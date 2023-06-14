Организованное Украиной при масштабной поддержке НАТО контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении уже можно считать провальным. Об этом заявил на своем YouTube-канале французский политик Флориан Филиппо, бывший депутат Европарламента.Известный своими резкими заявлениями в адрес киевского режима и постоянно критикующий западную военную и финансовую помощь Украине политик отметил, что контрнаступление ВСУ представляет собой провал президента Владимира Зеленского. Филиппо подчеркнул, что даже большая военная и финансовая помощь НАТО не смогла повлиять на результаты контрнаступления.Как считает французский политик, последние события на Запорожском фронте продемонстрировали полное отсутствие у киевского режима шансов на успех в этом противостоянии. Филиппо подверг критике и позицию НАТО, направленную на дальнейшее затягивание вооруженного конфликта. Такая политика, отметил Филиппо, не способствует урегулированию ситуации, а влечет за собой большую эскалацию конфликта. В перспективе это может завершиться третьей мировой войной, считает французский политик.Ранее египетский эксперт Ахмед Адель заявил, что украинское военное командование и его западные покровители и советники серьезно недооценили российские войска и их потенциал. Кроме того, Украина явно переоценила значение и возможности западного вооружения и военной техники, которые были поставлены ВСУ. Уничтожение большого количества американской и европейской военной техники свидетельствует, что ставка на западное вооружение была ошибочной.