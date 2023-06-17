Первый пошел: Россия рискует потерять сразу четыре исправных Ан-124 «Руслан»

Ан-124-100 с бортовым RA-82078. Скоро перейдет украинцам. Источник: airwaysmag.com
Канадский стыд
27 февраля 2022 года в канадском аэропорту города Торонто Пирсон приземлился транспортный Ан-124 «Руслан» с большой партией ковид-тестов из Китая. Зафрахтован самолет был Канадой у российской частной компании «Волга-Днепр». «Руслан» с бортовым номером RA-82078 приземлился буквально за пару часов до того, как канадское правительство закрыло небо страны для российских самолетов.
По большому счету уже тогда было ясно, что получить обратно уникальный самолет так просто не получится. Хорошо хоть, что хотя бы экипаж из восьми человек отправили в Россию.
Добавило цинизма ситуации требование оплачивать парковку гиганта – в сутки это сомнительное удовольствие обходилось владельцу воздушного судна в тысячу канадских долларов или 50 тыс. рублей. В общей сложности, за простой «Руслана» канадский аэропорт получил не менее 100 тыс. местных долларов. Сейчас долг компании приближается к половине миллиона долларов.
Ситуация с застрявшим Ан-124 разрешилась в итоге самым скверным образом. В ходе визита в Киев премьер-министр Канады Трюдо объявил, что российский Ан-124 арестован, изъят и в ближайшее время будет передан Украине.
Машина находится в полностью исправном состоянии и по авиационным меркам достаточно свежа – возраст 26 лет. Еще раз – транспортный самолет, имеющий стратегическое значение для государства, будет передан нашему противнику. Не стоит забывать и про немалую остаточную стоимость машины. По некоторым оценкам, до 800 млн рублей.
Источник: airwaysmag.com
Канадскому грабежу предшествовало много событий.
Во-первых, оператор и владелец самолетов «Волга-Днепр» с апреля 2023 года под санкциями канадского правительства. Сугубо гражданский перевозчик попал под раздачу просто за поддержку правительства России. Никаких адекватных обвинений в адрес правления компании не было выдвинуто, но именно это стало основанием для изъятия транспортного самолета. Точнее, под грядущую конфискацию самолета группу «Волга-Днепр» и авиакомпании «Волга-Днепр» канадцы подвели под санкции.
Во-вторых, киевский режим давно точил зуб на этот Ан-124. Премьер-министр Денис Шмыгаль еще в апреле 2023 года доложил:
«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины».
Преимуществом «Руслана» для Украины является большой опыт эксплуатации и ремонта самолетов данного типа. Двигатели Д-18Т разрабатывались и производились на запорожском «Мотор-Сич» – запчасти найдутся точно. Не нужно переучивать экипажи и обслуживающий персонал – местная компания «Авиалинии Антонова» эксплуатирует семь Ан-124. Теперь будет восьмой.
Естественно, на Украине он не появится – будет перевозить технику для ВСУ на близлежащие базы НАТО, как уже с другими самолетами «Антонова» было не раз и не два. Вакантную рыночную нишу после серьезно ограниченной в свободе «Волга-Днепр» украинцы также не прочь занять.
Но в Оттаве, судя по всему, медлили с передачей задержанного в Торонто транспортного самолета.
Третье событие – скандальчик Киева относительно небольших поставок канадского оружия. Шеф минобороны Резников на одной из оружейных выставок «выразил надежду» на некие положения об обязательствах Оттавы перед Киевом. В поставках оружия, разумеется. Алчность киевского режима не имеет границ.
Киев пока слушают, и Трюдо привез туда радостную весть – российский Ан-124 конфискован и скоро на его фюзеляже появится номер с буквами UR.
Ждем дальше?
На одном «Руслане» история с западным грабежом не закончится. У авиакомпании «Волга-Днепр» еще три Ан-124 застряли в аэропорту Лейпциг-Галле. Бортовые номера – RA-82043, RA-82045 и RA-82046.
Это самые ценные воздушные суда из печальной десятки задержанных в Германии – помимо прочих, в аэропорту Франкфурт-Хан стоит Boeing 747, а в Кёльне застрял Boeing 737. Остальные самолеты – это частные джеты типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express. Неприятно, конечно, но особого ущерба от потери самолетов бизнес-класса Россия не почувствует.
«Волга-Днепр» не встала после санкцией и фактической конфискации сразу четырех сверхтяжелых самолетов из десяти, находящихся в летной годности. «Русланы» активно летают по России, а также в страны, где не распространяются ограничения Запада – Армению, Азербайджан, Беларусь, Китай, Казахстан, Киргизию, Марокко, Тунис, Турцию, Туркменистан и ОАЭ.
Летная жизнь, разумеется, не остановилась, но нехватка сразу четырех бортов неизбежно скажется и на выручке компании, и на износе «Русланов». Ремонтировать двигатели Д-18Т, которые родом из Запорожья, не особо есть чем.
Открытый вопрос – платит ли «Волга-Днепр» за стоянку санкционных самолетов в Германии? За полтора года могла набежать кругленькая сумма.
Самое неприятное, канадское воровство может стать прецедентом для немецкого правительства. Прежде всего, если Россия чувствительно не ответит Канаде за наглый грабеж гражданского судна и передачу противнику. Пока же Россия ограничивается лишь угрозами. Например, посол в Канаде Олег Степанов по поводу вороватого Трюдо заявил:
«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует».
К сожалению, чем громче и ярче звучат голоса официальных лиц России по поводу пересечения красных линий, тем менее ощутимы результаты. Держим скромную надежду, что в этот раз будет по-иному. Тем более, если поскрести, то в нашей стране немало частной собственности у канадцев. Неужели не найти на 500–900 млн рублей?
Если получится, то можно и на пару-тройку миллиардов изъять. Только обязателен зеркальный ответ – забирать исключительно у частных лиц или компаний, не у канадского правительства. Того, что после этого инвесторы восемь раз подумают, заходить ли после этого в Россию, опасаться не стоит. Канада не особенно задумывалась о своем имидже, и нам не стоит. В конце концов, сейчас между Москвой и Оттавой идет едва ли не горячая война.
Схему конфискации можно взять у самого Трюдо – сначала санкции, потом закон под конфискацию, а затем изъятие для неких благих дел. Например, под нужды армии, которая сейчас занимается денацификацией Украины.
Вероятнее всего, право эксплуатировать российский «Руслан» получат украинские «Авиалинии Антонова»
Сейчас наличие трех Ан-124 в Германии явно выступает предметом подпольного дипломатического торга – немцы так просто не отдадут «Русланы». Тем более что под российскими номерами они даже взлететь не смогут. История с самолетами в Лейпциге будет иметь продолжение.
В конце немного о грустном. Хотя материал и без этого не блистает оптимизмом.
Несколько вопросов к ответственным лицам.
Как получилось, что 27 февраля 2022 года, спустя трое суток после начала спецоперации, наш «Руслан» садится в Торонто?
Ан-124 – это изначально военно-транспортный самолет стратегического уровня, который мы производить не можем. Каждый «Руслан» на вес золота, и для государства, и для армии. Даже если он в частных руках.
А еще три гиганта в начале военной операции России вообще стояли в Германии. В момент эвакуации дипломатов из Киева нельзя было отправить самолеты срочно в Россию? Под любым надуманным предлогом?