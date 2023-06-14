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Украинский генштаб в вечерней сводке не стал распространяться о ситуации на Запорожском направлении

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Украинский генштаб в вечерней сводке не стал распространяться о ситуации на Запорожском направлении

Наиболее активные бои сейчас идут именно на Запорожском направлении, где ВСУ пошли в контрнаступление. Однако украинский генеральный штаб в традиционной вечерней сводке не стал распространяться о ситуации на Запорожском направлении. Это связано с реальным отсутствием серьезных успехов ВСУ и большими потерями в личном составе и военной технике атакующих российские позиции формирований.


В сводке генштаба ВСУ лишь указывается, что российские войска находятся в обороне на Запорожском направлении. Зато основное внимание украинское командование уделяет наступательным действиям ВС РФ в Донбассе. Здесь, по утверждению украинского генерального штаба, российская армия предпринимала активные атаки в районе Веселого под Белогоровкой, в районах населенных пунктов Ягодное и Берховка под Артемовском. Кроме того, генштаб ВСУ сообщает об активных атаках ВС РФ в Марьинке и на Авдеевском направлении.

Тем временем, пресс-центр группировки войск «Центр» ВС РФ сообщает, что на Красно-Лиманском направлении российская армия поразила из РСЗО место скопления военной техники ВСУ. Кроме того, ударами бомбардировочной авиации с воздуха были уничтожены три пункта дислокации ВСУ, места скопления военной техники и опорный пункт.

Армейская авиация нанесла поражение личному составу и технике 63-й и 67-й отдельных механизированных бригад украинской армии под населенным пунктом Торское и в районе Серебрянского лесничества. Из ПЗРК был сбит беспилотник ВСУ «Фурия».

На Запорожском направлении, как сообщают российские военкоры, активно работает артиллерия ВС РФ, которая не дает противнику продвигаться и наносит большие потери технике и личному составу вражеских формирований.
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9 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:23
    0
    Украинский генштаб в вечерней сводке не стал распространяться о ситуации на Запорожском направлении.

    Это хороший знак. Значит перемоги, у укровермахта, пока не получилось. Молодцы наши воины! Держатся!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:24
    0
    Рапространяться не чем? "...Старик бродяга жалуется горько: вся моя жизнь ошибка и позоро..."
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:32
    -6
    Коц уже распространился, драпаем потихоньку.https://avia.pro/news/koc-vsu-udalos-uglubitsya-v-rossiyskuyu-oboronu-na-vremevskom-vystupe
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:52
      +1
      Драпает laughing вы хоть в курсе, что всу Макаровку вчера ночью взяли, а вчера утром потеряли. А сейчас всу снова двигаются в её сторону laughing
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:32
    +2
    Поди, разведка закончилась и теперь пошла перемога в полный рост? laughing
  5. polinet
    polinet Сегодня, 19:44
    +1
    Цитата: Жан Батист
    Коц уже распространился, драпаем потихоньку.https://avia.pro/news/koc-vsu-udalos-uglubitsya-v-rossiyskuyu-oboronu-na-vremevskom-vystupe

    кто драпает? ципсо?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:01
      +1
      Цитата: polinet
      кто драпает? ципсо?

      Видать, африканские гены в Цегабоне проснулись))) Как говорится, до сих пор белые лидируют в стрельбе, а негры - в беге.
    2. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 20:13
      -1
      Зафиксируйте карту на сегодня, через 2 недели спишемся. С меня коньяк если она будет в пользу ВС.РФ, с вас я конечно коньяк требовать не буду , вы здесь чтобы поболтать, но быть может я в вас ошибся, но не в развитии ситуации
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:15
        0
        Простите что влезаю в ваше пари. Но никто не сомневается что они могут отвоевать часть населённых пунктов западнее оборонной линии. Эти линии для того и возводились. Сомнение вызывает прорыв наших линий обороны и участь оставшихся в строю соединений всу