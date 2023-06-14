Украинский генштаб в вечерней сводке не стал распространяться о ситуации на Запорожском направлении.

Наиболее активные бои сейчас идут именно на Запорожском направлении, где ВСУ пошли в контрнаступление. Однако украинский генеральный штаб в традиционной вечерней сводке не стал распространяться о ситуации на Запорожском направлении. Это связано с реальным отсутствием серьезных успехов ВСУ и большими потерями в личном составе и военной технике атакующих российские позиции формирований.
В сводке генштаба ВСУ лишь указывается, что российские войска находятся в обороне на Запорожском направлении. Зато основное внимание украинское командование уделяет наступательным действиям ВС РФ в Донбассе. Здесь, по утверждению украинского генерального штаба, российская армия предпринимала активные атаки в районе Веселого под Белогоровкой, в районах населенных пунктов Ягодное и Берховка под Артемовском. Кроме того, генштаб ВСУ сообщает об активных атаках ВС РФ в Марьинке и на Авдеевском направлении.
Тем временем, пресс-центр группировки войск «Центр» ВС РФ сообщает, что на Красно-Лиманском направлении российская армия поразила из РСЗО место скопления военной техники ВСУ. Кроме того, ударами бомбардировочной авиации с воздуха были уничтожены три пункта дислокации ВСУ, места скопления военной техники и опорный пункт.
Армейская авиация нанесла поражение личному составу и технике 63-й и 67-й отдельных механизированных бригад украинской армии под населенным пунктом Торское и в районе Серебрянского лесничества. Из ПЗРК был сбит беспилотник ВСУ «Фурия».
На Запорожском направлении, как сообщают российские военкоры, активно работает артиллерия ВС РФ, которая не дает противнику продвигаться и наносит большие потери технике и личному составу вражеских формирований.