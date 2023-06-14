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NYT: восточноевропейские страны давят на Вашингтон насчёт вступления Украины в НАТО

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NYT: восточноевропейские страны давят на Вашингтон насчёт вступления Украины в НАТО

Позиция Соединенных Штатов относительно приема Киева в Североатлантический альянс сильно отличается от той, которой придерживаются другие его члены. Союзники американцев особенно восточноевропейские страны, давят на Вашингтон насчет вступления Украины в НАТО, требуя конкретизировать перспективы для нее.

На эту тему рассуждают авторы статьи, опубликованной в газете The New York Times (NYT).

Они отмечают, что президент США Джо Байден уклоняется от конкретики, когда речь идет о вступлении Украины в альянс. Он предпочитает расплывчатые формулировки и туманные обещания. Байдена можно понять, ведь американский президент явно опасается прямого военного столкновения между РФ и Соединенными Штатами – двумя ядерными державами.

Но союзников США такая позиция Вашингтона не устраивает. Особенно активно себя проявляют в этом страны НАТО, имеющие общие границы с Россией – Польша и Прибалтика. Они требуют предоставить Киеву четкий план по вступлению в альянс уже на предстоящем саммите в Вильнюсе. Но даже они выступают против приема Украины в НАТО до завершения ее вооруженного конфликта с Россией. И как только он прекратится, Киев тут же должен, по их мнению, получить дорожную карту по вступлению в альянс.

Единственный шанс на мир в Европе – это когда Украина будет в НАТО

- заявил премьер-министр Латвии американского происхождения Крисьянис Кариньш.

Судя по всему, безоговорочно поддерживают американскую позицию по украинскому вопросу только в Берлине.
Использованы фотографии:
НАТО
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10 комментариев
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  1. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 15:40
    0
    Только по частям Украина будет в НАТО в составе других.
    1. Татьяна Першина
      Татьяна Першина Сегодня, 15:53
      +1
      Ох и "нарадуются" те, кто возьмёт себе Галицию!
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: Татьяна Першина
        Ох и "нарадуются" те, кто возьмёт себе Галицию!

        И о чем только думал товарищ Сталин? Ведь предупреждал же Дурново! Действительно. Если уж за все время существования Российской империи эта поганая земля была не нужна русским царям, то большевикам-то зачем она сдалась?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    +2
    Давят чем на что? Давить может тот, кто имеет силу и вес. Трибалты стали тяжеловесами?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:54
      0
      Давят-давят и в конце концов всё же продавят... вот тогда и зачешется Кое-у-кого, когда от всех великих "де..." из прибыли останутся лишь огрызки 4 разрушенных в щебень областей... тогда даже "калибром" по Киеву или Львову от бессильной злобы запустить не сможет...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:42
    0
    NYT: восточноевропейские страны давят на Вашингтон насчёт вступления Украины в НАТО
    Зачем полосатикам этот гем М мор? Они издали за всем приглядывать хотят.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:42
    0
    NYT: восточноевропейские страны давят на Вашингтон насчёт вступления Украины в НАТО

    а это точно? А мож с точностью до наоборот: США давит на Европу? Вернее на ее политических лидеров? Шантаж и угрозы, не? США так никогда не поступают? Онижедемократия?
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:46
    0
    Примут обязательно, как в том анекдоте - чучелом или тушкой.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:53
    0
    Украину в НАТО примут , но , все зависит от статуса и состояния Украины. И вообще, у НАТО выбора нет , так как - если блок откажет во
    вступлении Украине в НАТО ,то в Украине и в других странах (болельщики) мишень в игре дартс будет ",компас мира"
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 16:02
    +1
    Давят на Вашингтон прибалты и Польша, это конечно более чем смешно звучит.