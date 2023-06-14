Военное обозрение
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Медведчук: Зеленский помогает США получать сверхприбыли за счет разорения Украины

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Медведчук: Зеленский помогает США получать сверхприбыли за счет разорения Украины

Реализуемая президентом Украины Владимиром Зеленским и его режимом политика направлена на получение сверхприбылей компаниями США, в первую очередь американским ВПК.


Для этого глава киевского режима, по согласованию с Вашингтоном при непрекращающейся поддержке Соединенных Штатов и их сателлитов, делает все для затягивания военного конфликта с Россией. В результате экономика Украины терпит крах, считает оппозиционный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

В статье, опубликованной на блог-платформе Telegraph, политик напомнил, что США исторически везде и во всем стараются извлечь для себя максимальную выгоду, не считаясь с последствиями своей политики. Не стал исключением и российско-украинский конфликт, изначально спровоцированный Вашингтоном.

Больше войны — больше военных заказов, мировой бизнес бежит из Европы, Америка снова поднимается, как во время Первой и Второй мировых войн

— пишет экс-нардеп Верховной Рады Украины.

По его словам, Зеленский в центре этой глобальной махинации, проводимой Штатами, он стал «рекламным лицом этой кампании». Зеленский помогает США получать сверхприбыли за счет разорения Украины, отмечает политик.

Будучи марионеткой в руках предприимчивых американцев, украинский президент помогает им зарабатывать сотни миллиардов долларов, за что его «Вашингтон так любит». Потерянные территории, города и села, сотни тысяч погибших украинцев — для США и режима Зеленского являются лишь расходным материалом, подчеркнул Медведчук.

При этом Запад, в первую очередь США, вроде как оказывают многомиллиардную помощь Киеву. Но, обратил внимание политик, большая часть этих средств предоставляется вовсе не безвозмездно, либо остается в странах, эту самую помощь и оказывающих.

Медведчук привел данные результатов недавнего исследования «Оценка состояния и перспектив бизнеса на Украине по регионам», проведенного «Центром развития инноваций». Эксперты пришли к выводу, что большинство украинских компаний стремятся покинуть страну. При этом киевские власти всячески третируют национальный бизнес, давят налогами, не давая развиваться.

По данным исследования, из выделенных в прошлом году средств на поддержку предпринимательства в восьми областях в размере от 8 до 232 миллионов гривен (от 217 тысяч долларов до 6,3 миллионов долларов) порядка 20% были просто украдены чиновниками разных уровней. Это подтверждают сами украинские предприниматели, большинство из которых даже не слышали о существовании госпрограмм поддержки бизнеса, указал Медведчук.

Естественно, делая все для получения выгод Соединенными Штатами за счет продолжения конфликта на Украине, не забывает украинский президент и про свои интересы. По неофициальным данным, состояние семьи Зеленского на данный момент достигло цифры не менее пяти миллиардов долларов.
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17 комментариев
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:09
    +9
    Ч.М.О. опущенное вдруг вылезло! Ты же сам способствовал приходу к власти нациков!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:24
      +3
      Ч.М.О. опущенное вдруг вылезло! Ты же сам способствовал приходу к власти нациков!
      Его вина в провале СВО тоже имеется. Его надо судить потом повесить или на оборот, без разницы.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:14
    +4
    Этому персонажу,вышедшему в тираж,говорить что то о экономике на Украине позорно.Он сам ,и не только он приложил немало усилий,что бы все там рухнуло
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:14
    +3
    В статье, опубликованной на блог-платформе Telegraph, политик напомнил, что США исторически везде и во всем стараются извлечь для себя максимальную выгоду, не считаясь с последствиями своей политики. Не стал исключением и российско-украинский конфликт, изначально спровоцированный Вашингтоном.

    Медведчук кроме как о деньгах не думает?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:16
      +4
      Наверное переживает,о потерянных возможностях.Украсть еще больше
  4. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 16:15
    +4
    А медведчук способствовал расхищение средств РФ, введение в заблуждение руководство РФ, ну и просто сдача всего, что можно было сдать
  5. Комментарий был удален.
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:15
    +2
    Вот только мнения этого западенца здесь и не хватало. Когда мнение кумы опубликуют?
  7. Загребун
    Загребун Сегодня, 16:16
    +1
    Брал бы пример с Яныка, прикинулся бы ветошью и не отсвечивал. Лицо обиженное хулиганом.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:17
    +1
    Зелибоба не помогает США получать сверхприбыли за счет разорения Украины,а втягивает страну в очередную авантюру. Афган пример .Потраченные триллионы (почти 2) пошли не в экономику страны ,а части ВПК .
    А с война за счет США и союзников по НАТО ,не окупится никогда.Украина банкрот и кроме долгов Запад ничего не поимеет
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:39
      +1
      .Украина банкрот и кроме долгов Запад ничего не поимеет

      Зачем же так категорично ? Запад получил то что хотел, война с Россией чужими руками . Принцип : "Разделяй и властвуй !" в деле.
  9. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:21
    +4
    Вы вот зря прикалываетесь над Медведчуком!!! wassat tongue
    Человек, которого поменяли на всю верхушку Азова (запрещенной в РФ террористической организцации) - это вам не хухры-мухры laughing
    Интересно, сваренные решетки в зале суда для верхушки Азова - разобрали или пока еще ждут своих посидельцев? feel fellow
  10. primaala
    primaala Сегодня, 16:26
    +1
    Зеленский ПЕШКА в руках сионистов. Этот клоун ("квартал 95") трусливый и глупый. И правильно аписал участник ВО - Зеленский Ч.М.О.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:36
      0
      И все же, Зеленский это следствие, шуту предложили сыграть роль царя и он глупый на радостях согласился.... Действительность оказалась совсем другой, у него дети в заложниках у англосаксов. Когда он ступил на эту дорожку, у него уже и выбора не было - или делать то что делает сейчас, или висеть ему на рее вместе со своими детьми. А вот причина того, что сейчас происходит как раз - в януковичах, медведчуках . Да и с нашей стороны несут ответственность в этом, очень известные личности.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:45
      0
      Этот клоун ("квартал 95") трусливый и глупый.

      Какой бы не был он трусливый и глупый но он не бежал трусливо когда ВС РФ вошли на краину а вот янык который мог задушить весь этот шабаш в зародыше трусливо бежал в Россию.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 16:53
        0
        Глупый в том, что согласился на роль царя, решив, что может что-то изменить. Очень сомневаюсь, что ему бы позволили убежать, до ближайшего столба в лучшем случае. На счёт Вити Вшивого согласен
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:36
    0
    По неофициальным данным, состояние семьи Зеленского на данный момент достигло цифры не менее пяти миллиардов долларов.

    Как бы я не относился нелицеприятно к Медведчуку, но тут он прав. Даже думаю занизил цифру.
    1. Комментарий был удален.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:45
    0
    Какая жалостливая статейка. Слезы наворачиваются. Что заслужили- то и получили. Раньше, Россию доили. Сецчас в США побираются.