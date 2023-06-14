Российскими артиллеристами группировки "Днепр" был нанесен удар по позициям украинской армии в районе островов, расположенных в устье реки Днепр, на Херсонском направлении. В результате удара были уничтожены 10 боевиков киевского режима и четыре плавсредства противника.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои знакомые с ситуацией источники, в течение прошедших суток огнем артиллерии российской группировки войск "Днепр" была уничтожена располагавшаяся на островах позиция 123-й бригады теробороны украинской армии. В результате огневого поражения противник потерял 10 человек убитыми и семь - ранеными.
Кроме того, сообщается об уничтожении позиции украинской армии в районе населенного пункта Кизомыс, где противник потерял семь военнослужащих убитыми и 11 ранеными. Также сообщается об уничтожении четырех лодок противника.
Стоит отметить, что противник намеревался форсировать водную преграду на быстроходных плавсредствах для нанесения удара по Херсонской группировке российской армии. Также в планы украинского командования предположительно входит захват Запорожской атомной электростанции, чему после подрыва плотины Херсонской ГЭС может поспособствовать обмеление водохранилища.
По прогнозам специалистов "Русгидро", полный сход разлившейся в результате подрыва плотины воды и возвращение Днепра в свое обычное русло произойдет не ранее 20 июня. Ущерб от наводнения, по оценкам властей региона, составил приблизительно 40 миллиардов рублей.