Глава МИД Украины провел аналогию между Советом «НАТО — Украина» и танком без пушки

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сравнил создание Совета "НАТО - Украина", в рамках которого не предполагается совершение шагов к полноценному членству Украины в альянсе с предоставлением танка, не оборудованного пушкой.
На своей странице в одной из западных соцсетей Кулеба написал, что обсудил грядущий саммит НАТО в Вильнюсе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и во время беседы заявил о позиции Киева, согласно которой формирование Совета "НАТО-Украина" без каких-либо решительных шагов в направлении предоставления Украине членства в военном блоке сопоставимо с предоставлением танка без пушки. По мнению главы МИД Украины, в интересах НАТО иметь Украину в качестве союзника, а не в качестве партнера, пусть даже и привилегированного.
Ранее американское издание Wall Street Journal сообщило, что в ходе запланированного на июль саммита НАТО в Вильнюсе планируется создать нового органа - Совет "НАТО - Украина", который может стать для Киева своеобразным билетом, необходимым для будущего вступления в альянс. Предполагается, что в рамках Совета Украине будет предоставлено право созывать членов НАТО на совет, а также просить о предоставлении помощи со стороны отдельных членов альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, что его страна не может вступить в НАТО до завершения вооруженного конфликта, однако хотел бы уже сейчас получить приглашение для последующего вступления в альянс.