Система ПВО Тайваня: зенитные пулемётные и артиллерийские установки

В годы холодной войны система ПВО Китайской республики основывалась на технике и вооружении американского производства. На дальних подступах средства воздушного нападения неприятеля должны были встречать реактивные истребители-перехватчики, а объектовую противоздушную оборону на загоризонтных дальностях обеспечивали ЗРК «Найк-Геркулес» и «Хок».
Военно-воздушные силы Тайваня, в лице истребительной авиации и зенитных ракетных войск, качественно и количественно вполне соответствовали поставленным перед ними задачам. Но с войсковой ПВО и защитой от маловысотных бомбово-штурмовых ударов вражеской авиации крупных военных баз, аэродромов, транспортных узлов и административно-промышленных центров дела обстояли не так хорошо.
До середины 1970-х годов подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск Тайваня были вооружены в основном пулемётными и артиллерийскими зенитными установками эпохи Второй мировой. После того, как между США и КНР были установлены дипломатические отношения, Вашингтон, дабы лишний раз не раздражать Пекин, стал более аккуратно осуществлять военно-техническое сотрудничество с Тайбэем. Так, в течение длительного периода времени Тайвань, несмотря на неоднократные просьбы, не мог получить ПЗРК, а зенитные ракетные комплексы малой дальности поставлялись в относительно небольших объёмах и не самые современные.
В сложившейся ситуации войсковая противовоздушная оборона тайваньской армии достаточно долго вынужденно основывалась на крупнокалиберных зенитных пулемётах и скорострельных зенитных автоматах. Более того, в вооруженных силах мятежной островной Китайской республики до сих пор имеется очень значительное количество раритетных зениток.
В то же время с учётом существенной роли в обеспечении ПВО отдельных подразделений и противодесантных укреплений, которую играют пулемётные и артиллерийские установки, на Тайване продолжается совершенствование имеющихся и создание новых образцов зенитного артиллерийского вооружения.
12,7-мм зенитные пулемётные установки
Согласно справочным данным, Соединенные Штаты передали Тайваню более 11 тысяч 12,7-мм пулемётов. В основном это были пулемёты Browning М2НВ, а также несколько сотен счетверённых зенитных установок.
Крупнокалиберные «Браунинги» активно применялись и используются в пехоте. Для стрельбы по воздушным целям одинарные и спаренные пулемёты монтируются на телескопические стойки и специальные турели, размещаемые на различных транспортных средствах и бронетехнике.
В 2001 году на вооружение поступил пулемёт Type 90, спроектированный 205-м арсеналом министерства обороны Китайской республики. Это оружие под патрон 12,7×99 мм создано на базе Browning М2НВ и имеет сходные характеристики. Без станка тело пулемёта весит 38 кг. Длина пулемёта – 1 746 мм. Длина ствола – 1 236 мм.
Темп стрельбы в зависимости от используемого боеприпаса составляет 450–630 выстр./мин. Начальная скорость – до 928 м/с. Эффективная дальность по воздушным целям, согласно данным производителя – до 1 400 м. Бронебойно-зажигательная пуля на дистанции 500 м способна пробить 20-мм стальную броню средней твёрдости.
В вооруженных силах Тайваня до сих пор эксплуатируется значительное количество счетвёрённых 12,7-мм зенитных установок M45 Quadmoun на унифицированном прицепе М20. Установка M45 появилась в 1943 году и стояла на вооружении в США до середины 1970-х.
Для периода Второй мировой войны это было очень совершенное средство ПВО, обладавшее высокой боевой эффективностью, с темпом стрельбы около 2 300 выстр./мин. Емкость патронных ящиков на установке – 800 патронов. Наведение установки на цель осуществляется электрическими приводами, запитанными от бензинового генератора. Резервным источником питания служат свинцово-кислотные аккумуляторные батареи.
