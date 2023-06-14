Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Белоруссии рассказал, как КГБ РБ и ФСБ вместе задержали украинского диверсанта

6
Президент Белоруссии рассказал, как КГБ РБ и ФСБ вместе задержали украинского диверсанта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в районе Смоленска спецслужбами РБ при содействии ФСБ пытавшегося проникнуть на территорию респуюлики со стороны России диверсанта.


В ходе интервью телеканалу "Россия 1" белорусский лидер отметил, что КГБ РБ сразу отследил злоумышленника и вел его, осуществляя оперативную "игру". Когда белорусские спецслужбы осознали, что не в состоянии удержать диверсанта, они обратились за помощью к своим российским коллегам. В результате совместной операции диверсант был задержан на территории Смоленской области.

Лукашенко также добавил, что спецслужбам удалось выявить двадцать человек, среди которых граждане Польши, Украины, Белоруссии и России, с которыми имел контакт задержанный террорист. Все они были также задержаны. Эти двадцать человек, как выяснилось, входили в состав террористической группировки, занимавшейся подготовкой к терактам.

Президент Белоруссии подчеркнул, что задержанный террорист является гражданином Украины и записал к главе киевского режима Владимиру Зеленскому обращение, в котором упрекнул того, что он его направил для совершения диверсии, а затем бросил на произвол судьбы, нисколько не заботясь его дальнейшей участью.

Ранее Лукашенко заявил, что на территорию Белоруссии все чаще пытаются проникнуть диверсанты и поручил силовому блоку республики подготовить комплекс мероприятий на границе, направленных на недопущение на территорию страны диверсантов и диверсионных групп.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:39
    +1
    удалось выявить двадцать человек, среди которых граждане Польши, Украины, Белоруссии и России, с которыми имел контакт задержанный террорист.
    Серьезно, но опереточно. request КГБ должен дело делать, и сам докладывать о своих результатах, а не президент. requestЧеловек, достойный уважения, во всех смыслах, но как дело коснется пиара.... "Остапа несло".... request
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 19:47
      +1
      Это его изюминка %) еще немного голову приподнимет и смотрит - слушаешь ли!!! ну прикольно
      Представьте, если бы он тряпки в Киеве фотошопил, как Диман, в цвета РБ - вот это дно, да
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:49
      -1
      Ну может первая совместная работа такого плана. Что в любом случае есть хорошо. Ну мож у Батьки хорошОе настроение было
    3. Lako
      Lako Сегодня, 20:00
      +1
      КГБ, докладывает президенту. А уже его дело, сообщать о проделанной работе общественности или нет. Если бы контразведка в РФ работала бы так как в Беларуси и, цены ей не было бы.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:56
    -1
    Надо темзу перегородки поставить. Затопить лондонград.
    Почему-то каэтся, что каховскую взорвали третьи силы. И это бриты, а исполнители - отставные шароварники, агенты сас, ми6. Как и сп1-2.
    Зе честный чудак(м) не знает кто взорвал. Выполняет роль президента:меньше знаешь - лучше спишь... И ЖИВЕШЬ ДОЛЬШЕ. полезныепатриотыухрии, используют в полуслепую, за половину суммы, деньги из Вашингтона и лондана не уходят.
  3. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 21:09
    0
    Мдя, просто свехСпецоперация ( ОДНОГО диверсанта поймали) аж целый Президент впечатлился... what