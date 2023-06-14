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Минобороны Нидерландов анонсировало создание в Восточной Европе учебного центра для украинских летчиков

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Минобороны Нидерландов анонсировало создание в Восточной Европе учебного центра для украинских летчиков

В одной из стран Восточной Европы начнет работу специальный учебный центр, в котором украинских летчиков будут готовить к управлению самолетами-истребителями F-16 американского производства. Об этом заявили в министерстве обороны Нидерландов.


В сообщении нидерландского военного ведомства подчеркивается, что королевство, вместе с рядом других европейских стран, работает над ускорением процесса обучения украинских военных летчиков эксплуатации самолетов F-16. Работа над созданием соответствующего учебного центра уже ведется, уверяют в министерстве.

Ранее о готовности начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей американского производства заявили в военном ведомстве Дании. Затем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды и Дания готовы совместными усилиями обучать украинских летчиков.

О своем желании поучаствовать в обучении летчиков ВСУ заявляли и власти Великобритании. В Лондоне утверждают, что готовить украинских летчиков могут начать уже в ближайшие недели. Другой вопрос, как организовать обслуживание западных самолетов. Ведь для этого потребуются не только летчики, но и авиационные инженеры и техники – специалисты по целому ряду направлений, от авиационного вооружения до радиоэлектроники. Пока такими кадрами Украина не располагает.

Но если самолеты будут взлетать с аэродромов Польши или Румынии, и обслуживаться местными техниками и инженерами, фактически можно будет говорить о вовлечении государств Восточной Европы в открытый вооруженный конфликт с Россией, со всеми вытекающими последствиями.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway
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4 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:21
    0
    Их свиноводству,птицеводству учить надо. Это их- уровень. А где требуются знания,мышление,кругозор- это им чуждо. Пусть научат только взлетать.. Если в процессе обучения,они топливо не украдут, а самолет на свои дачи,не растащат..
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:24
      0
      Лучше бы Нидерланды анонсировали открытие нового кладбища для украинских летунов.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:31
    0
    Минобороны Нидерландов анонсировало создание в Восточной Европе учебного центра для украинских летчиков
    . Гейропейские ВРАГ... таких надо бить, без сантиметров и пустых разговоров. По другому они не понимают.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 17:55
    0
    Очередные вундервафли и вундерзолдатен. С бтт как то не очень срослось.