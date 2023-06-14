Генсек НАТО анонсировал обсуждение странами альянса появления ядерного оружия в Белоруссии

Размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии будет обсуждаться странами Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По утверждению Столтенберга, Россия якобы ведет себя «безрассудно», о чем свидетельствуют приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и развертывание ядерного оружия в Белоруссии. Правда, Столтенберг почему-то обходит стороной то, что вся Европа буквально напичкана американскими военными базами с ядерным оружием, что США размещают комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии, а НАТО принимает самое активное участие в спонсировании и вооружении киевского режима, ведущего боевые действия против российской армии. Какую реакцию от России ожидал в сложившейся ситуации генсек альянса?
Напомним, что российское тактическое ядерное оружие будет передислоцировано в Белоруссию в июле 2023 года. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не будет сомневаться ни минуты в том, чтобы применить оружие в случае угрозы национальной безопасности государства. Он подчеркнул, что для применения российского ядерного оружия ему понадобится лишь один телефонный звонок, вероятно, подразумевая соединение с президентом России Владимиром Путиным по телефону.
Россия решила разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии в качестве ответа на агрессивную политику Североатлантического альянса и на принятие в его состав новых членов, в том числе граничащей с Российской Федерацией Финляндии.