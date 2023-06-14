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Президент Белоруссии рассказал, как российский снаряд уничтожил танк Leopard ВСУ во время контрнаступления

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Президент Белоруссии рассказал, как российский снаряд уничтожил танк Leopard ВСУ во время контрнаступления

Российские военные попали в танк Leopard ВСУ, после чего в танке сдетонировал боеприпас и боевая машина разлетелась на куски. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул первого».


По словам Лукашенко, ему рассказал о происшествии с танком российский президент Владимир Путин. Но Лукашенко отметил, что «мы тоже это сфотографировали и увидели».

Россияне попали в «Леопард», боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример. Я Владимиру Владимировичу говорю: надо это показать. Он говорит: еще покажем

- подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что во время первого боя после начала контрнаступления украинских формирований были уничтожены восемь танков Leopard немецкого производства. Ранее российские и западные СМИ сообщили также о большом количестве уничтоженных во время контрнаступления ВСУ боевых машин пехоты M2 Bradley американского производства. Кроме того, российским военным удалось захватить трофейные легкие колесные танки AMX-10RC французского производства.

Как видим, западная военная техника не стала для ВСУ стопроцентной гарантией успеха контрнаступления. Высокие потери в технике и личном составе на фоне отсутствия реальных успехов украинских формирований уже стали предметом обсуждения и на Западе. Зарубежные аналитики отмечают, что командование ВСУ и их западные покровители явно недооценили потенциал российской армии и ее возможности, а также готовность военнослужащих ВС РФ держать линию обороны и не отступать при украинских атаках.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:38
    +1
    Очень хорошо! (если это не художественный свист про разлетелся на куски). good
    Значит Лео уязвим и бить их можно.
    Это замечательно!!!
    1. grem
      grem Сегодня, 18:02
      +2
      Цитата: Nexcom
      Значит Лео уязвим и бить их можно.
      Это замечательно!!!

      Да бьем их не немало уже нащелкали ..Запад в истерике тихой ! Прцентов 30-40 от поставленных уже пожгли вместе с экипажами ..Особенно говорят очень эффективно "ночные охотники" вертушки работают и кошмарят нациков и бронетехнику громят ..Но самое трудное все еще впереди !
      В войсках есть азарт здоровый и мотивация ..Они видят с кем имеют дело с этой чертовой натовской коалицией .Маски сброшены и Россия пойдет до конца !
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 18:38
        +2
        grem -"бьем их"-виталик ты оказывается на войне?Или танки бьешь в Ворлд оф танк? am
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:40
    +3
    российский снаряд уничтожил танк Leopard ВСУ во время контрнаступления
    . Чего народ так возбудился, в очередной раз... тоже мне, вундервафля negative fool
    Всё специалисты так и писали, что это ОЧЕРЕДНЫЕ ДРОВА В ТОПКУ! Не более того.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 19:00
      0
      Возбуждение присутствует от того, что раньше мы эту вундервафлю не били. И хоть уверенность, что и она нам по зубам , присутствовала, но хотелось гарантий. Теперь всё точно, ясно и понятно. Эффектная-да, красивая-да, горит-ДАА! Ещё как горит. Батьке ведь тоже уверенность нужна. У него на границе шипят поляки, у которых этих "кошек" полно. Теперь он точно знает, что немецко-польские кошки ему не страшны. Да, били их в Турции, но это всё же были не мы.. А тут свои, братья славяне пожгли. Значит всё будет нормально. Кто в пинских болотах не утонет, тот ПТРК отхватит. Вот и поржали президенты.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:40
    +6
    ..."боеприпас внутри сдетонировал"...
    Да, великий специалист в этом деле батька! laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:42
      +6
      Что то за два последних дня от него странноватые заявления..От "аренды"Крыма,до нанесения ядерного удара....
      1. samarin1969
        samarin1969 Сегодня, 17:49
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Что то за два последних дня от него странноватые заявления..От "аренды"Крыма,до нанесения ядерного удара....


        Скоро Пескова и Конашенкова сократят за ненадобностью. laughing
      2. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 18:34
        +1
        мало картошкой закусывал и перед интервью все не выветрелось
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:47
      +1
      Да я про то, что лом ну никак не может "сдетонировать"... laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:59
        +1
        А может лом прилетел в боеукладку и чудесным образом попал по капсулю леопардовского боеприпаса? И всё кааак подзорвалось. belay На куски!
        Стечение обстоятельств - не свезло... laughing
        1. Ryaruav
          Ryaruav Сегодня, 18:20
          +1
          от удара сердечника может сдетонировать боезапас даже не надо прямого попадания в укладку
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 18:32
          +1
          Ага, но сам лом всё равно не детонирует, даже в таких условиях! laughing
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 18:22
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Да я про то, что лом ну никак не может "сдетонировать".

        А порох, который отправляет в полет этот лом - тоже? И фугасных снарядов к пушке не имеется, только подкалиберные?
        1. volodimer
          volodimer Сегодня, 18:46
          +1
          Приветствую Вас! Тут народ уже по Вам прямо соскучился hi
          Мне кажется, что через пару лет Вам придётся выдать цикл статей о бронестойкости брони, бронепробиваемости снарядов, качестве прицельных комплексов и уровне подготовки рассчётов... танков. Ну да, танки не корабли feel Но ведь орудия, снаряды, броня, системы наведения... Справитесь laughing drinks Тем более, что здесь подсчёт попаданий возможно будет не сложнее чем по сражениям РЯВ. Ведь это не корабли, они не тонут wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:41
    +1
    Я же говорю жжёт!Откуда видео у белорусов?Одна надежда что на ЛБС был белорусский корреспондент. Про ядерное оружие он тоже не хило оторвался,только я не понял почему цель - Украина,ему не для неё бонбу доверили.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 17:45
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Я же говорю жжёт!Откуда видео у белорусов?Одна надежда что на ЛБС был белорусский корреспондент. Про ядерное оружие он тоже не хило оторвался,только я не понял почему цель - Украина,ему не для неё бонбу доверили.

      Это чтобы пшеки тоже репу почесали. Если уж он для братского народа её не пожалеет, то уж панам сыпанет от души.)))
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:42
    -4
    Вот, что они с Гарантом обсуждают, оказывается, как "Леопард" разлетелся.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:45
      +3
      Ну почему бы двум пожилым человекам не пообсуждать как там что-то как-то на куски разлетелось? Их право....
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:00
    +1
    Юмор в стиле каждый на своей волне :)))
    Я говорю: надо это показать [людям]
    Он говорит: еще покажем! [западу]
  7. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:12
    +3
    Такими темпами он скоро бидона переплюнет ))