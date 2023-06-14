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Болгария меняет политику по оказанию военной помощи Украине

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Болгария меняет политику по оказанию военной помощи Украине

Новый глава военного ведомства Болгарии Тодор Тагарев на днях заявил, что новое правительство радикально изменит политику, касающуюся поставок оружия и боеприпасов Украине.


Как отмечается в издании BTV Новините, первым шагом в этом направлении станет участие Софии в соглашении о совместных закупках боеприпасов для киевского режима. В мае прежнее правительство страны не присоединилось к этой общеевропейской инициативе, предусматривающей поставку ВСУ снарядов на сумму в 1 млрд евро.

Мы незамедлительно изменим позицию предыдущего кабинета

- отметил министр.

С его слов, в декабре 2022 года парламентом была принята резолюция, предусматривающая поставки боеприпасов ВСУ, и её следует реализовывать в полном объеме. По всей видимости, речь идёт о том, чтобы передать Киеву все имеющиеся в болгарской армии снаряды, а уже затем пополнять арсеналы за счет нового производства.

В части возможности поставки МиГ-29 Киеву, министр заявил, что об этом не может идти и речи, так как истребителей слишком мало. Также он отверг сообщения об отправке болгарских солдат на Украину. С его слов, София оказывает посильную военную помощь ВСУ, однако отказался раскрывать её содержание, указав не необходимость соблюдать секретность.
Использованы фотографии:
Минобороны Болгарии
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:36
    +3
    В чем,а в хитроопости "братушек"ну,никакого сомнения
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:42
      +2
      Опять хитропопые "Братушки" показали русским и России в целом своё истинное историческое "личико" со звериным оскалом!
      От поставок живой силы Киеву пусть руководство МО Болгарии даже и не зарекается!
      Всё это у него только до поры, до времени!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:40
    0
    "Братушки" из трусов готовы выпрыгнуть лишь бы угодить американской "линии партии". Глядишь и им бусы от гегемона перепадут.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:45
    +3
    Личная информация. Ещё год назад вонючие братушки поставляли ВФУ патроны под видом ящиков с консервами.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:45
    +1
    Вопрос... нафига братушек от османского ига освобождали???
    Про народ можно не рассуждать вообще, потому как правящий политику страны они сами выбрали...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:48
      +2
      А кто ж тогда знал как оно всё повернётся?
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:52
      +2
      Цитата: rocket757
      Вопрос... нафига братушек от османского ига освобождали???
      Про народ можно не рассуждать вообще, потому как правящий политику страны они сами выбрали...

      На тот момент у элиты РИ была необходимость продемонстрировать возрождение своих ВС после реформ Александра Второго. То что для войны была выбрана такая цель , как освобождение Болгарии это не более чем крайне удачный повод для мобилизации общественного мнения.
      1. Grossvater
        Grossvater Сегодня, 18:04
        +2
        Если посмотреть внимательно, то общественное мнение России в те годы мобилизовалось задолго до "элиты РИ". Интересно, набрать Российская Империя пальцы крючит? Россияне всех сословий добровольно шли воевать за спасение братского народа. Правительство было вынуждено возглавить этот процесс, хотя прекрасно понимало, что Россия к войне ещё не готова. Так что у русских совесть совершенно чиста, в отличии от "братушек" немедленно после победы позвавших на престол сначала Шуру Баттенбергова, потом Саксен-Кобургов.
        Кстати, эти самые Кобурги, вообще ребята шустрые, кто сейчас на престоле в Англии? Вот то то и оно!
        С другой стороны, вот оно, бремя белого человека, бремя сильного! А эти... Да и хрен то с ними со всеми. Бог им судья!
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:27
          0
          Цитата: Grossvater
          Если посмотреть внимательно, то общественное мнение России в те годы мобилизовалось задолго до "элиты РИ". Интересно, набрать Российская Империя пальцы крючит? Россияне всех сословий добровольно шли воевать за спасение братского народа. Правительство было вынуждено возглавить этот процесс, хотя прекрасно понимало, что Россия к войне ещё не готова. Так что у русских совесть совершенно чиста, в отличии от "братушек" немедленно после победы позвавших на престол сначала Шуру Баттенбергова, потом Саксен-Кобургов.
          Кстати, эти самые Кобурги, вообще ребята шустрые, кто сейчас на престоле в Англии? Вот то то и оно!
          С другой стороны, вот оно, бремя белого человека, бремя сильного! А эти... Да и хрен то с ними со всеми. Бог им судья!

          Я достаточно много читал о славнофильском движении. Оно много сделало для поднятия мотивации общества, но решение о вступлении в войну принимала именно политическая элита во главе с императором. И там все было крайне прагматично.
    3. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: rocket757
      Про народ можно не рассуждать вообще, потому как правящий политику страны они сами выбрали...

      Прям как и мы...
    4. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:37
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос... нафига братушек от османского ига освобождали?

      Что бы опять в него загнать по средствам Турецкого потока
  5. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 18:00
    +3
    А почему болгары пользуются нашими нефтью и газом??? Интересно, чей бизнес поставок нефти в Болгарию, которая после переработки гонит солярку на Украину для заправки хохляцких танков? А ведь эти танки убивают наших пацанов(((
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:04
      +3
      Цитата: Андрей Андреев_2
      А почему болгары пользуются нашими нефтью и газом??? Интересно, чей бизнес поставок нефти в Болгарию, которая после переработки гонит солярку на Украину для заправки хохляцких танков? А ведь эти танки убивают наших пацанов(((

      Не продадите вы, купят у арабов.
  6. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 18:03
    -1
    La bulgarie devient perfide, comme les rosbeefs... L'oxydent court verd le hachoir... Ou la carbonisation.
  7. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 18:09
    0
    Всё они отправят, и солдат и самолёты. Но никому не скажут. Секретность.
  8. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 18:34
    +2
    Цитата: rocket757
    Вопрос... нафига братушек от османского ига освобождали???

    Тогда цель была не столько в освобождении хитроделанных "братушек" сколько в ослаблении одного из главных врагов России - Турции.
  9. marat2016
    marat2016 Сегодня, 18:48
    0
    Экспорт\импорт Болгарии за 2022г.
    https://www.unroca.org/bulgaria/report/2022/
  10. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 18:54
    +1
    Цитата: Арон Заави
    На тот момент у элиты РИ была необходимость продемонстрировать возрождение своих ВС после реформ Александра Второго. То что для войны была выбрана такая цель , как освобождение Болгарии это не более чем крайне удачный повод для мобилизации общественного мнения.

    А так же решение своих вопросов и расширения влияния РИ на Балканах, заодно и действительно реванш за Крымскую войну. Тем не менее это не отменяет героизм Русских солдат и офицеров рубившихся на Шипке и в других сражениях на Балканах за народы которые они считали "братскими".
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:07
      0
      Цитата: Forcecom
      так же решение своих вопросов и расширения влияния РИ на Балканах, заодно и действительно реванш за Крымскую войну. Тем не менее это не отменяет героизм Русских солдат и офицеров рубившихся на Шипке и в других сражениях на Балканах за народы которые они считали "братскими".

      Ну знаете ли украинцы, белорусы, татары и евреи тоже массово были призваны на войну 1877-78гг. Солдата не спрашивают о целях войны.