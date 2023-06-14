В американском Конгрессе требуют ввести санкции против ЮАР за сотрудничество с Россией

Влиятельные американские парламентарии требуют отменить для Южной Африки торговые привилегии в соответствии с законом AGOA. Этот юридический акт, срок действия которого истекает в 2025 году, предоставляет привилегированный доступ к рынку США африканским странам, которые соответствуют определенным демократическим критериям

Мы разделяем озабоченность Конгресса по поводу потенциального партнерства в области безопасности между Южной Африкой и Россией