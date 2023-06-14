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WSJ: Директор ЦРУ еще осенью 2022 года заявлял о непричастности России к подрыву «Северных потоков»

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WSJ: Директор ЦРУ еще осенью 2022 года заявлял о непричастности России к подрыву «Северных потоков»

Еще в октябре 2022 года директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждал, что имеющиеся в его распоряжении данные подтверждают непричастность России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет издание The Wall Street Journal.


Таким образом, западная пресса продолжает изучать и освещать ситуацию с расследованием диверсии против газопроводов. В последнее время на Западе появляется все больше публикаций о том, что Россия не могла провести данную диверсию, так как это является совершенно невыгодным для нее действием.

В то же время, издание подчеркивает, что директор ЦРУ Бернс на вопрос о том, не могла ли совершить диверсию Украина, ответил: «Надеюсь, что нет». Но если подрыв газопроводов не был совершен ни Россией, ни Украиной, то возникает вопрос, кого тогда сам директор ЦРУ счел бы причастным к этой диверсии? Неужели самого себя или других руководителей американских спецслужб? Или, может быть, представителей спецслужб европейских?

Напомним, что ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявлял об организации диверсии против «Северных потоков» по личному распоряжению президента США Джо Байдена. Непосредственным куратором диверсии он назвал советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, отметив также причастность к диверсии норвежских военных.

Не исключено, что западные медиа сейчас попытаются раскручивать версию о неких «частных» заказчиках и исполнителях диверсионного акта, которые якобы не имеют отношения ни к киевскому режиму, ни к США и НАТО.
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5 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:05
    0
    Чего-то я не понимаю. Какой резон снимать обвинения с России?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: Тарелка
      Чего-то я не понимаю. Какой резон снимать обвинения с России?

      Попытка "договориться". Мол, вы поверьте в то, что это сделала украина, в лице покойников и лиц с приобретённой недееспособностью, а мы перестанем обвинять вас в маразме.
      В то что это могла сделать россия уже не верят даже умственно отсталые люди, вот они и пытаются заболтать, и слить с себя ответственность. bully
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:10
    0
    WSJ: Директор ЦРУ еще осенью 2022 года заявлял о непричастности России к подрыву «Северных потоков»
    . "откровения" которые за бугром никому не нужны, да и нам пользы ноль.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:19
    0
    И чего, нам сказать спасибо директору ЦРУ?
    Зачтем, если что - расстрелять, а не повесить вместе с Нуланд.
  4. Crasher
    Crasher Сегодня, 16:40
    0
    Директор ЦРУ еще осенью 2022 года заявлял о непричастности России к подрыву «Северных потоков»

    Но ссанкции на всякий случай ввели?