы, как легко прирастут бывшими Российскими, а теперь украинскими территориями..... А оказалось, что возможна и гибель поляков , и расходы, и даже война с Россией. Не подходит им это
  2. Million
    Million Сегодня, 15:36
    0
    Здравомыслящие люди есть везде,но их,к сожалению,не много..
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:38
    +1
    Польша все время своего существования была цепной шавкой Британии. Польша никогда не была самостоятельным государством. А будет ли Польша существовать как государство в будущем?
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:40
    +4
    Мало ли у нас нонеча не официальных формирований? Почему бы кому-то из них не прогуляться сугубо частным образом по польской территории? Али ещё как попрыгать по панской мозоли? А то что-то совсем оборзели от безнаказанности..
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    +3
    Польская пресса: Участие поляков в нападении на Белгородчину поставило страну на грань войны с Россией
    Какое такое "международное право" ... это, даже, не смешно.
    Политики отбрешутся, делов то, им брехать не привыкать.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:14
      0
      заранее стали мочить свои портки? laughing Одумываться начинают, что не так всё просто, как казалось
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:46
    0
    Ссыкотно полякам становится. А изчезнуть совсем, англосаксы не дадут. Такая "ручная гиена" им ой как нужна.
    Не самим же воевать.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:17
    -1
    Ничего, рыпнутся поляки посерьезнее мы тоже мигом забудем об (международном праве, и прочих благоглупостях) в отношении польши. Я бы посоветовал полякам искать новое место жительство-на другой планете. На этой их беженцы нафиг не упали никому уже.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:23
    0
    Москва имеет все основания требовать от Варшавы объяснений по поводу того, почему граждане Польши участвовали в агрессии против территории Российской Федерации.
    На основании этого, Россия имеет право, не нарушая 5-ю статью, напасть на Польшу.
  9. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 16:57
    -1
    Какие поляки наивные! Наши ещё те терпилы.
    Кремль атакуют , а нам - божья роса!
  10. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 16:58
    -1
    Цитата: tihonmarine
    Москва имеет все основания требовать от Варшавы объяснений по поводу того, почему граждане Польши участвовали в агрессии против территории Российской Федерации.
    На основании этого, Россия имеет право, не нарушая 5-ю статью, напасть на Польшу.

    С Украиной не можем справиться, а вы Польше войну собираетесь объявит