Электродвигатели приводов наведения выполнены мощными, способными выдерживать самые большие нагрузки. Благодаря электроприводам, установка имеет скорость наведения до 60°/сек. Вес установки в боевом положении – 1 087 кг. При переводе в боевое положение колёсный ход отделяется, и установка вывешивается на домкратах.
Выпуск ЗПУ M45 Quadmoun завершился в начале 1950-х, но, несмотря на приличный возраст, эти установки по-прежнему имеются в войсках. В прошлом счетверённые 12,7-мм ЗПУ размещались на шасси армейских грузовиков и полугусеничных бронетранспортёров, и такие зенитные самоходки применялись для сопровождения транспортных колонн и прикрытия войск в прифронтовой полосе.
В настоящее время установки М45 в основном сохранились в противодесантных укреплениях на побережье Тайваня и подконтрольных Тайбэю островах, что отчасти объясняется их высокой эффективностью по живой силе и способностью поражать легкобронированные амфибийные десантные транспортёры и малые плавсредства.
20-мм зенитные артиллерийские установки
В конце 1970-х для замены ЗПУ M45 Quadmoun конструкторы 205-го арсенала министерства обороны Китайской республики создали спаренную 20-мм зенитную установку Т82. Концептуально 20-мм установка похожа на 12,7-мм счетверённую М45, она также наводится на цель стрелком при помощи электропривода.
Универсальная 20-мм пушка Т75 спроектирована на базе американской авиационной пушки с газоотводной автоматикой М-39А3, входившей в состав вооружения истребителей F-86 и F-5. Пушка Т75 так же, как её авиационный родственник, использует выстрелы с электрическим воспламенением капсюля, что сделано для увеличения скорострельности. В зависимости от типа цели темп стрельбы может регулироваться от 200 до 1 200 выстр./мин. Соответственно суммарный темп стрельбы из двух стволов может достигать 2 400 выстрю/мин. Прицельная дальность по воздушным целям – до 2 000 м.
Масса тела орудия составляет 85 кг. Масса установки, оборудованной складным колёсным ходом, в боевом положении – 2 400 кг. Углы вертикальной наводки: от –15° до +85°. В горизонтальной плоскости имеется возможность кругового обстрела. В горизонтальной плоскости скорость наведения достигает 120°/сек, в вертикальной – 60°/сек. Готовый к применению боекомплект – 400 выстрелов. Установка модификации T82F предназначена для размещения на стационарной позиции, не имеет колёсного хода и весит 1 600 кг.
Для стрельбы по воздушным, надводным и наземным целям используются выстрелы с бронебойно-трассирующими, осколочно-зажигательными, осколочно-зажигательно-трассирующими и бронебойно-подкалиберными снарядами.
Ранние варианты Т82 имели простой коллиматорный прицел, наведение модернизированной установки Т82М осуществляется при помощи специального шлема, совмещённого с тепловизионной системой, лазерным дальномером и компьютеризированным баллистическим вычислителем. Также спаренная модернизированная установка Т82М была использована при создании ЗСУ на базе автомобиля Humvee.
35-мм зенитные артиллерийские установки
Во второй половине 1970-х на почве антисоветизма началось сближение между США и КНР, что охладило отношения с Тайбэем, и на какое-то время поставки американского оружия на Тайвань прекратились.
Руководство Китайской республики, встревоженное таким развитием событий, предприняло меры по закупке средств противовоздушной обороны у других поставщиков, и в 1979 году было заключено соглашение со швейцарской компании Oerlikon о продаже 35-мм спаренных зенитных установок. Первоначально предполагалось купить зенитки модификации GDF-001, но, судя по всему, Тайвань в 1981 году получил установки GDF-002 с улучшенной системой управления огнём.
Всего было поставлено 52 спаренные 35-мм зенитные установки, которые поступили на вооружение трёх зенитных дивизионов.
