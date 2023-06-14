К настоящему времени командование ВСУ подготовило план десантной операции в Херсонской области с дальнейшим контрнаступлением на пяти направлениях. Об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента Украины.По утверждению источников, командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский торопит представителей офиса президента Владимира Зеленского, заявляя им, что для «спасения» контрнаступления на Запорожском направлении надо «растянуть фронт».С этой целью на пяти направлениях на Херсонщине должно быть предпринято контрнаступление ВСУ. Сейчас дело – за руководством киевского режима. Не исключено, что в конце недели соберется «ставка верховного командования» под руководством Зеленского, на которой будет отдан приказ о начале «второго этапа» контрнаступления в Херсонской области.Резервы для контрнаступления на Херсонском направлении у ВСУ есть. Другой вопрос, насколько подходящей является ситуация после наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС. Но украинское командование, вероятно, рассчитывает, что затопленные территории не станут серьезной преградой для распространения боевых действий на левобережье реки Днепр.Впрочем, если на Херсонском направлении ВСУ постигнет та же участь, что и на Запорожском, то можно будет говорить едва ли не о полном фиаско украинского контрнаступления. Российские Вооруженные силы подготовились к его отражению достаточно хорошо, о чем свидетельствует отсутствие успехов на Запорожском направлении и высокие потери ВСУ в военной технике и личном составе.