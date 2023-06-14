Минобороны подтвердило нанесение группового ракетного удара по местам дислокации резервов ВСУ, а также складам с западной помощью

Российские войска нанесли очередной групповой ракетный удар по военным объектам Украины, включая склады с западной военной помощью, цель ударов достигнута. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.
Российские военные продолжают практику нанесения ночных ракетных ударов, в последнее время редкая ночь обходится без сирен воздушной тревоги, звучащих над территорией Украины. Сегодняшняя также не стала исключением. По данным военного ведомства, в ночное время наши применили ракеты морского и воздушного базирования для удара по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также пот складам вооружений, техники и боеприпасов иностранного производства. Все назначенные объекты поражены.
Пока в офисе Зеленского в очередной раз рассказывают о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, наши только наращивают количество ударов. Впрочем, на Украине сейчас рассказывают две сказки, одна про то, как Россия тратит "последние ракеты", а вторая про "эффективную ПВО", якобы сбивающую все, что только летает.
Теперь вернемся к украинскому контрнаступлению. По данным Минобороны, в течение прошедших суток противник предпринимал попытки прорвать нашу оборону на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Все атаки ВСУ отбиты, противник понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Согласно данным Минобороны, начиная с 4 июня противник на линии боевого соприкосновения по всему фронту потерял порядка 7,5 тысячи человек личного состава. Потери от высокоточного оружия в глубине обороны не учитывались.
В районе Времевского выступа противник атаковал в направлении Макаровки, наши отбили две атаки. В ходе боевых действий уничтожены четыре танка и семь боевых бронированных машин противника. В районе Пречистовки отражены атаки двух ротных тактических групп ВСУ, потерявших пять танков и пять броневиков. В районах Ровнополь, Левадное и совхоза "Октябрь" подбито еще пять танков противника.
На Запорожском направлении ударами штурмовой авиации сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Жеребянки. В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18", в районе Новоандреевки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Всего за сутки ВСУ потеряли: более 800 человек личного состава, 20 танков, четыре БМП, 15 броневиков, две гаубицы М777, одну "Мста-Б" и одну Д-30, а также РСЗО "Град".
На Донецком направлении две атаки отражено в районах Первомайское и Петровское, в районах Северск Малый и Часов Яр уничтожены склады боеприпасов 45-й артиллерийской и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Общие потери ВСУ составили более 205 всушников, два броневика и две гаубицы Д-20, не считая автомобили.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, пехота в окопах, работает артиллерия и авиация. В районах Синьковка, Берестовое и Артемовка Харьковской области нейтрализованы три ДРГ ВСУ. Еще одна в районе Григоровки ДНР.
На Херсонском направлении активизировались ДРГ, предпринимаются попытки прощупать нашу оборону.