Президент Белоруссии рассказал, как российский снаряд уничтожил танк Leopard ВСУ во время контрнаступления

Россияне попали в «Леопард», боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример. Я Владимиру Владимировичу говорю: надо это показать. Он говорит: еще покажем

Российские военные попали в танк Leopard ВСУ, после чего в танке сдетонировал боеприпас и боевая машина разлетелась на куски. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул первого».По словам Лукашенко, ему рассказал о происшествии с танком российский президент Владимир Путин. Но Лукашенко отметил, что «мы тоже это сфотографировали и увидели».- подчеркнул Александр Лукашенко.Белорусский президент отметил, что во время первого боя после начала контрнаступления украинских формирований были уничтожены восемь танков Leopard немецкого производства. Ранее российские и западные СМИ сообщили также о большом количестве уничтоженных во время контрнаступления ВСУ боевых машин пехоты M2 Bradley американского производства. Кроме того, российским военным удалось захватить трофейные легкие колесные танки AMX-10RC французского производства.Как видим, западная военная техника не стала для ВСУ стопроцентной гарантией успеха контрнаступления. Высокие потери в технике и личном составе на фоне отсутствия реальных успехов украинских формирований уже стали предметом обсуждения и на Западе. Зарубежные аналитики отмечают, что командование ВСУ и их западные покровители явно недооценили потенциал российской армии и ее возможности, а также готовность военнослужащих ВС РФ держать линию обороны и не отступать при украинских атаках.