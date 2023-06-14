Российский дипломат Гаврилов: Западные делегаты ушли с форума ОБСЕ при показе осколков РСЗО HIMARS

Во время демонстрации российской делегацией в ходе форума ОБСЕ осколков боеприпасов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые используются украинской армией в ходе боевых действий в Донбассе, представители западных государств-участников покинули зал заседания.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской делегации на переговорах в рамках ОБСЕ по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова, то, что представители стран Запада покинули зал заседаний, свидетельствует о том, что им невыносимо знакомиться с представленными Россией фактами, которые подтверждают причастность стран НАТО к совершаемым боевиками киевского режима военным преступлениям.
Гаврилов также отметил, что в ходе своего выступления представители российской стороны задали прямой вопрос, какой была бы реакция западных коллег в случае, если бы подобные военные преступления совершались, например, в Ирландии в отношении англичан, в Бельгии в отношении французов, в Швейцарии - итальянцев или в Финляндии - шведов. Какой была бы их реакция, если бы правительство США поставляло вооружения террористическим силам против этих граждан и оказывало бы поддержку антигуманных лозунгов о необходимости их устранения.
Глава российской делегации подчеркнул, что Запад не просто спонсирует, но и является соучастником преступлений, совершаемых киевским режимом в Донбассе на протяжении девяти лет.
В качестве одного из доказательств преступлений киевского режима при прямой поддержке со стороны США дипломат представил фрагменты боеприпасов к используемой против мирного населения Донбасса американской РСЗО HIMARS.