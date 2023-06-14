Пресс-секретарь президента РФ высказался о «санитарной зоне» на Украине: «Надо отодвигать инфраструктуру ВСУ»

Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние

России придется обеспечить безопасность своих регионов от украинских обстрелов посредством создания «санитарной зоны». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление главы государства на данную тему.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле обсуждают возможность создания на территории Украины, вдоль российской границы, «санитарной зоны», чтобы киевский режим не мог обстреливать регионы нашей страны.- заявил пресс-секретарь президента России.Дмитрий Песков напомнил, что с украинской территории осуществляются обстрелы, бомбежки российских областей. ВСУ наносят удары по социальной инфраструктуре, жилым домам мирных граждан. На лишение ВСУ возможности и далее осуществлять такие действия, и будет направлено создание т.н. «санитарной зоны».Интересно, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что «санитарная зона» должна проходить на Украине по границам Львова. Однако решение вопроса с «санитарной зоной» потребует масштабных военных усилий и побед со стороны российского государства.Напомним, что украинские формирования регулярно обстреливают приграничные населенные пункты Белгородской, а также Брянской и Курской областей. Кроме того, в эти регионы запускаются беспилотные летательные аппараты со взрывчатыми веществами, осуществляются рейды диверсионно-разведывательных групп.