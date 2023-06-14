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Военкоры: Пехота ВСУ атаковала у Раздоловки на Артемовском направлении

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Военкоры: Пехота ВСУ атаковала у Раздоловки на Артемовском направлении

Украинские формирования перешли в наступление на фланге Артемовского направления. Сейчас там идет ожесточенный бой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


По утверждению военных корреспондентов, пехота ВСУ атаковала группами у населенного пункта Раздоловка. Украинские боевики скрытно пытались приблизиться к российским позициям, пробираясь по окрестным посадкам. Перед пехотой ВСУ была поставлена задача неожиданно атаковать позиции ВС РФ.

Однако украинских боевиков засекла российская разведка. После этого в бой с противником вступили бойцы подразделений Воздушно-десантных войск Российской Федерации. По сообщению военкоров, российские подразделения сейчас отражают атаку украинских формирований.


Отметим, что, несмотря на контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении, на Артемовском направлении ситуация также остается достаточно сложной. Противник не первый день пытается здесь продвигаться, активизировавшись после начала ротации российских подразделений в Артемовске и его окрестностях.

Основной упор противник делает на атаки на флангах Артемовского направления, где добиться успеха ему проще, чем пытаться вновь восстановить контроль над самим Артемовском. В сводке украинского генерального штаба сегодня уже упоминалось о том, что на Артемовском направлении продолжаются активные бои в районе Берховки и Ягодного. Теперь мы видим, что враг активно действует и по направлению к Раздоловке.
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4 комментария
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  1. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 20:47
    +1
    Остаётся только пожелать десантникам стойкости, мужества и удачи.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 20:56
      0
      и удачи.
      .....удача как у бабы. отдерет не отдерёт...а желать надо УСПЕХА
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 20:49
    0
    Это ответ реальности. Сейчас не время для нашего наступления. Сдерживать врага, ускорять темпы производства.
  3. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 21:17
    0
    а что так пехотой то))))) скромные люди...ни тебе танков, ни БМП...куда все подевалось непонятно