В России отмечен существенный рост объёмов нефтепереработки и биржевых цен на бензин

В нефтяной отрасли России отмечен существенный рост объемов первичной нефтепереработки. С начала года он составил 4,6 процента.
Об этом рассказал журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.
Чиновник отметил, что возглавляемая им отрасль не испытывает никаких проблем.
С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, рост нефтепереработки с начала года наблюдается на 4,6%
- сообщил глава Минэнерго.
На данный момент на биржах России отмечается подорожание бензина. Стоимость топлива марки АИ-95 достигла рекордного уровня, а цена АИ-92 приближается к нему. Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с середины апреля по настоящее время рост цен на бензин различных марок составил в среднем 20 процентов.
Подорожание топлива в значительной степени связано с остановкой мощностей на ряде нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, а также с возросшим розничным спросом на бензин с наступлением высокого сезона.
Также на ситуацию на рынке повлияло намерение правительства скорректировать демпфер. Изначально это собирались сделать уже к 1 июля, но ведомства не успели подать в Госдуму соответствующий законопроект, поэтому корректировка состоится, согласно имеющейся у агентства «Интерфакс» информации только к 1 сентября.
Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов выразил недовольство тем, что демпфер на топливо нефтеперерабатывающие предприятия включают в маржу. Поэтому он предложил двукратное снижение размера демпфера сроком на один год.