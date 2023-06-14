Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года

Государственная Дума Федерального Собрания России после начала спецоперации приняла большое количество новых законов и внесла изменения в существующие, касающиеся как самой СВО, так и других вопросов наращивания военного потенциала страны. Следует отметить, что все фракции ГД работают в этом направлении с февраля прошлого года очень слаженно и быстро, прения минимальные, а голосования, в том числе по инициативам российского президента, практически всегда проходят единогласно.Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поэтапном повышении минимальной планки призывного возраста для призыва на срочную службу в Вооруженные силы России с 18 лет до 21 года. Соответственно, будет изменен и предельный возраст призыва с 27 до 30 лет.— сказано в пояснительной записке ГД РФ, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.Изменения, согласно законопроекту, будут проходить поэтапно в период со следующего до 2026 года. Как сказано в пояснительной записке, в 2024 году на срочную службу в ВС РФ будут призывать молодых мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, каждый следующий год нижняя возрастная планка будет подниматься пошагово: от 20 до 30 лет в 2025 году, и от 21 года до 30 лет в 2026-ом.Депутаты предложили сохранить отсрочки от призыва на военную службу после повышения призывного возраста до истечения срока или до исчезновения оснований. Хотя, эти правила еще могут быть пересмотрены во время второго и третьего чтения.С инициативой изменения нижней и верхней планки призыва военнообязанных граждан РФ в сторону увеличения в декабре прошлого года на военной коллегии Минобороны выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Свое предложение глава российского военного ведомства обосновал необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у западных границ нашей страны, включая уже случившееся вступление в альянс Финляндии и планируемое Швеции.