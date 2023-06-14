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Генсек НАТО назвал потери западной военной техники ВСУ на Запорожском направлении «ожидаемыми»

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Генсек НАТО назвал потери западной военной техники ВСУ на Запорожском направлении «ожидаемыми»

Высокие потери военной техники западного производства во время контрнаступления ВСУ не являются неожиданными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения СМИ об уничтожении большого количества западных танков и бронемашин на Запорожском направлении.


Называя потери военной техники западного производства «ожидаемыми», Столтенберг фактически пытается успокоить европейскую и американскую общественность и подготовить ее к дальнейшим сообщениям об уничтожении российскими войсками большого количества бронетехники ВСУ. Завтра, 15 июня, по словам Столтенберга, в НАТО будут ждать доклад министра обороны Украины Алексея Резникова.

Судя по всему, главу военного ведомства киевского режима «вызвали на ковер». Ему придется объяснять причины столь высоких потерь недавно переданной бронетехники, включая немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. На Западе обеспокоены и попаданием в руки российских военнослужащих трофеев в виде танков и бронемашин западного производства.

В то же время, на Западе все больше людей задаются вопросом, в чем смысл выделения колоссальных средств на военную помощь Украине, если танки и бронемашины безрезультатно уничтожаются во время контрнаступления ВСУ, а ни о каких военных успехах киевского режима пока не сообщается.

Впрочем, Столтенберг пообещал, что в ближайшее время страны альянса рассмотрят вопрос об оказании Украине новой военной помощи. Поэтому российским военным стоит готовиться к утилизации дополнительной военной техники, передаваемой Западом.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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9 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:37
    0
    Атака без поддержки авиации на укрепленные районы почти не возможна. Это и нас касается, по мере продвижения, придется двигать аэродромы в ЛДНР....Без нашей поддержки ВКС , войска РФ так же не могут наступать.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:48
      0
      Если авиаподдержка это сотни ланцетов, выкашивающих всю вражескую артиллерию на десятки км, то много самолётов и не надо для наступления. Главная проблема у нас - слишком много генералов, которые друг другу не друзья, а конкуренты, к тому же они ещё и паркетные.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:41
    -1
    Для НАТО потери всушников "ожидаемые ",для нас чтобы переломить ситуацию и сбить их наступательный порыв слишком маленькие. Для этого нужно чтобы цифра безвозвратных потерь была равна 45 процентам от общего количества личного состава на момент начала наступления.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:53
      0
      я этого нужно чтобы цифра безвозвратных потерь была равна 45 процентам от общего количества личного состава на момент начала наступления.

      Хрена себе норматив. Откуда такой? В СА вроде было 35% часть небоеспособна, так это не боеспособна а для продолжения наступления процент меньше.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:41
    +3
    Завтра, 15 июня, по словам Столтенберга, в НАТО будут ждать доклад министра обороны Украины Алексея Резникова.

    Ничего себе у них там уже иерархия выстроилась
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:48
    +1
    Первыми пластинку запустили полосатые, этот только подпевает...... Большого смысла слушать на большом хорале укрофашиста нет, съедет в легкую, операцию планировала ната, вооружений не додала ната, солдат готовила ната. Какой спрос? Вы там очумели что ли? Ну, типа это ответ. Умоет их по-полной.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:48
    0
    Теперь можно говорить все.И делать хорошую мину при плохой игре
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:50
    0
    "Исключительность" западной бронетехники оказалась надуманной.
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 16:57
    0
    А что ещё умного мог сказать этот имбицил ?
    Типа такой специалист стоумовый.
    Всё спрогнозировал, всё предвидел.
    negative negative