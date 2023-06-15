Новое обновление F-35 Lightning II задерживается

Новая конфигурация

Производство и задержки

Обновление перед модернизацией

Проблема за проблемой

Компания Lockheed Martin и субподрядчики продолжают развивать и совершенствовать истребитель F-35 Lightning II. По заказу Пентагона проводятся различные доработки и внедряются необходимые изменения. Так, в настоящее время ведутся работы по очередному обновлению, известному как Tech Refresh 3 (TR-3). «Локхид-Мартин» уже запустила строительство самолетов в этой комплектации, но заказчик пока не готов принимать их.На протяжении нескольких последних лет Lockheed Martin выпускает истребители F-35 всех основных модификаций в современной конфигурации TR-2. Налажено производство с необходимым темпом, и новая техника регулярно передается заказчику. Кроме того, в недавнем прошлом велись работы по созданию нового пакета обновления TR-3 для внедрения в ближайшем будущем.Согласно планам начала десятилетия, первые самолеты F-35 TR-3 должны были поступить в ВВС к апрелю 2023 г. Однако проект столкнулся с различными трудностями, негативно повлиявшими на сроки его выполнения. График работ пришлось пересматривать, и теперь речь идет о значительном отставании от изначальных планов.Первый «Лайтнинг-2» с доработками по TR-3 изготовили в прошлом году. 6 января 2023-го этот истребитель впервые поднялся в воздух и приступил к испытаниям. На полную проверку обновленного самолета требуется несколько месяцев, и эти мероприятия пока не завершены. При этом от их хода и итогов зависит внедрение нового пакета, а также развитие программы F-35 в целом.Задолго до запланированного окончания испытаний, в феврале, компания «Локхид-Мартин» начала готовить серийное производство обновленных самолетов. Первый F-35 TR-3 собирались выкатить из сборочного цеха не позднее июля.Согласно имеющимся контрактам, в этом году Lockheed Martin должна построить ок. 150 истребителей F-35. Более 40 машин уже передано заказчику и еще 50 находятся на разных стадиях строительства. Соответственно, в течение второго полугодия предстоит заложить и построить треть от общего количества самолетов, запланированного на год. Подавляющее большинство новой техники выполнят в конфигурации TR-2. Объемы и темпы сборки обновленных TR-3 пока будут ограниченными.Первые самолеты F-35 в новой конфигурации планируют достроить в июле. При этом сроки их приемки заказчиком остаются неопределенными. Так, в марте компания-изготовитель сообщала, что все проверки и другие мероприятия будут выполнены в течение года. Соответственно, первый истребитель TR-3 передадут Пентагону в декабре, и делается все возможное для выполнения таких планов.Однако Управление программы F-35 провело собственную оценку проекта и рисков и теперь не разделяет оптимизм подрядчика. По его подсчетам, с вероятностью 80% первый F-35 TR-3 удастся принять в строй только в апреле 2024 г. Впрочем, более раннее завершение работ не исключают.Как сообщает Breaking Defense, на днях Управление программы вновь изучило актуальное положение дел и скорректировало свои планы. Так, обновление TR-3 все еще не прошло все необходимые проверки и не подтвердило расчетные характеристики. В связи с этим в ближайшем будущем испытания опытного F-35 в новой конфигурации продолжатся. Необходимо провести дополнительный этап летных испытаний с особым вниманием к работе программного обеспечения.Так же будет продолжаться сборка новых самолетов версии TR-3, хотя и в малых объемах. При этом Пентагон пока не собирается принимать эту технику. Построенные F-35 TR-3 будут отправляться на площадки хранения. Их дальнейшая судьба зависит от результатов продолжающихся испытаний. В случае успеха самолеты в кратчайшие сроки примут и поставят на вооружение. В противном случае, вероятно, проект TR-3 будет доработан, и построенные истребители получат соответствующее обновление.В Управлении программы по-прежнему считают, что сроки поставок техники могут сдвинуться. Как и ранее, наиболее вероятным временем начала приемки называют интервал между декабрем 2023 г. и апрелем 2024-го.По известным данным, проект модернизации Tech Refresh 3 предусматривает замену части радиоэлектронного и вычислительного оборудования, а также обновление программного обеспечения. Разработаны и внедряются новый центральный компьютер, блок памяти и связанная с ними электроника.За счет замены аппаратуры и ПО обеспечивается прирост быстродействия при решении всех основных задач, что положительно скажется на боевых качествах самолета. Кроме того, при помощи проекта TR-3 истребитель готовят к следующей крупной модернизации, известной как Block 4.В проекте F-35 Block 4 используется новая бортовая РЛС типа AN/APG-85 с повышенными характеристиками, внедряется современная оптико-электронная станция и идут под замену некоторые другие датчики. Новый компьютер из состава пакета TR-3 должен обрабатывать больший объем данных из всех источников, в т.ч. при решении боевых задач.В проекте Block 4 существенно дорабатывается система управления вооружением. Предусматривается расширение номенклатуры совместимых боеприпасов для работы по воздушным и наземным целям. В нее включат как перспективные американские разработки, так и основные современные европейские образцы. За счет этого планируют привлечь новых потенциальных заказчиков.Следует отметить, что разработка проекта F-35 Block 4 столкнулась с рядом проблем, которые негативно сказались на ее стоимости и сроках. Старт производства такой техники неоднократно переносили вправо, и до сих пор он остается делом неопределенного будущего. Кроме того, несколько недель назад Счетная палата Конгресса опять сообщила о росте стоимости проекта, а также отметила, что не может отследить все его причины.Важно, что перспективы «Блока-4» прямо зависят от нынешнего проекта TR-3. Пока не завершат «промежуточное» обновление, проведение более крупной модернизации фактически невозможно. При этом разработка и внедрение пакета TR-3 уже затянулись и отстали от первоначальных планов примерно на год. Нельзя исключать, что эта ситуация вновь ухудшится из-за непредвиденных проблем.Истребители F-35 Lightning II трех основных модификаций пошли в серию и поступили на вооружение ВВС, КМП и ВМС США еще несколько лет назад, но до сих пор не избавились от всех проблем и недостатков. Более того, регулярно выявляются новые недочеты, а дальнейшее развитие сталкивается со своими собственными трудностями.Для исправления выявленных недостатков приходится приостанавливать производство, как это было в начале текущего года, или эксплуатацию техники в войсках. От большей части вновь обнаруженных проблем удается избавиться, но для этого требуются время и ресурсы. Прочие недостатки приводят к появлению дополнительных ограничений эксплуатационного характера.На этот раз источником затруднений стали новые проекты модернизации истребителя, промежуточный и основной. Работы по ним серьезно затянулись и вышли за пределы ранее запланированного бюджета. Впрочем, заказчик и исполнитель работ принимают необходимые меры и рассчитывают, что в ближайшее время ситуация изменится. Строящиеся F-35 TR-3 дойдут до поставок в войска, после чего можно будет запустить модернизацию Block 4.По всей видимости, компания Lockheed Martin и ее субподрядчики в итоге справятся с текущей ситуацией и решат поставленные задачи. Однако, как это не раз было ранее, исправление недочетов, в т.ч. допущенных на предыдущих стадиях проекта, приведет к неоправданным тратам времени и денег. В итоге современные истребители, и без того не самые дешевые, станут еще дороже.