Буксируемая 35-мм артиллерийская зенитная установка Oerlikon GDF-002 имела массу 6 500 кг. Прицельная дальность стрельбы по воздушным целям – до 4 000 м, досягаемость по высоте – до 3 000 м. Темп стрельбы – 1 100 выстр./мин. Эффективная дальность по целям, летящим со скоростью до 400 м/с – 2 500 м. Ёмкость зарядных ящиков – 112 выстрелов. Огонь ведётся 35-мм снарядом массой 535–750 г с начальной скоростью 1 050–1 175 м/с.
Каждая 35-мм спаренная зенитная установка сопрягается кабельными линиями с РЛС Skyguard FC. Станция управления зенитным огнём с расчётом из двух человек размещена в буксируемом фургоне, на крыше которого установлена вращающаяся антенна импульсной доплеровской РЛС, радиолокационный дальномер и телевизионная камера.
Имеется возможность автоматизированного ввода данных в прицельные приспособления каждой зенитной установки и их автоматической наводки на цель без участия расчёта. Помимо непосредственного управления огнём зенитной батареи, в любое время суток обеспечивается обзор воздушного пространства на дальности до 40 км.
В XXI веке Тайвань модернизировал имеющиеся 35-мм зенитные установки до уровня GDF-006. Данная модификация больше соответствует современным требованиям. В состав зенитной батареи введена автономная оптоэлектронная прицельная система с лазерным дальномером, перезарядка запасных патронных коробов и досылание снаряда в ствол происходит автоматически, при этом присутствие расчётов на огневой позиции не обязательно.
Количество выстрелов в патронном коробе доведено до 280 единиц. В боекомплект вошли выстрелы, снаряженные снарядами с дистанционным подрывом, что существенно увеличивает вероятность поражения воздушной цели. Для стрельбы по бронетехнике предназначены бронебойно-подкалиберные снаряды с бронепробиваемостью до 80 мм на дистанции 300 м.
После модернизации эффективность поражения воздушных целей существенно возросла. В ходе тестовых стрельб, проведённых в 2012 году, выяснилось, что количество снарядов, необходимое для поражения типовой цели, снизилось примерно на 30 %. Заявлено, что истребитель размерности F-5, летящий со скоростью 1 100 км/ч на высоте 1 500 м, при пролёте зоны поражения зенитной батареи из четырёх установок уничтожается с вероятностью 100 %.
40-мм зенитные установки
Долгое время самой распространенной зениткой на Тайване была 40-мм автоматическая пушка М1 под унитарный выстрел 40 × 311R, являющаяся американской версией широко распространенной шведской зенитной установки Bofors L60.
В годы Второй мировой американская фирма Chrysler произвела около 60 000 40-мм зенитных пушек и более 120 000 запасных стволов к ним. В 1950–1960-е годы США передали Тайваню около 5 000 40-мм автоматов, большое количество запасных стволов, деталей и боеприпасов.
В основном это были орудия на модернизированном лафете М2А1, который мог наводиться электрогидравлическими приводами по данным, поступающим с ПУАЗО. В качестве дублера ПУАЗО применялся зенитный прицел, данные в который вбивались вручную. Обычно 40-мм автоматы сводились в зенитные батареи по 4–6 орудий, управляемых ПУАЗО. Но в случае необходимости расчёт каждой зенитной установки может действовать индивидуально.
40-мм автомат установлен на двухосной буксируемой повозке, которая при переводе в боевое положение вывешивалась на домкратах. В случае острой необходимости стрельбу можно вести прямо с колес, без дополнительных процедур, но с меньшей точностью. Время перехода из походного положения в боевое: без ПУАЗО – 2 минуты, с развёртыванием ПУАЗО – 12 минут.
Масса зенитной установки в боевом положении – около 2 500 кг. Темп стрельбы: от 120 до 140 выстр./мин. Скорострельность несколько увеличивалась, когда орудие не имело больших углов возвышения. Это было связано с тем, что сила тяжести ускоряла подачу боеприпасов. Боевая скорострельность – 60–80 выстр./мин. Заряжание осуществляется из вертикально вставляемой обоймы на 4 патрона. Расчёт – 5 человек.
