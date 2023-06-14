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В России отмечен существенный рост объёмов нефтепереработки и биржевых цен на бензин

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В России отмечен существенный рост объёмов нефтепереработки и биржевых цен на бензин

В нефтяной отрасли России отмечен существенный рост объемов первичной нефтепереработки. С начала года он составил 4,6 процента.

Об этом рассказал журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.

Чиновник отметил, что возглавляемая им отрасль не испытывает никаких проблем.

С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, рост нефтепереработки с начала года наблюдается на 4,6%

- сообщил глава Минэнерго.

На данный момент на биржах России отмечается подорожание бензина. Стоимость топлива марки АИ-95 достигла рекордного уровня, а цена АИ-92 приближается к нему. Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с середины апреля по настоящее время рост цен на бензин различных марок составил в среднем 20 процентов.

Подорожание топлива в значительной степени связано с остановкой мощностей на ряде нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, а также с возросшим розничным спросом на бензин с наступлением высокого сезона.

Также на ситуацию на рынке повлияло намерение правительства скорректировать демпфер. Изначально это собирались сделать уже к 1 июля, но ведомства не успели подать в Госдуму соответствующий законопроект, поэтому корректировка состоится, согласно имеющейся у агентства «Интерфакс» информации только к 1 сентября.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов выразил недовольство тем, что демпфер на топливо нефтеперерабатывающие предприятия включают в маржу. Поэтому он предложил двукратное снижение размера демпфера сроком на один год.
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14 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:08
    +3
    Стоимость топлива марки АИ-95 достигла рекордного уровня
    Цена на 95 просто дичь.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 17:14
      +1
      В России отмечен существенный рост объёмов нефтепереработки

      Объем растёт а почему тогда бензин дорожает.
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 18:19
        0
        Объем растёт а почему тогда бензин дорожает.

        Потому что много бензина уходит за рубеж, а что бы поднять внутренние цены, специально одновременно останавливают на ремонт почти все заводы по нефтепереработке. В этом году многие отказались от поездки за рубеж в отпуск, соответственно потребление бензина будет выше обычного плюс в мае поставили очень крупную партию за рубеж. Поэтому внутрероссийский запас бензина в этом году на минимальном уровне. Все остальное игры спекулянтов на этом фоне.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:21
      +4
      В России как:
      Если нефть дорожает, то бензин дорожает.
      Если нефть дешевеет, то бензин дорожает.
      Вот и сейчас: производство бензина увеличилось, цена тоже увеличилась.
      Цена бензина вообще не зависит от цены нефти. laughing
      Парадокс. request recourse what
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 17:29
        +2
        Да причину для оправдания повышения цен всегда найдут .
        То доллар дорожает , то наоборот дешевеет .
        Или нефть подорожала , или запасы уменьшились .
        По сути мало людей знают законы рынка . Поэтому дурить им головы легче всего .
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:33
        +1
        Никакого парадокса-дикий феодальный капитализм..Пример-"край,который -рай" с конским ценником на АЗС.Причем,под боком нефтепроводы,собственная добыча(впрочем ,загибающаяся)и три НПЗ.Выезжаю в соседние регионы-цены рубля на два ниже.
      3. Shelest2000
        Shelest2000 Сегодня, 17:52
        +2
        Никакого парадокса - внутренние цены на бензин определяет группа жирных и жадных котов. А Правительству на это просто наплевать.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 17:12
    0
    демпфер на топливо нефтеперерабатывающие предприятия включают в маржу.

    А это, что за хренотень такая, за которую я плачу из своего кармана?
    Мне демпфер не нужен, вычеркните из чека. am
  3. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 17:18
    +1
    Классика.
    Бензин дорожает, нефтяные короли радуются жизни ,кремль выражает обемпокоенность.
    А когда иначе было?
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:25
    0
    Ура! Отмечен рост производства бензина. По так сказать рыночным методам это должно повлечь снижение цены т.к товара стало больше. Угадайте на сколько изза этого у нас бензин подорожает?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:25
    +1
    Внимательно читайте статью,у нас любимое занятие летом ставить на техобслуживание НПЗ.Рост нефтепереработки связан с обеспечением топливом войск,танки у нас на батарейках не ездют.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:30
    +1
    министр энергетики России Николай Шульгинов. Чиновник отметил, что возглавляемая им отрасль не испытывает никаких проблем.

    У них то проблем нет... А про проблемы народа, из-за цен на топливо, он думать не собирается.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:47
    0
    В России отмечен существенный рост объёмов нефтепереработки и биржевых цен на бензин
    .
    Вопрос... а вопросов и нет. Дешевеет нефть, дорожает, бензин только дорожал и никак иначе.
  8. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 18:53
    0
    Цитата: tralflot1832
    Рост нефтепереработки связан с обеспечением топливом войск,танки у нас на батарейках не ездют

    Танки - никакого влияния не оказывают, источник:
    http://youinf.ru/skolko-topliva-potreblyayut-t-80-t-72-t-90-leopard-abrams-armata/

    ПОЯСНЕНИЕ:
    (1500 танков) * (24 часа) * (30 км/час) * (4.5 литра на километр) = 4.86 миллионов литров топлива в сутки, максимум.
    Пересчитайте на рубли - и вы поймете, что это ерунда.