Минобороны Нидерландов анонсировало создание в Восточной Европе учебного центра для украинских летчиков

В одной из стран Восточной Европы начнет работу специальный учебный центр, в котором украинских летчиков будут готовить к управлению самолетами-истребителями F-16 американского производства. Об этом заявили в министерстве обороны Нидерландов.
В сообщении нидерландского военного ведомства подчеркивается, что королевство, вместе с рядом других европейских стран, работает над ускорением процесса обучения украинских военных летчиков эксплуатации самолетов F-16. Работа над созданием соответствующего учебного центра уже ведется, уверяют в министерстве.
Ранее о готовности начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей американского производства заявили в военном ведомстве Дании. Затем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что Нидерланды и Дания готовы совместными усилиями обучать украинских летчиков.
О своем желании поучаствовать в обучении летчиков ВСУ заявляли и власти Великобритании. В Лондоне утверждают, что готовить украинских летчиков могут начать уже в ближайшие недели. Другой вопрос, как организовать обслуживание западных самолетов. Ведь для этого потребуются не только летчики, но и авиационные инженеры и техники – специалисты по целому ряду направлений, от авиационного вооружения до радиоэлектроники. Пока такими кадрами Украина не располагает.
Но если самолеты будут взлетать с аэродромов Польши или Румынии, и обслуживаться местными техниками и инженерами, фактически можно будет говорить о вовлечении государств Восточной Европы в открытый вооруженный конфликт с Россией, со всеми вытекающими последствиями.