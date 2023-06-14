Песков опроверг заявление Лукашенко о переговорах РФ и Украины год назад об «аренде» Крыма

Нет, это не так. Крым — российский регион, он не может быть никем арендован

В сегодняшнем интервью телеканалу «Россия 1» президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сделал несколько не только громких, но и достаточно резких, а то и не бесспорных, заявлений. Большинство из них активно цитируются и обсуждаются в российских соцсетях и прессе.В частности, белорусский лидер рассказал, что на переговорах России и Украины по мирному решению только еще начавшегося военного кризиса в марте 2022 года в Стамбуле Москва якобы вела разговор о возможной «аренде Крыма». Более того, продолжил Лукашенко, некие компромиссные договоренности российской и украинской делегаций на последней встрече в Турции были достигнуты и в отношении республик Донбасса.Сегодня заявление белорусского лидера относительно «аренды Крыма» на очередном брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— сообщил спикер Кремля.При этом российские пользователи обратили внимание, что много и часто говоря о дружбе, военно-политическом и экономическом союзе Москвы и Минска, в том числе поддерживая цели СВО, президент Белоруссии официально так и не признал Крым российским, также как и четыре других региона, вошедших в состав РФ в сентябре прошлого года.Не следует забывать, что статусы Крыма и Севастополя, как субъектов Российской Федерации, были закреплены в Конституции страны. А в 2020 году в Основной закон были внесены изменения, запрещающие отчуждение любых российских территорий в пользу иностранных государств. Соответственно, механизма «передачи» другому государству с последующей «арендой» собственных регионов в законодательстве РФ просто-напросто не существует.