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Российский дипломат Гаврилов: Западные делегаты ушли с форума ОБСЕ при показе осколков РСЗО HIMARS

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Российский дипломат Гаврилов: Западные делегаты ушли с форума ОБСЕ при показе осколков РСЗО HIMARS

Во время демонстрации российской делегацией в ходе форума ОБСЕ осколков боеприпасов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые используются украинской армией в ходе боевых действий в Донбассе, представители западных государств-участников покинули зал заседания.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации на переговорах в рамках ОБСЕ по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова, то, что представители стран Запада покинули зал заседаний, свидетельствует о том, что им невыносимо знакомиться с представленными Россией фактами, которые подтверждают причастность стран НАТО к совершаемым боевиками киевского режима военным преступлениям.

Гаврилов также отметил, что в ходе своего выступления представители российской стороны задали прямой вопрос, какой была бы реакция западных коллег в случае, если бы подобные военные преступления совершались, например, в Ирландии в отношении англичан, в Бельгии в отношении французов, в Швейцарии - итальянцев или в Финляндии - шведов. Какой была бы их реакция, если бы правительство США поставляло вооружения террористическим силам против этих граждан и оказывало бы поддержку антигуманных лозунгов о необходимости их устранения.

Глава российской делегации подчеркнул, что Запад не просто спонсирует, но и является соучастником преступлений, совершаемых киевским режимом в Донбассе на протяжении девяти лет.

В качестве одного из доказательств преступлений киевского режима при прямой поддержке со стороны США дипломат представил фрагменты боеприпасов к используемой против мирного населения Донбасса американской РСЗО HIMARS.
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:19
    +9
    Гаврилов осколки не той системы западным дипломатам продемонстрировал,они хотели видеть совсем другую.Их реакция предсказуема.Удоды ,что с них возьмёшь.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:27
      +5
      Кому и что Гаврилов там пытается доказать. Лучше бы он просто заклятых европейцев в лицо назвал фашистами.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:02
        +3
        Западные делегаты ушли с форума ОБСЕ при показе осколков РСЗО HIMARS

        ОБСЕ - это ручная контора госдепа США, Пентагона и ЦРУ!
        Западные делегаты ОБСЕ боятся перед своими денежными хозяевами в своей малейшей якобы нелояльности к ним до возможности обписаться!

        СПОНСИРОВАНИЕ Западом для делегатов ОБСЕ - это для благополучия их личной жизни самое СВЯТОЕ!
  2. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 17:21
    +14
    Им не глаза открывать надо, а закрывать эти глаза на вечно! Бить, бить и бить, другого они не понимают.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:21
    +12
    Невыносимо??!!Да ладно.Плевать они хотели на все,что мы перед ними выкладываем.В том числе и на наших дипломатов..Как себя ставим,так с нами и ведут.В лучшем случае-игнорируют
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:38
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Невыносимо??!!Да ладно.Плевать они хотели на все,что мы перед ними выкладываем.В том числе и на наших дипломатов..Как себя ставим,так с нами и ведут.В лучшем случае-игнорируют

      Невыносимости не было, была скука.
      Они и без "презентации" знают чем кто и кого убивает.
      Более того, и наперёд гады знают кто кого и чем убивать будет при их поддержке.
  4. Borik
    Borik Сегодня, 17:21
    +6
    И вы хотели этим их разжалобить Да им на это наплевать. Их радует то что славяне убиваю славян. Они поймут только тогда когда и на их територии будут рваться ракеты.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:42
      +2
      Цитата: Borik
      Их радует то что славяне убиваю славян. Они поймут только тогда когда и на их територии будут рваться ракеты.

      Печально, но лучше бы их процессы понимания ускорить.
      Чем резче и жёстче, - тем лучше.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:22
    0
    Придет пора сами наперегонки с извинениями побегут к брикс на поклон. Рынок сбыта их дорогущих поделок только брикс.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:22
    +4
    а зачем вообще уподобляться шумерам?!!
    можно подумать запад осуществлял поставки вооружений укрорейху, что бы те им любовались
    изначально это оружие поставлялось с целью убийств граждан России, так к чему этот балаган?!
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:22
    +2
    А кто-то ожидал другой реакции? У них установка - Россия виновата во всём и другую программу загружать в мозг они не желают. В данной ситуации это разговор немого с глухим. И чем дольше тянется СВО тем меньше шансов быть услышанными.
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 17:27
    +2
    Вообще не понятно, а какую реакцию ждали наши представители ? Военную помощь Украине не только не скрывают, а наоборот делают это с "гордостью " под брендом " помощи бедному народу против оккупантов" .
    Смех да и только
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:28
    +3
    в ходе форума ОБСЕ