Основным в боекомплекте был осколочно-трассирующий 900 г снаряд, снаряженный 60 г тротила, с трассером-самоликвидатором. Начальная скорость – 850 м/с. Трассеры-самоликвидаторы давали трассу продолжительностью от 9 до 14 секунд. Длина трассы, в зависимости от типа трассера: 3 200 или 5 000 м. Орудие имеет практический потолок около 3 800 м при дальности 7 000 м.
Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям не превышает 4 500 м. В боекомплект также входят выстрелы с бронебойно-трассирующими снарядами. Такой снаряд массой 890 г на дистанции 500 м по нормали способен пробить 50-мм броню. Масса унитарного выстрела с осколочно-трассирующей гранатой и бронебойным снарядом составляет – 2,12 кг. Боеприпасы для американской 40-мм пушки М1 взаимозаменяемы с «Бофорсами» такого калибра, произведёнными в других странах.
Буксируемые 40-мм орудия М1 на Тайване были выведены из эксплуатации к 2015 году. Однако значительное количество стационарно установленных 40-мм автоматов имеется в частях береговой обороны. Для этих автоматических пушек едва ли не главным назначением является уничтожение высадочных средств, в случае попытки НОАК захватить острова.
До 1968 года вооруженные силы Тайваня получили несколькими партиями 84 ЗСУ М42 Duster. Эта самоходная установка, вооруженная двумя 40-мм автоматическими пушками, установленными в открытой сверху башне, была создана на базе лёгкого танка М41 в 1951 году. При боевой массе 22,6 т машина могла разогнаться на шоссе до 72 км/ч. Лоб корпуса мог уверенно держать 14,5-мм бронебойные пули, выпущенные с дистанции 300 м.
ЗСУ М42 Duster
Боевая скорострельность при стрельбе очередями достигала 120 выстрелов в минуту с дальностью огня по воздушным целям до 5 000 м. Наведение осуществляется с помощью электрического привода, башня способна вращаться на 360° со скоростью 40° в секунду, угол вертикального наведения орудия составляет от –3 до +85° со скоростью 25° в секунду. Система управления огнём включала в себя зеркальный прицел и счетно-решающее устройство, куда данные вводились вручную. Боекомплект составлял 480 снарядов. Для самообороны имелся пулемёт калибра 7,62 мм.
Существенным недостатком ЗСУ М42 было отсутствие радиолокационного прицела и централизованной системы управления огнём зенитной батареи. Всё это существенно снижало эффективность зенитного огня. Но, несмотря на это, машины благодаря простоте и неприхотливости нравились экипажам. С учётом опыта применения американцами зенитных установок во Вьетнаме, командование сухопутных сил Китайской республики рассматривало зенитные самоходки как эффективное средство поражения живой силы и лёгкой бронетехники, обладающее бронезащитой и высокой огневой мощью, его можно было быстро перебросить к месту высадки вражеского десанта.
С учётом этих соображений и в связи с нехваткой мобильных ЗРК малой дальности 40-мм самоходные установки служили очень долго. Последние ЗСУ М42 на Тайване вывели из состава боевых подразделений в 1998 году, и ещё 12 лет они находились в резерве.
В 1980-е годы Тайвань приобрёл несколько десятков 40-мм зенитных установок Bofors L70. Этот зенитный автомат создан на базе Bofors L60, и в нём используется такая же схема работы автоматики.
Основное отличие Bofors L70 заключается в использовании более мощного боеприпаса 40 × 364R с облегченным до 870 г снарядом, что позволило повысить начальную скорость до 1 030 м/с и примерно на 20 % увеличить эффективную дальность стрельбы.
Кроме того, переделке подверглись лафет орудия, противооткатные устройства и механизм питания. Благодаря введению электрических приводов, существенно возросла скорость наводки и появилась возможность разгрузить расчёты. В качестве резервных используются механические приводы. Для обеспечения автономного энергоснабжения – бензиновый генератор.
