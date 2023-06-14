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Российская артиллерия уничтожила плавсредства ВСУ у островов в устье реки Днепр

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Российская артиллерия уничтожила плавсредства ВСУ у островов в устье реки Днепр

Российскими артиллеристами группировки "Днепр" был нанесен удар по позициям украинской армии в районе островов, расположенных в устье реки Днепр, на Херсонском направлении. В результате удара были уничтожены 10 боевиков киевского режима и четыре плавсредства противника.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои знакомые с ситуацией источники, в течение прошедших суток огнем артиллерии российской группировки войск "Днепр" была уничтожена располагавшаяся на островах позиция 123-й бригады теробороны украинской армии. В результате огневого поражения противник потерял 10 человек убитыми и семь - ранеными.

Кроме того, сообщается об уничтожении позиции украинской армии в районе населенного пункта Кизомыс, где противник потерял семь военнослужащих убитыми и 11 ранеными. Также сообщается об уничтожении четырех лодок противника.


Стоит отметить, что противник намеревался форсировать водную преграду на быстроходных плавсредствах для нанесения удара по Херсонской группировке российской армии. Также в планы украинского командования предположительно входит захват Запорожской атомной электростанции, чему после подрыва плотины Херсонской ГЭС может поспособствовать обмеление водохранилища.

По прогнозам специалистов "Русгидро", полный сход разлившейся в результате подрыва плотины воды и возвращение Днепра в свое обычное русло произойдет не ранее 20 июня. Ущерб от наводнения, по оценкам властей региона, составил приблизительно 40 миллиардов рублей.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:33
    -2
    Четыре лодки - нужно понимать резиновых. То что живую силу выбивают, хорошо, но про лодки лучше не писать. Упоминание об уничтожении сих плавсредств выглядит несколько кощунственным на фоне уничтожения бронетехники на другом участке ЛБС.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 16:39
      +1
      Цитата: Uprun
      Четыре лодки - нудно понимать резиновых. То что живую силу выбивают, хорошо, но про лодки лучше не писать. Упоминание об уничтожении сих плавсредств выглядит несколько кощунственным на фоне уничтожения бронетехники на другом участке ЛБС.



      То есть уничтожать лодки можно, а говорить об этом нельзя ? Странно.
    2. скептик
      скептик Сегодня, 16:46
      +1
      Цитата: Uprun
      Упоминание об уничтожении сих плавсредств выглядит несколько кощунственным на фоне уничтожения бронетехники на другом участке ЛБС.

      Это Вы расскажите тем, кому пришлось бы воевать, с уКРО-ОРКнацистами, которые на быстроходных плавсредствах, могли переправиться. Не факт, что одним рейсом.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:44
    +1
    По старой доброй традиции места скопления всушников и техники нужно активно обрабатывать напалмом и в случае возможности при помощи боеприпасов обьёмного взрыва.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:50
    -1
    Великое военно-морское сражение Украины - проиграно ))), плоты и индейские пироги утоплены! )
  4. solar
    solar Сегодня, 16:58
    0
    была уничтожена располагавшаяся на островах позиция

    Там же залило вроде всё?