    РФ до сих пор в ОБСЕ?)))
  10. штурм
    штурм Сегодня, 17:29
    -1
    Так нужно каждому дипломату из стран НАТО вручить такой "именной осколок" от Хаймерсов или по почте отправить.....
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 17:30
      +1
      "именной осколок" от Хаймерсов или по почте отправить.....
      и пол кило тротила в нагрузку
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:30
    -1
    Российский дипломат Гаврилов: Западные делегаты ушли с форума ОБСЕ при показе осколков РСЗО HIMARS
    . Очевидное, ЗАБУГОРНЫЕ ЕСТЬ ВРАГ, все мы ждём, что наш, конкретный ответ будет не вероятным, а реальным.
  12. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:34
    0
    Не очень понимаю точку зрения "зачем им вообще что-то доказывать, они все равно не признают ничего!". Доказывают в первую очередь не им; да и вообще тут наверное главное не доказательства, а демонстрация их недоговороспособности. Следующее возражение "да мы давным-давно знаем про их недоговороспособность!" - опять же, мы знаем, и весь мир В ПРИНЦИПЕ знает, но лишний раз показать это - не грех. И наконец, если мы начнем действовать так же как коллективный Запад (то есть без оглядки на то же международное законодательство) - то собственно от него ничем не будем отличаться; насколько я могу понять, наша цель - не заменить собой Запад, а изменить сам подход к решению проблем, начав слушать обе стороны. Как-то так :)
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: Reindeer
      Не очень понимаю точку зрения "зачем им вообще что-то доказывать, они все равно не признают ничего!". Доказывают в первую очередь не им; да и вообще тут наверное главное не доказательства, а демонстрация их недоговороспособности. Следующее возражение "да мы давным-давно знаем про их недоговороспособность!" - опять же, мы знаем, и весь мир В ПРИНЦИПЕ знает, но лишний раз показать это - не грех. И наконец, если мы начнем действовать так же как коллективный Запад (то есть без оглядки на то же международное законодательство) - то собственно от него ничем не будем отличаться; насколько я могу понять, наша цель - не заменить собой Запад, а изменить сам подход к решению проблем, начав слушать обе стороны. Как-то так :)

      А двух сторон-то и нет.
      Они были при противостояии СССР (Союза Советских Социалистических респубрик империалистическому западу во главе с США.
      Сейчас кто кому противостоит?
      Нуворишно-компрадорская российская буржуазия заматеревшему в своих грехах и практиках империалистическому Западу?
      Тут даже не только дети, но и пьяные ёжики могли бы рассмеяться.
      Смеха однако нет. Нет потому что в этом мутном елозиве гибнут наши парни! am
  13. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 17:37
    -1
    Перед каждым посольством из недружественных стран поставить то что они поставляют,включая мины стрелковое и т.д.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:16
      -1
      Цитата: григорьевич
      Перед каждым посольством из недружественных стран поставить то что они поставляют,включая мины стрелковое и т.д.

      И лучше и дешевле выставлять неважно из чего сделенную инсталляцию: огромных размеров отображение жестов один известного нашего, другой (для непонятливых) - его западный эквивалент.
  14. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 17:38
    +1
    Во время демонстрации российской делегацией в ходе форума ОБСЕ
    - а разве мы всё ещё в ОБСЕ? Если да, то что мы там делаем???
  15. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 17:49
    -1
    Вот надо помочь ирландцам вновь воссоздать ИРА и дать им столько оружия,чтоб у наглов глаза лопнули
  16. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 17:54
    0
    А что Россия вообще делает в этой шараге (ОБСЕ)????
  17. solar
    solar Сегодня, 18:14
    +1
    представители западных государств-участников покинули зал заседания.

    представители российской стороны задали прямой вопрос

    Не совсем понятно, кому задали, если делегации ушли? Это же ОБСЕ, то там делегации Европы только.
  18. km-21
    km-21 Сегодня, 18:31
    0
    Добрым словом и длинным револьвером можно добиться гораздо большего взаимопонимания, чем одним только добрым словом (американская народная пословица).
  19. viktor 7007
    viktor 7007 Сегодня, 18:56
    0
    западные делегаты ушли. легли под секс машины. ктото в крутые бдсм салоны. а мы бегаем со своими осколками.