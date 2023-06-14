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В американском Конгрессе требуют ввести санкции против ЮАР за сотрудничество с Россией

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В американском Конгрессе требуют ввести санкции против ЮАР за сотрудничество с Россией

Запад вступил в опосредованное противостояние с Россией, используя Украину как плацдарм для борьбы с ВС РФ, а население незалежной – как пушечное мясо. При этом крупные страны из так называемого «глобального Юга» сохраняют нейтралитет в этом конфликте. Данное обстоятельство вызывает раздражение в США, привыкших доминировать на мировой арене.


Так, руководство ЮАР отказалось осудить российскую спецоперацию, сославшись на нейтралитет. Тогда посол США в Претории выдвинул ложные обвинения о якобы поставках оружия и боеприпасов в адрес РФ. Несмотря на то, что ЮАР отрицает передачу России военного имущества, в американском Конгрессе призвали наказать страну за сотрудничество с РФ.

Влиятельные американские парламентарии требуют отменить для Южной Африки торговые привилегии в соответствии с законом AGOA. Этот юридический акт, срок действия которого истекает в 2025 году, предоставляет привилегированный доступ к рынку США африканским странам, которые соответствуют определенным демократическим критериям

- отмечается в издании Reuters, указывая, что отдельные парламентарии идут дальше, настаивая на введении санкций против ЮАР.

В ответ на эту инициативу Белый дом выразил обеспокоенность по поводу возможного сближения между ЮАР и РФ.

Мы разделяем озабоченность Конгресса по поводу потенциального партнерства в области безопасности между Южной Африкой и Россией

- заявили в администрации президента.

В Госдепартаменте высказали надежду, что Южная Африка будет уважать свою давнюю политику неприсоединения.
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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 18:23
    +1
    Поздно хосопода пить боржоми ,ЮАР с Россией ,да и большинство стран негласно нас поддерживают ..Гегемония США и еврейского финансового влияния (конгресс США на 80 % состоит из евреев ) пошел на спад резко ..Доллару уже никто не верит и начинают по тихому скидывать эти бумажки и прочии активы казначейские ..
    Вот и завыли ,но уже тихо так ..Европу опустили ниже плинтуса ,а ЮАР им не позубам .
    Вот такие дела начинаются интересные .ВВП спокоен .как удав и это успокаивает Прорвемся Россия !
    1. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 18:45
      -1
      grem
      Сегодня, 18:23
      НОВЫЙ
      0
      Поздно хосопода пить боржоми ,ЮАР с Россией ,да и большинство стран негласно нас поддерживают

      И что это за негласное большинство и в чем выражается эта поддержка? Не сказал бы что это обнадеживающее для нас сообщение. ЮАР в отличии от Индии и Китая воздержалась при голосовании в ООН теперь ее пытаются приструнить построить, что для нас однозначно плохо. Тем более что в ЮАР саммит БРИКС, на котором Путина не будет.
  2. vik669
    vik669 Сегодня, 18:34
    +2
    Когда же наконец эта "исключительная нация" это стадо отбросов "старого света" заткнётся или скот понимает только палку !
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:47
      +1
      В американском Конгрессе требуют ввести санкции против ЮАР за сотрудничество......

      Ха! Скоро уже начнут плевать в сторону этого конгресса и его решений, пусть их корежит в злобе.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:36
    +2
    У конгрессменов США прямо паранойя какая то...вводят санкции против всего мира сотрудничающего с Россией.
    Психические отклонения у них на почве русофобии наблюдаю...это болезнь.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:43
    +2
    [quote][/quote]. Вот будет интересно посмотреть, когда количество будет переходить в качество, а полосатики и до этого докатился могут, наезжая на всех, кто им не нравится.
    С санкциями можно доигратся и до того, что бумеранг вернётся, раскрученный не одним "обиженнымя, а многими, которые могут обьеденится в одну единую силу.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:59
    0
    Уровень образования в США ниже плинтуса,особенно у конгресменов.Предлогаю США попробовать ввести санкции против ЮАР ,на выбор.Платины ,Золота,Хрома,Марганцевых руд,Редкоземов,Ферросплавов и конечно Алмазов.Чтоб американки с ноги били своему ухожору, когда он будет делать ей предложение.Голливуд приучил - колечко должно быть обязательно с брюликом.Но там ещё остаются в экспорте из ЮАР шкурки день и цитрусовых.