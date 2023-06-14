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Глава МИД Украины провел аналогию между Советом «НАТО — Украина» и танком без пушки

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Глава МИД Украины провел аналогию между Советом «НАТО — Украина» и танком без пушки

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сравнил создание Совета "НАТО - Украина", в рамках которого не предполагается совершение шагов к полноценному членству Украины в альянсе с предоставлением танка, не оборудованного пушкой.


На своей странице в одной из западных соцсетей Кулеба написал, что обсудил грядущий саммит НАТО в Вильнюсе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и во время беседы заявил о позиции Киева, согласно которой формирование Совета "НАТО-Украина" без каких-либо решительных шагов в направлении предоставления Украине членства в военном блоке сопоставимо с предоставлением танка без пушки. По мнению главы МИД Украины, в интересах НАТО иметь Украину в качестве союзника, а не в качестве партнера, пусть даже и привилегированного.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщило, что в ходе запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе планируется создать нового органа - Совет "НАТО - Украина", который может стать для Киева своеобразным билетом, необходимым для будущего вступления в альянс. Предполагается, что в рамках Совета Украине будет предоставлено право созывать членов НАТО на совет, а также просить о предоставлении помощи со стороны отдельных членов альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, что его страна не может вступить в НАТО до завершения вооруженного конфликта, однако хотел бы уже сейчас получить приглашение для последующего вступления в альянс.
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3 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:48
    +1
    А как он видит принятие? Типа все страны НАТО подпишут документ, вздохнут и сразу воевать полезу вместо всушников? Так им и сегодня ничего не мешает, вон Кувейт очень лихо кинулись защищать от Саддама, без всякого НАТО.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: alexoff
      Типа все страны НАТО подпишут документ, вздохнут и сразу воевать полезу вместо всушников?

      Кулеба - рот не разевай на чужой каравай ! В НАТО мало тех, кто пошлёт своих людей, за вас в мясорубку.
  2. Загребун
    Загребун Сегодня, 20:56
    0
    Так то основной упор на глагол "иметь". А там хош партнером, хош союзником, хош крендибобером называй.