Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава МИД Венгрии не верит в скорое завершение конфликта на Украине из-за западной военной помощи Киеву

4
Глава МИД Венгрии не верит в скорое завершение конфликта на Украине из-за западной военной помощи Киеву

Завершение боевых действий на Украине возможно лишь в случае достижения соответствующего соглашения между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя перспективы украинского конфликта.


По мнению руководителя венгерского дипломатического ведомства, сейчас говорить о мирных переговорах вряд ли стоит. Глава МИД Венгрии не верит в скорое завершение конфликта на Украине из-за активной западной военной помощи Киеву. Поскольку Запад поставляет вооружение и военную технику Украине, вооруженный конфликт будет затягиваться, считает венгерский министр.

Отметим, что Будапешт по-прежнему занимает критическую позицию в отношении действий США и НАТО на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о том, что главной задачей должно быть заключение мира, а военная помощь Запада Украине способствует лишь дальнейшему затягиванию конфликта, дополнительным жертвам и создает риски эскалации и распространения боевых действий за пределы их нынешнего очага.

В последние годы Венгрия демонстрирует изрядный уровень независимости по сравнению с большинством других европейских государств. Это проявляется не только в украинском вопросе, но и в отношении Будапешта к миграционной политике и традиционным ценностям. Во многих аспектах политика венгерского правительства идет вразрез с курсом руководства Евросоюза, что вызывает негативное отношение к Будапешту со стороны Брюсселя.

Сийярто также высказался по поводу возможности вступления в НАТО Швеции. Он отметил, что в перспективе Венгрия не против этого, но Швеция оскорбляла его страну и все будет зависеть от позиции венгерского парламента. Напомним, что Стокгольм утверждал, будто бы современная Венгрия не является демократическим государством.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:01
    0
    Да в это никто не верит не только глава МИД Венгрии. Руководство России тоже, скорее всего, не верит в скорое окончание конфликта.
  2. grem
    grem Сегодня, 19:02
    0
    авершение боевых действий на Украине возможно лишь в случае достижения соответствующего соглашения между Россией и США.

    Что то в последние две недели ,таких петушков кукарекующих много развелось ..))) Условия России изменились ,как правильно сказал Медведев "Санитарная зона до границ Польши " Как минимум .
    Хватит нам уже "минских соглашений" и прочих заверений о не расширении нато и т.д.
    Теперь условия будет ставить Россия и Белоруссия ! hi
  3. beybender
    beybender Сегодня, 19:05
    0
    Прав Венгр !!! России газ качать надо , желательно аммиак восстановить , зерно Эрдогану ( милому союзнику ) поставить !!
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:08
    0
    Сиярто,как всегда- прав. Умный политик. Только он забыл дать характкристику народу украины в споре двух держав- России и США. Украинця,как стадо баранов идут на убой и даже не пытаются как то восстать против своей власти. Вооружены,обучены но тупы и безмозглы. Как всегда-" моя хата скраю.." Правда, в плену перед камерами они резко " умнеют"..