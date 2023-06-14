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ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в пострадавшем от наводнения селе

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ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в пострадавшем от наводнения селе

Боевики киевского режима обстреляли из миномета расположенный в селе Корсунка, очень пострадавшем в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, пункт выдачи гуманитарной помощи.


Сообщается, что на расстоянии около 50 метров от автобуса, с которого раздавалась гуманитарная помощь жителям пострадавшего от разлива реки Днепр села, упала прилетевшая с украинской стороны минометная мина. К счастью, в результате обстрела украинских боевиков никто не пострадал.

Также сообщается об обстреле украинской армией села Соболевка в Белгородской области. Выпущенные из систем РСЗО "Град" ракеты попали по территории сельхозпредприятия. По предварительным данным, никто не пострадал, однако есть разрушения в пяти частных домовладениях, а также в одной хозяйственной постройке.

На территории сельскохозяйственного предприятия отмечаются повреждения административного здания и несколько единиц сельхозтехники. На место происшествия прибыли представители оперативных служб, осуществляется подомовой обход населенного пункта.

Боевики киевского режима регулярно обстреливают населенные пункты, в которых отсутствуют какие-либо военные объекты. Эти обстрелы носят террористический характер и производятся, чтобы посеять панику среди мирного населения. Таким образом, поддерживаемый Западом киевский режим на протяжении последних девяти лет даже не пытается скрывать свою террористическую сущность.
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3 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:44
    +2
    Жёстче с всушниками нужно быть,и вообще поменьше брать их в плен. В то потом эти мерзавцы в плену как один окажутся "вчера мобилизованными " даже те кто давно воюет!
    1. grem
      grem Сегодня, 18:56
      0
      Цитата: Бережливый
      Жёстче с всушниками нужно быть,и вообще поменьше брать их в плен. В то потом эти мерзавцы в плену как один окажутся "вчера мобилизованными " даже те кто давно воюет!

      Согласен ,а то мы слишком либеральничаем с ними ..Ну зачем мирняк обстреливать ,ведь там нет военных ? Ну как это все понимать вообще ,ведь там возможно их родственники проживают ..Кто им такие зверские приказы отдает палить по поселкам просто абы куда ..Твари конченные !!!!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:54
    0
    ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в пострадавшем от наводнения селе
    . Нелюдь, что ещё можно сказать.