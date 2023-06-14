Военное обозрение
Войти Регистрация

Французский политик назвал контрнаступление ВСУ «провалом» президента Украины Зеленского

11
Французский политик назвал контрнаступление ВСУ «провалом» президента Украины Зеленского

Организованное Украиной при масштабной поддержке НАТО контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении уже можно считать провальным. Об этом заявил на своем YouTube-канале французский политик Флориан Филиппо, бывший депутат Европарламента.


Известный своими резкими заявлениями в адрес киевского режима и постоянно критикующий западную военную и финансовую помощь Украине политик отметил, что контрнаступление ВСУ представляет собой провал президента Владимира Зеленского. Филиппо подчеркнул, что даже большая военная и финансовая помощь НАТО не смогла повлиять на результаты контрнаступления.

Как считает французский политик, последние события на Запорожском фронте продемонстрировали полное отсутствие у киевского режима шансов на успех в этом противостоянии. Филиппо подверг критике и позицию НАТО, направленную на дальнейшее затягивание вооруженного конфликта. Такая политика, отметил Филиппо, не способствует урегулированию ситуации, а влечет за собой большую эскалацию конфликта. В перспективе это может завершиться третьей мировой войной, считает французский политик.

Ранее египетский эксперт Ахмед Адель заявил, что украинское военное командование и его западные покровители и советники серьезно недооценили российские войска и их потенциал. Кроме того, Украина явно переоценила значение и возможности западного вооружения и военной техники, которые были поставлены ВСУ. Уничтожение большого количества американской и европейской военной техники свидетельствует, что ставка на западное вооружение была ошибочной.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:00
    +2
    Мнение одинокого,ну или одного из малочисленной когорты думающих политиков на Западе.Больше-ничего.Не они решают там
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:07
      0
      Танки у земли не немецкие, ракеты не аглицким, пушки не американские и прочее, прочее НЕ...
      Не смешно.
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 18:11
      +1
      Нет еще никакого провала. Это только начало. Даже военкоры подтверждают что на некоторых направлениях укры продавливают нашу оборону. Давайте не будем спеши. Все только начинается. Удачи и мужества нашим парням!!!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:33
        +1
        Вы верно заметили.Тяжело,очень,под Угледаром,да и на выступе под Ореховым вынуждены уйти с важных высот.Будет тяжело,когда пойдут основные силы всук
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:02
    +1
    Французский политик назвал контрнаступление ВСУ «провалом» президента Украины Зеленского
    . Да ладно, кто то и правда считает, что клоун там командует???
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:13
    0
    Провал всего запада а зелька паяц обычный.
  4. grem
    grem Сегодня, 18:16
    0
    А ведь Зеленский резко притих ,после атаки дрона на Кремль ..Какой то нервный стал дергающийся ..Страх обуревает ,его тщедушную душонку .Крови на нем ОЧЕНЬ много .! Потери всу просто катастрофические и уже трудно все это замалчивать ..
    Наша Армия спокойно и методично перемалывает противника ,да проблемы есть конечно ,но все решаемы ..И заметьте запад притих и уже нет такой оголтелой русофобии в мировых сми ..Наше дело правое победа будет за нами .За все спросим англосаксов и их вассалов .
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:27
    -1
    За все ответит Квартал 95. Это он воспитал Зеленского. hi
    С него и спрос будет.
    По аналогии с Северным Потоком yes
  6. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 18:34
    0
    ставка на западное вооружение была ошибочной

    Дело не в самой технике, а в умении ее грамотно применять.
    Техника в руках папуаса - груда металлолома.
  7. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 18:54
    0
    французский политик Флориан Филиппо, бывший депутат Европарламента

    Вот умеют на сайте источники информации авторитетные находить, что тут скажешь. Единственное, чем хорошо известен Флориан Филиппо - это своим пассивным гомосексуализмом. Сейчас судится с журналом Closer за то, что тот опубликовал фото Филиппо с очередным "мужем".
  8. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 19:08
    -1
    Почему сразу провал. Пару деревенек то взяли. Правда, потом опять потеряли. Рано еще так говорить. Как больше половины техники оставят и не продвинутся, тогда да!