Еще в октябре 2022 года директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждал, что имеющиеся в его распоряжении данные подтверждают непричастность России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет издание The Wall Street Journal.Таким образом, западная пресса продолжает изучать и освещать ситуацию с расследованием диверсии против газопроводов. В последнее время на Западе появляется все больше публикаций о том, что Россия не могла провести данную диверсию, так как это является совершенно невыгодным для нее действием.В то же время, издание подчеркивает, что директор ЦРУ Бернс на вопрос о том, не могла ли совершить диверсию Украина, ответил: «Надеюсь, что нет». Но если подрыв газопроводов не был совершен ни Россией, ни Украиной, то возникает вопрос, кого тогда сам директор ЦРУ счел бы причастным к этой диверсии? Неужели самого себя или других руководителей американских спецслужб? Или, может быть, представителей спецслужб европейских?Напомним, что ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявлял об организации диверсии против «Северных потоков» по личному распоряжению президента США Джо Байдена. Непосредственным куратором диверсии он назвал советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, отметив также причастность к диверсии норвежских военных.Не исключено, что западные медиа сейчас попытаются раскручивать версию о неких «частных» заказчиках и исполнителях диверсионного акта, которые якобы не имеют отношения ни к киевскому режиму, ни к США и НАТО.