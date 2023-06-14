Президент Белоруссии рассказал, как КГБ РБ и ФСБ вместе задержали украинского диверсанта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в районе Смоленска спецслужбами РБ при содействии ФСБ пытавшегося проникнуть на территорию респуюлики со стороны России диверсанта.В ходе интервью телеканалу "Россия 1" белорусский лидер отметил, что КГБ РБ сразу отследил злоумышленника и вел его, осуществляя оперативную "игру". Когда белорусские спецслужбы осознали, что не в состоянии удержать диверсанта, они обратились за помощью к своим российским коллегам. В результате совместной операции диверсант был задержан на территории Смоленской области.Лукашенко также добавил, что спецслужбам удалось выявить двадцать человек, среди которых граждане Польши, Украины, Белоруссии и России, с которыми имел контакт задержанный террорист. Все они были также задержаны. Эти двадцать человек, как выяснилось, входили в состав террористической группировки, занимавшейся подготовкой к терактам.Президент Белоруссии подчеркнул, что задержанный террорист является гражданином Украины и записал к главе киевского режима Владимиру Зеленскому обращение, в котором упрекнул того, что он его направил для совершения диверсии, а затем бросил на произвол судьбы, нисколько не заботясь его дальнейшей участью.Ранее Лукашенко заявил, что на территорию Белоруссии все чаще пытаются проникнуть диверсанты и поручил силовому блоку республики подготовить комплекс мероприятий на границе, направленных на недопущение на территорию страны диверсантов и диверсионных групп.