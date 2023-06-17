Первый пошел: Россия рискует потерять сразу четыре исправных Ан-124 «Руслан»



Ан-124-100 с бортовым RA-82078. Скоро перейдет украинцам. Источник: airwaysmag.com

Канадский стыд



Источник: airwaysmag.com

«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины».

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«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует».



Вероятнее всего, право эксплуатировать российский «Руслан» получат украинские «Авиалинии Антонова»