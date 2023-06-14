Генсек НАТО назвал потери западной военной техники ВСУ на Запорожском направлении «ожидаемыми»

Высокие потери военной техники западного производства во время контрнаступления ВСУ не являются неожиданными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения СМИ об уничтожении большого количества западных танков и бронемашин на Запорожском направлении.
Называя потери военной техники западного производства «ожидаемыми», Столтенберг фактически пытается успокоить европейскую и американскую общественность и подготовить ее к дальнейшим сообщениям об уничтожении российскими войсками большого количества бронетехники ВСУ. Завтра, 15 июня, по словам Столтенберга, в НАТО будут ждать доклад министра обороны Украины Алексея Резникова.
Судя по всему, главу военного ведомства киевского режима «вызвали на ковер». Ему придется объяснять причины столь высоких потерь недавно переданной бронетехники, включая немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. На Западе обеспокоены и попаданием в руки российских военнослужащих трофеев в виде танков и бронемашин западного производства.
В то же время, на Западе все больше людей задаются вопросом, в чем смысл выделения колоссальных средств на военную помощь Украине, если танки и бронемашины безрезультатно уничтожаются во время контрнаступления ВСУ, а ни о каких военных успехах киевского режима пока не сообщается.
Впрочем, Столтенберг пообещал, что в ближайшее время страны альянса рассмотрят вопрос об оказании Украине новой военной помощи. Поэтому российским военным стоит готовиться к утилизации дополнительной военной техники, передаваемой Западом.