Болгария меняет политику по оказанию военной помощи Украине

Новый глава военного ведомства Болгарии Тодор Тагарев на днях заявил, что новое правительство радикально изменит политику, касающуюся поставок оружия и боеприпасов Украине.
Как отмечается в издании BTV Новините, первым шагом в этом направлении станет участие Софии в соглашении о совместных закупках боеприпасов для киевского режима. В мае прежнее правительство страны не присоединилось к этой общеевропейской инициативе, предусматривающей поставку ВСУ снарядов на сумму в 1 млрд евро.
Мы незамедлительно изменим позицию предыдущего кабинета
- отметил министр.
С его слов, в декабре 2022 года парламентом была принята резолюция, предусматривающая поставки боеприпасов ВСУ, и её следует реализовывать в полном объеме. По всей видимости, речь идёт о том, чтобы передать Киеву все имеющиеся в болгарской армии снаряды, а уже затем пополнять арсеналы за счет нового производства.
В части возможности поставки МиГ-29 Киеву, министр заявил, что об этом не может идти и речи, так как истребителей слишком мало. Также он отверг сообщения об отправке болгарских солдат на Украину. С его слов, София оказывает посильную военную помощь ВСУ, однако отказался раскрывать её содержание, указав не необходимость соблюдать секретность.