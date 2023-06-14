Бывший аналитик ЦРУ США назвал примерное соотношение потерь ВСУ в начале контрнаступления на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинские формирования несут очень большие потери. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
По утверждению американского эксперта, уровень потерь ВСУ на Запорожском направлении является свидетельством скорого провала контрнаступления. Джонсон заявляет, что уничтожено большое количество танков и машин, а потери личного состава по соотношению к российским составляют примерно десять к одному.
Аналитик отметил, что украинское командование изначально рассчитывало совершить быстрый прорыв линии фронта. Но этого не произошло, так как у ВСУ отсутствовала нормальная поддержка с воздуха, способная обеспечить полноценную защиту для пытающихся продвинуться вперед пехотных и механизированных соединений.
Джонсон обратил внимание и на отсутствие мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны, которые бы также позволили исправить ситуацию на линии фронта. В итоге украинские формирования стали подвергаться массированным ударам российских артиллерии и штурмовой авиации, и противостоять этим ударам они фактически не смогли.
Отметим, что многие западные аналитики сейчас рассуждают о провале контрнаступления ВСУ. Так, французский политик Флориан Филиппо заявил, что неудачи ВСУ на Запорожском направлении являются свидетельством полного фиаско президента Владимира Зеленского, который даже при наличии западной военной и финансовой помощи не смог ничего сделать. Политик считает, что у киевского режима нет никаких шансов в противостоянии с Россией в дальнейшем.