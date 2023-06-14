Восстановление сельского хозяйства на Украине после завершения вооруженного конфликта может занять не менее 20 лет. Об этом заявляют в специальном отчете эксперты из Киевской школы экономики, сообщает украинская пресса.Экономисты строят не очень оптимистичные прогнозы. Так, выращивание подсолнечника, ячменя и пшеницы в довоенном масштабе может восстановиться к 2040 году, а кукурузы, ржи, овса и рапса – к 2050 году.Вероятно, что украинские специалисты дают прогноз по восстановлению сельского хозяйства на всех пострадавших территориях, то есть – и в тех областях, которые сейчас входят в состав Украины, и в тех, что стали новыми регионами России. Херсонская и Запорожская области играли очень важную роль в сельском хозяйстве, но они же очень серьезно пострадали в результате и боевых действий, и подрыва плотины Каховской ГЭС.В результате украинской диверсии, приведшей к разрушению дамбы, в зоне затопления оказались огромные сельскохозяйственные площади. Колоссальный удар был нанесен по растениеводству, животноводству и птицеводству. Ведь в попавших в зону затопления сельских населенных пунктах были уничтожены посевы, огороды и сады, утонуло большое количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы.Впрочем, украинский режим совершенно не интересуют последствия для сельского хозяйства и экономики региона в целом. Понимая свою сущность и роль временщиков, украинские лидеры делают лишь все возможное для того, чтобы Россия затем как можно дольше восстанавливала территории, которые войдут в ее состав, от последствий вооруженного конфликта. Именно такую задачу, вероятно, и поставил перед Киевом Запад.