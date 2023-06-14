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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста

Государственная Дума Федерального Собрания России после начала спецоперации приняла большое количество новых законов и внесла изменения в существующие, касающиеся как самой СВО, так и других вопросов наращивания военного потенциала страны. Следует отметить, что все фракции ГД работают в этом направлении с февраля прошлого года очень слаженно и быстро, прения минимальные, а голосования, в том числе по инициативам российского президента, практически всегда проходят единогласно.


Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поэтапном повышении минимальной планки призывного возраста для призыва на срочную службу в Вооруженные силы России с 18 лет до 21 года. Соответственно, будет изменен и предельный возраст призыва с 27 до 30 лет.

В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года

— сказано в пояснительной записке ГД РФ, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.

Изменения, согласно законопроекту, будут проходить поэтапно в период со следующего до 2026 года. Как сказано в пояснительной записке, в 2024 году на срочную службу в ВС РФ будут призывать молодых мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, каждый следующий год нижняя возрастная планка будет подниматься пошагово: от 20 до 30 лет в 2025 году, и от 21 года до 30 лет в 2026-ом.

Депутаты предложили сохранить отсрочки от призыва на военную службу после повышения призывного возраста до истечения срока или до исчезновения оснований. Хотя, эти правила еще могут быть пересмотрены во время второго и третьего чтения.

С инициативой изменения нижней и верхней планки призыва военнообязанных граждан РФ в сторону увеличения в декабре прошлого года на военной коллегии Минобороны выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Свое предложение глава российского военного ведомства обосновал необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у западных границ нашей страны, включая уже случившееся вступление в альянс Финляндии и планируемое Швеции.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 17:48
    +11
    А пенсионный возраст понизить не хотят?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:51
      +2
      Все возрасты повышаются, а пенсионный Вам прям понизить надо? Не, это так не работает.
  2. volodimer
    volodimer Сегодня, 18:09
    +5
    Про пенсионный спорить не стану, самому теперь ещё пахать и пахать. Моя работа: наука - акустика. Приборы в большинстве просто сцук тяжёлые. В 1992 на 3м курсе на практик мне сказали, что акустика это на 90% тяжёлый физический труд, 9% очень тяжёлый.. и 1% науки. Не наврали. В этом году будет 30 лет деятельности, от стажёра-исследователя до старшего научного сотрудника и к.ф.-м.н. Отмечаю проблемы с позвоночником, у более молодых коллег проблемы зачастую ещё хуже. Считайте это отмазкой диванного коментатора.
    Но вот что по себе точно могу сказать, что между разницой в понимании жизни в 18 и в 21 тут была почти пропасть. Как это оформят надо смотреть, но то, что с возрастом умнеешь и это прямо заметно, тут я согласен. Надо ли повышать предельный возраст призыва с 27 до 30, вот тут я не уверен. Понимаю, что это делается, чтобы не уменьшать призывной контингент, но ИМХО это лишнее, в этом возрасте уже состоявшиеся люди, которые либо сами пойдут по контракту, либо откосят от призыва "по-закону", либо уйдут через Ларс.
    1. Fenix844
      Fenix844 Сегодня, 18:29
      +3
      В 25-27-30 лет у человека уже психология другая. Сильно отличающаяся от психологии 18-летнего ребенка.
      В 18 лет ты не можешь сопротивляться давлению вышестоящих людей, и будешь исправно выполнять команды и приказы. Именно это в армии и нужно.
      А когда тебе годиков поболее, то терпеть над собой крикливого идиота с тупыми распоряжениями ты уже не станешь.
      Поэтому (в числе прочего) призыв сейчас и заканчивается в 26-27 лет. Именно в данном возрасте (плюс-минус, конечно) происходит переключение в мозгах.
  3. гагрид
    гагрид Сегодня, 18:09
    +5
    Спорное решение. Поколениями люди планировали жизнь , учитывая что армия с 18. Сейчас все перестраивать весь уклад жизни.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:22
    +5
    Что там по поводу курения, алкоголя, женитьбы, управления авто и прочего?
    Что там слышно про военные училища?
    Какая-то мозгомойка...
    Мне сдаётся, что в депутаты не следует брать людей, не служивших в рядах ВС РФ...