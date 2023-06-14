Глава МИД Венгрии не верит в скорое завершение конфликта на Украине из-за западной военной помощи Киеву

Завершение боевых действий на Украине возможно лишь в случае достижения соответствующего соглашения между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя перспективы украинского конфликта.По мнению руководителя венгерского дипломатического ведомства, сейчас говорить о мирных переговорах вряд ли стоит. Глава МИД Венгрии не верит в скорое завершение конфликта на Украине из-за активной западной военной помощи Киеву. Поскольку Запад поставляет вооружение и военную технику Украине, вооруженный конфликт будет затягиваться, считает венгерский министр.Отметим, что Будапешт по-прежнему занимает критическую позицию в отношении действий США и НАТО на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о том, что главной задачей должно быть заключение мира, а военная помощь Запада Украине способствует лишь дальнейшему затягиванию конфликта, дополнительным жертвам и создает риски эскалации и распространения боевых действий за пределы их нынешнего очага.В последние годы Венгрия демонстрирует изрядный уровень независимости по сравнению с большинством других европейских государств. Это проявляется не только в украинском вопросе, но и в отношении Будапешта к миграционной политике и традиционным ценностям. Во многих аспектах политика венгерского правительства идет вразрез с курсом руководства Евросоюза, что вызывает негативное отношение к Будапешту со стороны Брюсселя.Сийярто также высказался по поводу возможности вступления в НАТО Швеции. Он отметил, что в перспективе Венгрия не против этого, но Швеция оскорбляла его страну и все будет зависеть от позиции венгерского парламента. Напомним, что Стокгольм утверждал, будто бы современная Венгрия не является демократическим государством.