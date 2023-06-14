Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву в случае провала контрнаступления ВСУ

В сегодняшнем большом интервью телеканалу «Россия 1» президент Республики Беларусь Александр Лукашенко затронул много резонансных тем, конечно, одной из главных стал военный конфликт на Украине.
В частности, белорусский лидер спрогнозировал отношение западных союзников Киева к дальнейшей военной помощи режиму Зеленского на фоне неудач все-таки начавшегося после многомесячных переносов контрнаступления ВСУ. Лукашенко уверен, что в случае его окончательного провала большинство западных стран начнет сворачивать поддержку Украины.
Президент РБ указал, что у Киева нарастают трения даже с самыми верными союзниками. В частности, с Польшей возникло нечто вроде торговой войны, когда Варшава чинит препятствия для ввоза украинских продуктов, в основном зерновых, из-за их дешевизны на территорию своей страны. Аналогичные запреты от ЕС требуют ввести и еще несколько восточноевропейских государств. В свою очередь, и киевские власти вводят против своих соседей меры экономического сдерживания.
А, вы наше зерно не взяли – ну так нечего вам делать в Украине, воющей стране. То есть уже между ними трения пошли
— образно обрисовал ситуацию взаимоотношений Украины и соседних стран Евросоюза белорусский лидер.
В свою очередь, среди простых граждан Европы и даже США нарастает недовольство многомиллиардными затратами на поддержку Украины, когда даже в такой стране, как Германия, в экономике нарастают кризисные явления, а уровень жизни населения постоянно падает. В той же Польше проходят многотысячные митинги протеста несогласных с существующей политикой руководства государства, касающиеся и помощи Украине. Все больше недовольны поляки поведением украинских беженцев и героизацией официальных киевских властей таких нацистских преступников, как Бандера.
Осознание приходит в эту огромную толпу, массу людей
— подчеркнул президент Белоруссии.
Люди все чаще задаются вопросами, стоит ли поддержка Киева того, чтобы началась третья мировая война, и начинают понимать, что свои интересы и безопасность дороже «защиты суверенитета» Украины. Белорусский президент уверен, что «даже в Америке почувствовали, что такое война» и к каким последствиям может привести дальнейшая эскалация конфликта с Россией.