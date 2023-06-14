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Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву в случае провала контрнаступления ВСУ

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Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву в случае провала контрнаступления ВСУ

В сегодняшнем большом интервью телеканалу «Россия 1» президент Республики Беларусь Александр Лукашенко затронул много резонансных тем, конечно, одной из главных стал военный конфликт на Украине.


В частности, белорусский лидер спрогнозировал отношение западных союзников Киева к дальнейшей военной помощи режиму Зеленского на фоне неудач все-таки начавшегося после многомесячных переносов контрнаступления ВСУ. Лукашенко уверен, что в случае его окончательного провала большинство западных стран начнет сворачивать поддержку Украины.

Президент РБ указал, что у Киева нарастают трения даже с самыми верными союзниками. В частности, с Польшей возникло нечто вроде торговой войны, когда Варшава чинит препятствия для ввоза украинских продуктов, в основном зерновых, из-за их дешевизны на территорию своей страны. Аналогичные запреты от ЕС требуют ввести и еще несколько восточноевропейских государств. В свою очередь, и киевские власти вводят против своих соседей меры экономического сдерживания.

А, вы наше зерно не взяли – ну так нечего вам делать в Украине, воющей стране. То есть уже между ними трения пошли

— образно обрисовал ситуацию взаимоотношений Украины и соседних стран Евросоюза белорусский лидер.

В свою очередь, среди простых граждан Европы и даже США нарастает недовольство многомиллиардными затратами на поддержку Украины, когда даже в такой стране, как Германия, в экономике нарастают кризисные явления, а уровень жизни населения постоянно падает. В той же Польше проходят многотысячные митинги протеста несогласных с существующей политикой руководства государства, касающиеся и помощи Украине. Все больше недовольны поляки поведением украинских беженцев и героизацией официальных киевских властей таких нацистских преступников, как Бандера.

Осознание приходит в эту огромную толпу, массу людей

— подчеркнул президент Белоруссии.

Люди все чаще задаются вопросами, стоит ли поддержка Киева того, чтобы началась третья мировая война, и начинают понимать, что свои интересы и безопасность дороже «защиты суверенитета» Украины. Белорусский президент уверен, что «даже в Америке почувствовали, что такое война» и к каким последствиям может привести дальнейшая эскалация конфликта с Россией.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:39
    +3
    belay sad what Как тут еще комментировать....Да не откажутся они от помощи ни в жисть...Вон,уже решается о десятилетней программе помоди всукам..Сегодня день Александра Григорьича..То ДАМ,то еще кто то упорно лезет.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:54
      0
      Еврофашисты будут воевать до последнего украинца, трибалта, румына, поляка, далее по списку. Чем больше убьём, тем спокойнее будет в будущем. В идеале: на нуль помножить. am
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:47
    0
    ТрМВ? К ней надо подводить партнеров.
    С двух сторон. И знать когда остановиться.
    Трения и загнивание проклятого запада - с 70х слышу.
    Но чтобы туда идти надо поднимать ставки... и ту160.
    И дивизии рвсн в боев готовность
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:48
    0
    Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву в случае провала контрнаступления ВСУ
    . Запад может изменить свои планы только тогда, когда получит по рогам...
    1. Сочи
      Сочи Сегодня, 19:02
      0
      "запад начнёт сворачивать помощь украине" сказал "капитан очевидность " ..Уже дети знают это и обошлись без самого "умного" )) консультанта всех презиков и президентов в Мире..
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:52
    0
    Батька сегодня уподобился Оракулу.
    Уважаю я его. Настоящий он. Но, неблагодарное это дело- прорицать. Слишком много неизвестных. А, самое главное- неопределенность наших главнюков.
  5. Сочи
    Сочи Сегодня, 18:59
    0
    ты смотри , как из обычного КЛАДОВЩИКА при Т,Я,О. превратился он быстро так в "генералисимусы"))) От скромности кладовщик не умрёт)). А ему никто не подсказал, что поставленное оружие --собственность РОССИИ и чемоданчик с кодами у Главкома , в Москве))) Ему НИКТО И НИКОГДА НЕ ДАСТ КОДОВ, ибо это дело дорогое и очень дорогое и я.о не рыболовные крючки..за ним ещё и уход нужен , а у него НЕТ и не может быть специалистов. Если будет себя хорошо вести , то ему доверят подметать с его генералами , в парадной форме за 7 забором и то будет счастье.. Вот же бОтало.. Скабеевой не стыдно, так издеваться над маршалисимусом .. вот же сучища. Тем более, что ОБЪЯВИЛИ И ШОЙГУ И хренов или какой там , что КОНТРОЛЬ ОСТАЁТСЯ ЗА РОССИЕЙ !!!. ЗАНАВЕС! Поздравляю завравшегося картофельного бригадира с хутора.