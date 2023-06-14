В американском Конгрессе требуют ввести санкции против ЮАР за сотрудничество с Россией

Запад вступил в опосредованное противостояние с Россией, используя Украину как плацдарм для борьбы с ВС РФ, а население незалежной – как пушечное мясо. При этом крупные страны из так называемого «глобального Юга» сохраняют нейтралитет в этом конфликте. Данное обстоятельство вызывает раздражение в США, привыкших доминировать на мировой арене.
Так, руководство ЮАР отказалось осудить российскую спецоперацию, сославшись на нейтралитет. Тогда посол США в Претории выдвинул ложные обвинения о якобы поставках оружия и боеприпасов в адрес РФ. Несмотря на то, что ЮАР отрицает передачу России военного имущества, в американском Конгрессе призвали наказать страну за сотрудничество с РФ.
Влиятельные американские парламентарии требуют отменить для Южной Африки торговые привилегии в соответствии с законом AGOA. Этот юридический акт, срок действия которого истекает в 2025 году, предоставляет привилегированный доступ к рынку США африканским странам, которые соответствуют определенным демократическим критериям
- отмечается в издании Reuters, указывая, что отдельные парламентарии идут дальше, настаивая на введении санкций против ЮАР.
В ответ на эту инициативу Белый дом выразил обеспокоенность по поводу возможного сближения между ЮАР и РФ.
Мы разделяем озабоченность Конгресса по поводу потенциального партнерства в области безопасности между Южной Африкой и Россией
- заявили в администрации президента.
В Госдепартаменте высказали надежду, что Южная Африка будет уважать свою давнюю политику неприсоединения.