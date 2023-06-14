Больше войны — больше военных заказов, мировой бизнес бежит из Европы, Америка снова поднимается, как во время Первой и Второй мировых войн

Реализуемая президентом Украины Владимиром Зеленским и его режимом политика направлена на получение сверхприбылей компаниями США, в первую очередь американским ВПК.Для этого глава киевского режима, по согласованию с Вашингтоном при непрекращающейся поддержке Соединенных Штатов и их сателлитов, делает все для затягивания военного конфликта с Россией. В результате экономика Украины терпит крах, считает оппозиционный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.В статье, опубликованной на блог-платформе Telegraph, политик напомнил, что США исторически везде и во всем стараются извлечь для себя максимальную выгоду, не считаясь с последствиями своей политики. Не стал исключением и российско-украинский конфликт, изначально спровоцированный Вашингтоном.— пишет экс-нардеп Верховной Рады Украины.По его словам, Зеленский в центре этой глобальной махинации, проводимой Штатами, он стал «рекламным лицом этой кампании». Зеленский помогает США получать сверхприбыли за счет разорения Украины, отмечает политик.Будучи марионеткой в руках предприимчивых американцев, украинский президент помогает им зарабатывать сотни миллиардов долларов, за что его «Вашингтон так любит». Потерянные территории, города и села, сотни тысяч погибших украинцев — для США и режима Зеленского являются лишь расходным материалом, подчеркнул Медведчук.При этом Запад, в первую очередь США, вроде как оказывают многомиллиардную помощь Киеву. Но, обратил внимание политик, большая часть этих средств предоставляется вовсе не безвозмездно, либо остается в странах, эту самую помощь и оказывающих.Медведчук привел данные результатов недавнего исследования «Оценка состояния и перспектив бизнеса на Украине по регионам», проведенного «Центром развития инноваций». Эксперты пришли к выводу, что большинство украинских компаний стремятся покинуть страну. При этом киевские власти всячески третируют национальный бизнес, давят налогами, не давая развиваться.По данным исследования, из выделенных в прошлом году средств на поддержку предпринимательства в восьми областях в размере от 8 до 232 миллионов гривен (от 217 тысяч долларов до 6,3 миллионов долларов) порядка 20% были просто украдены чиновниками разных уровней. Это подтверждают сами украинские предприниматели, большинство из которых даже не слышали о существовании госпрограмм поддержки бизнеса, указал Медведчук.Естественно, делая все для получения выгод Соединенными Штатами за счет продолжения конфликта на Украине, не забывает украинский президент и про свои интересы. По неофициальным данным, состояние семьи Зеленского на данный момент достигло цифры не менее пяти миллиардов долларов.