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«Зенитная система защитит сразу несколько стран»: в ФРГ намерены закупить израильский ЗРК Arrow 3 для борьбы с ядерными ракетами

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«Зенитная система защитит сразу несколько стран»: в ФРГ намерены закупить израильский ЗРК Arrow 3 для борьбы с ядерными ракетами

Немецкое правительство намерено усовершенствовать противовоздушную систему страны за счет приобретения израильского ЗРК Arrow 3, способного, как утверждается, эффективно бороться с ядерными ракетами.


В этих целях в парламент направлен запрос о выделении авансового платежа в размере 560 млн евро на закупку нового изделия. Всего на приобретение Arrow 3 планируется потратить 3,99 млрд евро из специального фонда в 100 млрд евро, созданного правительством для усиления бундесвера после начала проведения ВС РФ спецоперации на Украине. Ожидается, что новый ЗРК будет поставлен в последнем квартале 2025 года.

Система противоракетной обороны большой дальности Arrow 3 («Стрела-3») предназначена для борьбы с баллистическими целями в космосе. Разработчик – компания IAI – позиционирует её как объектовую систему ПВО, способную справиться с оружием массового поражения [то есть с ракетами со специальной боевой частью] за счёт применения противоракет-перехватчиков. В Германии её планируется разместить в трех регионах, связав с единым центром управления и обработки данных.

Система ПРО Arrow 3 обладает настолько большой мощностью, что позволит защищать кроме Германии сразу несколько стран – Польшу, Румынию и государства Прибалтики

- отмечается в немецком издании Bild.

Использованы фотографии:
IAI
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22 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:53
    +9
    Разработчик – компания IAI – позиционирует её как объектовую систему ПВО, способную справиться с оружием массового поражения
    Честное слово. Если не поможет вернем деньги))
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:54
    +2
    Это приглашение испытать Сармату? Боюсь, что результат немчуру разочарует так же, как и полосатых с их пэтриками.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:05
      -3
      Цитата: Uprun
      Это приглашение испытать Сармату? Боюсь, что результат немчуру разочарует так же, как и полосатых с их пэтриками.

      А кто Вам сказал, что американцы разочарованы Пэтриотами? request
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:08
        0
        Цитата: Арон Заави
        А кто Вам сказал, что американцы разочарованы Пэтриотами?

        Но и заявления, что они довольны "Пэтриот", тоже не поступало.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 16:17
          0
          Цитата: carpenter
          Цитата: Арон Заави
          А кто Вам сказал, что американцы разочарованы Пэтриотами?

          Но и заявления, что они довольны "Пэтриот", тоже не поступало.

          Поищите статью на Washington Post 2-3 дня назад. Пишут что КПД оказалось выше ожидаемого.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 16:19
            +2
            Пишут что КПД оказалось выше ожидаемого.
            КПД 100%, все кинжалы уничтожились об патриоты.
            1. carpenter
              carpenter Сегодня, 16:29
              +2
              Цитата: Trapp1st
              КПД 100%, все кинжалы уничтожились об патриоты.

              Неделя и все "Пэтриоты" но 100% утилизировали на Украине. НЕплохой КПД и российских ракет.
          2. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 16:24
            +1
            Да они много чего пишут. И что все ракеты сбиты.
  3. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 16:00
    +4
    Не заметили, относительно 60-70-80х годов , население земли тупеет с большой скоростью
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:01
    +2
    Система и вправду очень крутая против ракет предыдущего поколения, но против Авангарда абсолютно бесполезная.
    Наверно и Фаттах тоже не сможет перехватить, хотя информации из Ирана очень мало. Не исключено, что РФ в чём-то помогла Ирану с Фаттах.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:11
      -1
      Цитата: Румaтa
      Система и вправду очень крутая против ракет предыдущего поколения, но против Авангарда абсолютно бесполезная.
      Наверно и Фаттах тоже не сможет перехватить, хотя информации из Ирана очень мало. Не исключено, что РФ в чём-то помогла Ирану с Фаттах.

      Может и так. А может что то и перехватит.
      1. zombirusrev
        zombirusrev Сегодня, 16:32
        0
        А чего тогда ИЗраэль от Скадов Пэтриотами отмахивался..
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 16:54
          0
          Цитата: zombirusrev
          А чего тогда ИЗраэль от Скадов Пэтриотами отмахивался..

          В 1991 году? Ну наверное потому что Хец-1 стали разрабатывать с 1992.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:02
    0
    Ожидается, что новый ЗРК будет поставлен в последнем квартале 2025 года.

    До 2025 года, еще нужно дожить.
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:06
    +2
    А что, Arrow 3 уже кого-то успешно защитил от ядерных ракет? Мне бы вашу уверенность! laughing
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:09
      +4
      Цитата: БМП-2
      А что, Arrow 3 уже кого-то успешно защитил от ядерных ракет? Мне бы вашу уверенность! laughing

      Гм. А-235 "Нудоль" тоже пока Москву ни от чего не защитила, это разве повод для снятия ее с боевого дежурства?
      1. zombirusrev
        zombirusrev Сегодня, 16:34
        0
        Фактов успешных испытаний Израильской системы не было... в прессе. А В-1000 в 1965 году успешно сбила учебную цель. Как и Найк Зевс. Только Зевс с помощью ЯБП.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:08
    +3
    «Зенитная система защитит сразу несколько стран»: в ФРГ намерены закупить израильский ЗРК Arrow 3 для борьбы с ядерными ракетами
    Бред, конечно, но пипл надо хоть как то успокоить...
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:22
    +2
    И с чьими ракетами они собраются бороться? Против российских - не пляшет.
    А, вспомнил, ПРО в Европу создавалось против иранской угрозы!
    И пришлось бедному Ирану создавать Шахеды, которые это ПРО за ракеты не считает , и поэтому их игнорирует
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:23
    +1
    У "партнёров" засвербило в заднице. Видимо понимают, что в итоге нам придется по ним жахнуть. Уж больно настойчиво упрашивают. Но большие сомнения, что их вообще сможет спасти от возмездия любая самая лучшая в мире система.
  10. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 16:30
    +1
    Цитата: Uprun
    Это приглашение испытать Сармату? Боюсь, что результат немчуру разочарует так же, как и полосатых с их пэтриками.

    Самоделки из Газа уже продирявили Железний купол, а Стрела не сумела перехватит С-200.
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:58
    0
    Из Белоруссии или Калининграда до Берлина 500-600 км. На хрена баллистическими чераз космос по субпродуктовым колбасам бить? laughing