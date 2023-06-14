NYT: восточноевропейские страны давят на Вашингтон насчёт вступления Украины в НАТО

Единственный шанс на мир в Европе – это когда Украина будет в НАТО

Позиция Соединенных Штатов относительно приема Киева в Североатлантический альянс сильно отличается от той, которой придерживаются другие его члены. Союзники американцев особенно восточноевропейские страны, давят на Вашингтон насчет вступления Украины в НАТО, требуя конкретизировать перспективы для нее.На эту тему рассуждают авторы статьи, опубликованной в газете The New York Times (NYT).Они отмечают, что президент США Джо Байден уклоняется от конкретики, когда речь идет о вступлении Украины в альянс. Он предпочитает расплывчатые формулировки и туманные обещания. Байдена можно понять, ведь американский президент явно опасается прямого военного столкновения между РФ и Соединенными Штатами – двумя ядерными державами.Но союзников США такая позиция Вашингтона не устраивает. Особенно активно себя проявляют в этом страны НАТО, имеющие общие границы с Россией – Польша и Прибалтика. Они требуют предоставить Киеву четкий план по вступлению в альянс уже на предстоящем саммите в Вильнюсе. Но даже они выступают против приема Украины в НАТО до завершения ее вооруженного конфликта с Россией. И как только он прекратится, Киев тут же должен, по их мнению, получить дорожную карту по вступлению в альянс.- заявил премьер-министр Латвии американского происхождения Крисьянис Кариньш.Судя по всему, безоговорочно поддерживают американскую позицию по украинскому вопросу только в Берлине.