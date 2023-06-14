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Украинские эксперты назвали сроки восстановления сельского хозяйства после конфликта

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Украинские эксперты назвали сроки восстановления сельского хозяйства после конфликта

Восстановление сельского хозяйства на Украине после завершения вооруженного конфликта может занять не менее 20 лет. Об этом заявляют в специальном отчете эксперты из Киевской школы экономики, сообщает украинская пресса.


Экономисты строят не очень оптимистичные прогнозы. Так, выращивание подсолнечника, ячменя и пшеницы в довоенном масштабе может восстановиться к 2040 году, а кукурузы, ржи, овса и рапса – к 2050 году.

Вероятно, что украинские специалисты дают прогноз по восстановлению сельского хозяйства на всех пострадавших территориях, то есть – и в тех областях, которые сейчас входят в состав Украины, и в тех, что стали новыми регионами России. Херсонская и Запорожская области играли очень важную роль в сельском хозяйстве, но они же очень серьезно пострадали в результате и боевых действий, и подрыва плотины Каховской ГЭС.

В результате украинской диверсии, приведшей к разрушению дамбы, в зоне затопления оказались огромные сельскохозяйственные площади. Колоссальный удар был нанесен по растениеводству, животноводству и птицеводству. Ведь в попавших в зону затопления сельских населенных пунктах были уничтожены посевы, огороды и сады, утонуло большое количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы.

Впрочем, украинский режим совершенно не интересуют последствия для сельского хозяйства и экономики региона в целом. Понимая свою сущность и роль временщиков, украинские лидеры делают лишь все возможное для того, чтобы Россия затем как можно дольше восстанавливала территории, которые войдут в ее состав, от последствий вооруженного конфликта. Именно такую задачу, вероятно, и поставил перед Киевом Запад.
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4 комментария
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 16:28
    0
    Восстановление сельского хозяйства на Украине после завершения вооруженного конфликта может занять не менее 20 лет.

    Ага гораздо больше, после применения снарядов с объединённым ураном там лет 100 ни чего сажать нельзя без страха перед радиацией.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:33
    +1
    пусть не переживают, это уже не их проблемы, после окончания СВО украины не будет
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:41
    +1
    Меня терзают смутные сомнения, а кто будет восстанавливать и за чей счет оные специалисты не просветили? Ну так, для понимания. Временные рамки есть, а сколько будет это стоить и кто будет робить? Класс колхозников изводят под корень, а пшеки и трибалты на чужой земле точно горбатиться не будут, у пшеков для этого есть окраинцы, а трибалты усе в ЕС. Переселениее беженцев арабов из ЕС? Попробуйте! Флаг в руки и кастрюлю на голову.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:49
      0
      Меня терзают смутные сомнения, а кто будет восстанавливать

      Ну наверное надеются что за 20 лет вырастет новое поколение.