Военное обозрение
Войти Регистрация

«Ответ российской системе «Земледелие»: Польша закупает средства дистанционного минирования Baobab-K

7
«Ответ российской системе «Земледелие»: Польша закупает средства дистанционного минирования Baobab-K

В польское прессе обратили внимание на многочисленные кадры, зафиксировавшие поражение боевой техники ВСУ на минных полях, расставленных бойцами ВС РФ. Обозреватели вынуждены признать, что «удаётся частично остановить украинское наступление». При этом указывается на то, что в польской армии практически отсутствуют современные средства постановки заграждений, аналогичные российской инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».


«Земледелие» уже продемонстрировало свою эффективность на фронте. В то же время на вооружении польских войск имеется менее 10 машин Kroton родом из 1990-х годов. Преемником данного изделия является система Baobab-K, созданная национальной оборонкой.

Это наш ответ российской системе «Земледелие»

- указывается в издании Defence24.

Как сообщается, сегодня Минобороны страны должно подписать соглашение о закупке 24 единиц Baobab-K вместе с логистическим и учебным пакетом за $121 млн. Поставки приобретенной техники ожидаются в 2026-2028 годах.

Польская армия спустя несколько лет получит современную систему установки мин в значительном количестве

- отмечается в издании.

Baobak-K разработан компанией Huta Stalowa Wola. В качестве шасси выступает военный грузовик Jelcz 662D.43. На борт вмещается 600 мин (основное вооружение – противотанковые мины MN-123). Машина оснащена 6 пусковыми установками для заброса мин. Время установки заграждения с использованием всех загруженных на борт мин составляет около 22 минут.

Бортовой компьютер регулирует частоту отстрела мин во время движения. Параметры и координаты минных полей записываются на цифровых картах и отображаются на экране компьютера. Затем все данные могут быть переданы по каналам связи выше стоящему командованию.

Baobak-K забрасывает мины на расстояние от 30 до 90 метров за счет срабатывания пороховых зарядов. При этом российская система «Земледелие», выстреливая реактивные снаряды, работает на расстоянии от 5 до 15 км, что позволяет избегать присутствия на переднем крае фронта в отличие от польского «аналога».

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:39
    +2
    А если жил ты деревом, то станешь баобабом)))
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:42
    +2
    "Но если туп как дерево,родишся баобабом ".... laughing В С Высоцкий hi
  3. Злой орк
    Злой орк Сегодня, 18:43
    +3
    Такой себе ответ, сравнивая характеристики, но в любом случае лучше иметь такую, чем никакую.
  4. RoninO
    RoninO Сегодня, 18:50
    +1
    Не столько дистанционная , сколько автоматическая система ...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:50
    0
    «Ответ российской системе «Земледелие»: Польша закупает средства дистанционного минирования Baobab-K
    . Так то понятно, логично, мины играют большое значение в организации серьёзной, надёжной обороны.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:01
      +2
      30-90 метров? Учтите, что этот... "Егибет, где живут егибтяне и растут баобабы", ну в анекдоте не совсем так... Мины швырять не с бруствера будет, а скорей из-за передовых позиций, то есть на эти самые передовые позиции, ну его нафиг такую подмогу)))
      Вообще, судя по например картинке с тремя горелыми инженерными Леопард-2Р и не менее инженерной Бергепанцер, догорающей рядом при "нахрюке" - у НАТОвской техники мины ни поставить, ни снять не выходит)))
  6. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:00
    +1
    Есть выражение... Туп, как баобаб...
    Это про поленьев hi