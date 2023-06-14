Польская пресса: Участие поляков в нападении на Белгородчину поставило страну на грань войны с Россией

Факт участия наемников из Польши в нападении украинских боевиков на Белгородскую область Российской Федерации представляет собой серьезное нарушение международного права. Об этом пишет польский обозреватель Конрад Ренкас в материале для издания Myśl Polska.По мнению аналитика, участие поляков в нападении на Белгородчину поставило страну на грань войны с Россией. Москва имеет все основания требовать от Варшавы объяснений по поводу того, почему граждане Польши участвовали в агрессии против территории Российской Федерации.Как отметил Ренкас, польские власти зря стараются снять с себя на словах ответственность за причастность к диверсионному рейду. Ведь, согласно польскому законодательству, боевики польских формирований, воюющие на стороне ВСУ, должны получить официальное разрешение от министерства национальной обороны Польши.Следовательно, либо разрешение на участие в нападении на российскую территорию у них было, либо они являются преступниками уже с точки зрения польского законодательства, так как его нарушают.Польский обозреватель считает, что Варшава переходит границы допустимого. В будущем агрессивные действия против России или Белоруссии могут привести к прямому вооруженному конфликту с этими странами, и НАТО не окажет Польше прямую военную поддержку, так как в этом случае польская сторона будет выступать в качестве агрессора. Почему-то президент Польши Анджей Дуда и его окружение это обстоятельство не учитывают, но многим полякам сложившаяся ситуация нравится все меньше и меньше, так как вовлечения страны в войну с Россией они явно не хотят.