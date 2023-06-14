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Пресс-секретарь президента РФ высказался о «санитарной зоне» на Украине: «Надо отодвигать инфраструктуру ВСУ»

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Пресс-секретарь президента РФ высказался о «санитарной зоне» на Украине: «Надо отодвигать инфраструктуру ВСУ»

России придется обеспечить безопасность своих регионов от украинских обстрелов посредством создания «санитарной зоны». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление главы государства на данную тему.


Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле обсуждают возможность создания на территории Украины, вдоль российской границы, «санитарной зоны», чтобы киевский режим не мог обстреливать регионы нашей страны.

Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние

- заявил пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков напомнил, что с украинской территории осуществляются обстрелы, бомбежки российских областей. ВСУ наносят удары по социальной инфраструктуре, жилым домам мирных граждан. На лишение ВСУ возможности и далее осуществлять такие действия, и будет направлено создание т.н. «санитарной зоны».

Интересно, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что «санитарная зона» должна проходить на Украине по границам Львова. Однако решение вопроса с «санитарной зоной» потребует масштабных военных усилий и побед со стороны российского государства.

Напомним, что украинские формирования регулярно обстреливают приграничные населенные пункты Белгородской, а также Брянской и Курской областей. Кроме того, в эти регионы запускаются беспилотные летательные аппараты со взрывчатыми веществами, осуществляются рейды диверсионно-разведывательных групп.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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17 комментариев
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  1. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 15:50
    +5
    придется обеспечить безопасность своих регионов от украинских обстрелов посредством создания «санитарной зоны»

    Крепко же они спят, или у них с зрением или слухом проблемы, или с восприятием информации проблемы, или они живут в другой реальности, а то как можно не замечать и не принимать меры, если приграничные регионы обстреливают и совершают диверсии на них почти год...
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 16:04
      0
      Нужно обеспечить денацификацию, демилитаризацию и вот теперь ещё... создание санитарной зоны.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:50
    +2
    населенные пункты Белгородской, а также Брянской и Курской областей.

    А разве Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области не Россия? А разве вся Малороссия и Новороссия не русские земли?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:48
      0
      Вот и оцените уровень общего интеллекта, государственности в мышлении, да и просто человеческой порядочности со стороны как "глотки Кремля", так и (см. вчерашнее) Того, от имени кого говорит "глотка"... это уже даже не неприязнь глупости, это что-то вроде гадливости какой-то... просто мерзко становится на душе...
  3. Квинто
    Квинто Сегодня, 15:50
    +9
    Хоть глаза святой водой промывай после всех этих высказываний наших власть имущих, у верховного новая мантра «нас кинули, нас обмишулили, объегорили и т.д.» Песков на санитарные расстояния двигать что-то чем то собирается силой мысли, ДАМ уже на лихом коне Львов с Варшавой берет…. печаль беда
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:55
    +3
    Я хочу понять опираясь на какой военный потенциал планируют реализовать заявленные планы. На сегодня СВ и ПВО ВСУ по численности вполне сравнимы с группировкой СВ РФ действующей против Украины. РФ нужно минимум удвоить численность СВ для того что бы хотя бы полностью занять территорию Донецкой области.
    В любом другом случае у РФ максимум хватит сил на удержание тех позиций на которые она вышла сегодня.
  5. Александр_Шлидт
    Александр_Шлидт Сегодня, 15:57
    -2
    Ааааааааа!!!!!!! Кто его вообще нанял???? Что он несёт? Я выражаю глубокую озабоченность по поводу его высказываний!!!! Проблема обстрела н.п. решится только тогда, когда будет уничтожена украинская государственность! Если же это политическое образование нацистов продолжит своё существование, то обстрелы не закончатся!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:00
      +5
      Он несёт тоже самое, что и его начальник. Такое ощущение, что ВВП 14 года и сейчас два разных человека.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 16:12
        +3
        ВВП 14 года и сейчас

        Сдаётся мне, что ВВП 14 года и сейчас один и тот же, просто в 14-м году крымчане на блюдечке поднесли Крым, способствовали возврату домой, а ВВП, как мне кажется, и не планировал сопротивляться тому, что Крым станет базой НАТО, возврат - это просто стечение обстоятельств, повезло...
        Если бы он что-то планировал, то не было бы ситуации на Донбассе и СВО...
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 16:21
          +1
          Может вы и правы.... Вон уже и Лукашенко прямым текстом про это говорит
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 16:38
      +2
      тот кто его нанял, на встрече с военкорами сказал, "Кремль уважает Украину как независимое государство и всегда готов к переговорам"
  6. Комментарий был удален.
  7. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:00
    +3
    Цитата: Румaтa
    А разве Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области не Россия? А разве вся Малороссия и Новороссия не русские земли?

    Для многих кремлинов, "русские земли" это Николина Гора, Барвиха, Жуковка, славная деревушка Борки.
    Бацка, был вынужден слить разговор с Путиным о Крыме и Севастополе.
    Мол де "мы открыты для переговоров".
    Вроде де бы Батька не замешан в передергивании фактов и какой либо подтасовке.

    Что там у них творится, если Бацка сливает такое:

    https://t.me/strelkovii/5441
  8. Дво
    Дво Сегодня, 16:00
    +1
    Для санитарной зоны надо военное положение вводить ,если мы играем от атаки мы должны численно превосходить противника в три как минимум раза (захват и удержание территорий).Нынешними силами мы играем в этой партии уже от обороны ,а начинали с атаки .Без мобилизации и становления на военные рельсы экономики ,где наша армия возьмёт материальный(весь перечень воен техники) и человеческий ресурс.
  9. Eug
    Eug Сегодня, 16:02
    0
    И какая глубина будет у этой "санитарной" зоны? Что будет с ее населением и с жильем этого населения? Какой в этой зоне будет "правовой" режим, законы какой страны будут действовать? Опять же - "Быки" летят на 350 км., с учетом пуска "из глубины" - пусть на 300 км. Как можно будет воспрепятствовать этим и другим, пусть на меньшее расстояние, пускам других средств? Вопросов куда больше, чем ответов.....впрочем, прорисовывается следующая линия поведения - дождаться принятия Украины вопреки всем правилам в НАТО и развести руками - типа нас опять кинули, изменив правила....
  10. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:02
    0
    В смысле "отодвигать"? Имеется в виду отодвигать после денацификации и демилитаризации всей Украины? Или это уже больше не цели СВО?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:07
      +1
      Денацификации и демилитаризации всей Украины стало невозможна еще в апреле 2022 года когда с под Киева ушли.
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:28
    0
    Какой смысл слушать эти колебания воздуха? Уж если даже сам его шеф дал ему погоняло "пургоносец"