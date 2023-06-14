ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в пострадавшем от наводнения селе

Боевики киевского режима обстреляли из миномета расположенный в селе Корсунка, очень пострадавшем в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, пункт выдачи гуманитарной помощи.Сообщается, что на расстоянии около 50 метров от автобуса, с которого раздавалась гуманитарная помощь жителям пострадавшего от разлива реки Днепр села, упала прилетевшая с украинской стороны минометная мина. К счастью, в результате обстрела украинских боевиков никто не пострадал.Также сообщается об обстреле украинской армией села Соболевка в Белгородской области. Выпущенные из систем РСЗО "Град" ракеты попали по территории сельхозпредприятия. По предварительным данным, никто не пострадал, однако есть разрушения в пяти частных домовладениях, а также в одной хозяйственной постройке.На территории сельскохозяйственного предприятия отмечаются повреждения административного здания и несколько единиц сельхозтехники. На место происшествия прибыли представители оперативных служб, осуществляется подомовой обход населенного пункта.Боевики киевского режима регулярно обстреливают населенные пункты, в которых отсутствуют какие-либо военные объекты. Эти обстрелы носят террористический характер и производятся, чтобы посеять панику среди мирного населения. Таким образом, поддерживаемый Западом киевский режим на протяжении последних девяти лет даже не пытается скрывать свою террористическую сущность.