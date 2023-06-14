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Генсек НАТО анонсировал обсуждение странами альянса появления ядерного оружия в Белоруссии

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Генсек НАТО анонсировал обсуждение странами альянса появления ядерного оружия в Белоруссии

Размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии будет обсуждаться странами Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


По утверждению Столтенберга, Россия якобы ведет себя «безрассудно», о чем свидетельствуют приостановление участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и развертывание ядерного оружия в Белоруссии. Правда, Столтенберг почему-то обходит стороной то, что вся Европа буквально напичкана американскими военными базами с ядерным оружием, что США размещают комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии, а НАТО принимает самое активное участие в спонсировании и вооружении киевского режима, ведущего боевые действия против российской армии. Какую реакцию от России ожидал в сложившейся ситуации генсек альянса?

Напомним, что российское тактическое ядерное оружие будет передислоцировано в Белоруссию в июле 2023 года. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не будет сомневаться ни минуты в том, чтобы применить оружие в случае угрозы национальной безопасности государства. Он подчеркнул, что для применения российского ядерного оружия ему понадобится лишь один телефонный звонок, вероятно, подразумевая соединение с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Россия решила разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии в качестве ответа на агрессивную политику Североатлантического альянса и на принятие в его состав новых членов, в том числе граничащей с Российской Федерацией Финляндии.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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5 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:23
    +5
    Не безрассудность, а необходимость и холодный расчет. У НАТО тактического ЯО дохрена и больше в Европах и американские Трайденты ходят под британским флагом. А вот НАТО точно сумасшедшие их место исключительно в психушках
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 20:32
    +2
    Россия ведёт себя безрассудно? Ого what
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:37
      +1
      Цитата: Gnefredov
      Россия ведёт себя безрассудно?

      "Вы не понимаете! Это другое!" И вообще, до них еще не дошло, что НАТО уже не акула, а в лучшем случае селедка.
  3. Комментарий был удален.
  4. Загребун
    Загребун Сегодня, 20:36
    +2
    Обсудите размещение ядерного оружия в Германии и Израиле. Оптимисты ссудного дня.
  5. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 20:36
    +4


    Вот злая Россия, все ползет и ползет к границам НАТО, и не стесняется