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Бывший аналитик ЦРУ США назвал примерное соотношение потерь ВСУ в начале контрнаступления на Запорожском направлении

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Бывший аналитик ЦРУ США назвал примерное соотношение потерь ВСУ в начале контрнаступления на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинские формирования несут очень большие потери. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.


По утверждению американского эксперта, уровень потерь ВСУ на Запорожском направлении является свидетельством скорого провала контрнаступления. Джонсон заявляет, что уничтожено большое количество танков и машин, а потери личного состава по соотношению к российским составляют примерно десять к одному.

Аналитик отметил, что украинское командование изначально рассчитывало совершить быстрый прорыв линии фронта. Но этого не произошло, так как у ВСУ отсутствовала нормальная поддержка с воздуха, способная обеспечить полноценную защиту для пытающихся продвинуться вперед пехотных и механизированных соединений.

Джонсон обратил внимание и на отсутствие мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны, которые бы также позволили исправить ситуацию на линии фронта. В итоге украинские формирования стали подвергаться массированным ударам российских артиллерии и штурмовой авиации, и противостоять этим ударам они фактически не смогли.

Отметим, что многие западные аналитики сейчас рассуждают о провале контрнаступления ВСУ. Так, французский политик Флориан Филиппо заявил, что неудачи ВСУ на Запорожском направлении являются свидетельством полного фиаско президента Владимира Зеленского, который даже при наличии западной военной и финансовой помощи не смог ничего сделать. Политик считает, что у киевского режима нет никаких шансов в противостоянии с Россией в дальнейшем.
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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:09
    +1


    По утверждению американского эксперта, уровень потерь ВСУ на Запорожском направлении является свидетельством скорого провала контрнаступления. Джонсон заявляет, что уничтожено большое количество танков и машин, а потери личного состава по соотношению к российским составляют примерно десять к одному.


    Что то Зеленский в последнее время не в фаворе на Западе.


    — Да что рассказывать, — устало вздыхает собеседник. — Началось все в ночь на 4-е, ВСУ стали вести обстрел наших позиций артиллерией и минометами. Утром уже пошли их танки и бронетранспортеры. Тут же по ним начала отрабатывать наша армейская авиация…

    По словам «Физрука», слаженные действия наших подразделений вынудили противника сменить направление удара и выйти на минные поля, заблаговременно подготовленные российскими саперами. Для половины тяжелой техники ВСУ этот марш-бросок стал последним. Бронемашины и танки подрывались на минах, выходя из строя и вынуждая экипажи ради спасения своих жизней бросать боевые машины и сбегать.

    Как рассказал боец, среди подорвавшихся танков был также немецкий «Леопард» — последняя надежда ВСУ. Поначалу вэсэушники даже попытались эвакуировать западный подарок, но сделать это без специальной техники под безостановочным огнем оказалось пустой затеей.

    — Мы выехали из лесополосы и начали отрабатывать по подорванным машинам, не давая ВСУ возможности забрать технику, — продолжает рассказ доброволец. — Им ничего не оставалось, как бросить ее.

    По данным разведки, в наступлении ВСУ на этом участке было задействовано 18 боевых машин пехоты «Брэдли», 20 танков, пикапы. Уже к 15 часам противник, понеся огромные потери в живой силе и технике, начал отступать.

    В последующие дни было не менее жарко. Украинские солдаты, подобно муравьям, лезли и лезли вперед. Как рассказывает «Физрук», один из украинских офицеров, попавших в плен, самолично подтвердил, что их бросили плохо подготовленными «разминировать своими телами минные поля». Более боеспособные подразделения пока находятся в режиме ожидания.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 20:27
      +1
      У меня, похоже, появилось новое хобби — искать, как в оригинале выглядят поддельные обложки журналов, которые распространяют не очень высоко оценивающие интеллектуальные способности своей аудитории телеграм-каналы.



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      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:59
        +2
        Как то так.Подобные картинки выставляют себе на посмешище тех,кто их "рисует".Да,мы может и хотим,что бы это было в реалии.Но давайте быть честными,не надо уподобляться глупцам
  2. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:19
    +2
    так как у ВСУ отсутствовала нормальная поддержка с воздуха, способная обеспечить полноценную защиту для пытающихся продвинуться вперед пехотных и механизированных соединений.

    Даже если и будет что-то в воздухе у ВСУ, это им никак не поможет избежать ещё большего позора.
    Но видимо к натовскому саммиту, зелёному наркоману, хоть что-то надо показать. Так что не расслабляемся и удачи нашим парням.
  3. solar
    solar Сегодня, 20:38
    0
    у ВСУ отсутствовала нормальная поддержка с воздуха, способная обеспечить полноценную защиту для пытающихся продвинуться вперед пехотных и механизированных соединений.
    Джонсон обратил внимание и на отсутствие мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны, которые бы также позволили исправить ситуацию на линии фронта

    Если вникнуть, то фактически этот агент возложил ответственность за неудачу наступления на Запад, который не дал вооружений, которые нужны были для наступления
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:44
    0
    этого не произошло, так как у ВСУ отсутствовала нормальная поддержка с воздуха

    Джонсон обратил внимание и на отсутствие мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны

    Весь смысл такой аналитики в двух предложениях, подводящих к мысли, что если всу дать ещё артсистем, систем пво и всё это приправить демократически правильными самолётами, то тогда уже точно, они русских отпереможат.
    Вся западная пропаганда настроена на обеспечение укропов любыми средствами для победы над россией, даже если эти средства превращены будут в пыль. Главное чтобы процесс уничтожения русских не прекращался до полного их исчезновения или исчезновения их государства. Запад всё поставил на геноцид русских, но оставил себе место только для последнего гвоздя, основную грязную работу он оставил чёкнутым туземцам, готовых на всё за стеклянные бусы.
  5. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 20:48
    0
    омериканский оналитик очень озадачен Окраинским обосрением
  6. Попуас
    Попуас Сегодня, 20:49
    +1
    Бывший аналитик ЦРУ США назвал примерное соотношение потерь ВСУ в начале контрнаступления на Запорожском направлении.... laughing Я тоже могу ПРИМЕРНОЕ соотношение назвать.... request но аналитиком при этом не являясь... negative Статейке жирный МИНУС
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 21:19
    0
    потери личного состава по соотношению к российским составляют примерно десять к одному.


    Нужно слушать не неизвестных отставных "аналитиков", а Путина.
    Он объявил соотношение потерь 10:1

    https://www.rbc.ru/politics/13/06/2023/648897ce9a79471bf38e892c
    Что Путин рассказал военкорам о ходе операции на Украине.

    Украинские потери, по словам Путина, «приближаются к катастрофическим». «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина», — сказал он.