Готовый к применению боекомплект может достигать 48 выстрелов. При этом масса артиллерийской установки по сравнению с Bofors L60 возросла больше чем на тонну. Последние модификации этой зенитки имели темп стрельбы до 330 выстр./мин. Для повышения эффективности стрельбы в боекомплект введены снаряды с готовыми поражающими элементами в виде 600 вольфрамовых шариков и неконтактным взрывателем.
Тайваньские зенитчики имели возможность сравнить модернизированные 35-мм зенитки Oerlikon GDF-006 и 40-мм Bofors L70. В ходе реальных стрельб по воздушным мишеням «Эрликоны» давали примерно на 30 % большее количество попаданий. В то же время 40-мм снаряды обладали высоким разрушительным эффектом, и одного попадания из Bofors L70 в большинстве случаев было достаточно для сбития любого истребителя-бомбардировщика.
Вполне логичным шагом стала модернизация 40-мм орудий Bofors L70, чтобы увеличить вероятность поражения цели и придать возможность всесуточного автономного использования буксируемых зенитных установок.
Модернизированная 40-мм зенитная установка Т92
В 2005 году широкой публике продемонстрировали кардинально модернизированную 40-мм зенитную установку Т92. Этот образец, созданный на базе Bofors L70, является совместной разработкой сингапурской компании AOS и 202-го артиллерийского арсенала.
Согласно распространенным рекламным материалам, новая 40-мм зенитная установка весит около 6 тонн, а ее эффективная дальность по воздушным целям составляет 4 000 м. Темп стрельбы 330 выстр./мин, емкость магазина 100 выстрелов, с возможностью переключения на другой тип снаряда. Помимо стандартных для Bofors L70 боеприпасов, установка Т92 может вести огонь программируемыми снарядами с подрывом в заданной точке или снарядами, оснащенными радиолокационным взрывателем, который срабатывает при пролёте рядом с целью. Повышенная вероятность поражения получается благодаря готовым убойным элементам в виде вольфрамовых шариков.
Установка способна вращаться в любом направлении со скоростью наведения в горизонтальной плоскости до 85°/сек. Углы вертикальной наводки: от –4° до +80°, скоростью наведения в вертикальной плоскости 45°/сек.
Ствол зенитной установки Т92 оснащен теплоизоляционным кожухом, что позволяет исключить воздействие внешних метеорологических факторов и улучшить точность стрельбы. При этом ствол имеет принудительное охлаждение.
Орудие обслуживают 5 человек, но управляется оно одним наводчиком. Для наведения на цель стрелок использует оптоэлектронную систему со встроенным тепловизором и лазерным дальномером. Дальность обнаружения ОЛС достигает 10 км. Собственные прицельные приспособления обеспечивают обстрел воздушных целей, летящих со скоростью до 700 м/с. На случай выхода сложной электроники из строя установка оборудована оптическим прицелом.
Имеется возможность дистанционного управления установкой Т92, когда стрелок находится в безопасном укрытии. Батарее из четырёх орудий придаётся малогабаритная поисково-прицельная радиолокационная станция Tianbing, при помощи которой осуществляется групповое наведение 40-мм зенитных установок.
РЛС, работающая в сантиметровом частотном диапазоне, может обнаружить и взять на сопровождение крылатую ракету на дистанции 20 км и одновременно осуществлять сопровождение 20 целей. Цель может быть обстреляна через 4,5 секунды после обнаружения.
Буксировка зенитной установки Т92 осуществляется 5-тонным грузовиком с максимальной скоростью до 60 км/ч. Перевод из походного в боевое положение занимает 5 минут.
Во время испытаний 40-мм установка продемонстрировала высокие результаты при ведении огня по малогабаритным скоростным катерам. В случае оборудования огневых позиций на берегу, батарея орудий Т92 в состоянии контролировать морскую акваторию на удалении до 8 км.
Продолжение следует...