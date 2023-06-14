Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву в случае провала контрнаступления ВСУ

А, вы наше зерно не взяли – ну так нечего вам делать в Украине, воющей стране. То есть уже между ними трения пошли

Осознание приходит в эту огромную толпу, массу людей

В сегодняшнем большом интервью телеканалу «Россия 1» президент Республики Беларусь Александр Лукашенко затронул много резонансных тем, конечно, одной из главных стал военный конфликт на Украине.В частности, белорусский лидер спрогнозировал отношение западных союзников Киева к дальнейшей военной помощи режиму Зеленского на фоне неудач все-таки начавшегося после многомесячных переносов контрнаступления ВСУ. Лукашенко уверен, что в случае его окончательного провала большинство западных стран начнет сворачивать поддержку Украины.Президент РБ указал, что у Киева нарастают трения даже с самыми верными союзниками. В частности, с Польшей возникло нечто вроде торговой войны, когда Варшава чинит препятствия для ввоза украинских продуктов, в основном зерновых, из-за их дешевизны на территорию своей страны. Аналогичные запреты от ЕС требуют ввести и еще несколько восточноевропейских государств. В свою очередь, и киевские власти вводят против своих соседей меры экономического сдерживания.— образно обрисовал ситуацию взаимоотношений Украины и соседних стран Евросоюза белорусский лидер.В свою очередь, среди простых граждан Европы и даже США нарастает недовольство многомиллиардными затратами на поддержку Украины, когда даже в такой стране, как Германия, в экономике нарастают кризисные явления, а уровень жизни населения постоянно падает. В той же Польше проходят многотысячные митинги протеста несогласных с существующей политикой руководства государства, касающиеся и помощи Украине. Все больше недовольны поляки поведением украинских беженцев и героизацией официальных киевских властей таких нацистских преступников, как Бандера.— подчеркнул президент Белоруссии.Люди все чаще задаются вопросами, стоит ли поддержка Киева того, чтобы началась третья мировая война, и начинают понимать, что свои интересы и безопасность дороже «защиты суверенитета» Украины. Белорусский президент уверен, что «даже в Америке почувствовали, что такое война» и к каким последствиям может привести дальнейшая эскалация конфликта с Россией.