Слухи и опровержения: китайский центр РТР на Кубе

Объекты советского / российского Радиоэлектронного центра в г. Лурдес. Фото Popular Mechanics
Американские СМИ сообщают, что Китай собирается построить на Кубе центр радиотехнической разведки для слежения за США. Согласно другим публикациям, такой объект существует и работает уже несколько лет. При этом официальные лица из Пекина, Гаваны и Вашингтона отрицают существование такого центра или наличие планов о его строительстве, а также обмениваются различными обвинениями. Как обстоит дело на самом деле – большой вопрос.
По данным прессы
Тема военно-политических интересов Китая в Латинской Америке и Карибском бассейне достаточно давно муссируется в американской прессе. Буквально на днях появился новый повод для подобных обсуждений. 7 июня издание The Wall Street Journal написало о новом этапе сотрудничества КНР и Кубы. Информацию о нем, как утверждается, получили от источников в американском разведывательном сообществе.
По данным источников, Пекин и Гавана заключили секретное соглашение о развертывании на кубинской территории китайского центра радиотехнической разведки (РТР). По условиям документа, кубинская сторона предоставит площади для размещения необходимых средств, за что получит несколько миллиардов долларов. Точные сроки строительства и ввода в эксплуатацию, а также стоимость аренды не названы.
Источники WSJ сообщают, что база РТР появится в северной части Кубы, примерно в 100 милях от шт. Флорида. Размещенные на ней средства разведки позволят перехватывать различные сигналы и передачи – они смогут следить за электронной перепиской, телефонными звонками и т.д. Пристальному вниманию китайской разведки подвергнутся военные объекты США на Юго-востоке страны, а также корабли ВМС на базах и в море.
WSJ пишет, что информация о китайском центре РТР обеспокоила администрацию президента Дж. Байдена. При этом неизвестно, могут ли США повлиять на планы Кубы и КНР и отменить строительство.
Американский спутниковый снимо центра в Лурдесе времен Холодной войны. Фото Globalsecurity.org
Всего через несколько дней сразу в нескольких американских изданиях появились новые сведения о китайской разведке на Кубе. Со ссылкой на анонимный источник в Белом доме утверждается, что центр разведки работает с 2019 г. и собирает информацию о деятельности США в регионе.
Официальная реакция
Официальная реакция стран, якобы уличенных в недружественных шагах против США, была предсказуемой и логичной. Так, замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио назвал все публикации в американских СМИ ложью. Кроме того, он указал причину их появления: именно такие сообщения прессы создают фон для сохранения санкций в отношении Острова Свободы.
Американским СМИ не удалось сразу получить комментарий МИД КНР, но тему подняли в ходе очередной пресс-конференции. Представитель министерства Ван Вэньбинь отверг обвинения, а также напомнил, что именно США являются «чемпионом мира» по слежке за третьими странами.
Весьма интересна реакция официального Вашингтона. Практически через несколько часов после первых публикаций информацию прокомментировал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он не стал раскрывать доступную ему информацию, но указал, что сообщения WSJ неточны. Кроме того, Дж. Кирби напомнил, что США следят за активностью КНР в регионе и стараются бороться с нею. Также он заверил журналистов, что американские службы способны обеспечить безопасность в стране и в регионе.
Любопытно, что «новость» о китайском центре разведки появилась за несколько дней до официального визита госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР. Скажутся ли сообщения и обсуждения в СМИ на планах двух стран, неясно. Отношения Пекина и Вашингтона сейчас нельзя назвать простыми, и любая мелочь может их дополнительно испортить.
Наземные радиотехнические средства НОАК. Фото Globalsecurity.org
Исторический опыт
Американские СМИ сообщают о китайско-кубинском договоре о размещении центра РТР со ссылкой на разведывательные службы США. По очевидным причинам, последние не торопятся подтверждать или опровергать подобную информацию и раскрывать подробности своих действий. Вследствие этого прессе приходится обосновывать свои «новости» иными способами.
В качестве косвенного доказательства принципиальной возможности появления иностранного военного объекта на территории Кубы WSJ и другие издания вспоминают события прошлого века. Некоторые из этих эпизодов прямо связаны с вопросами разведки.
После свержения прежнего режима, Остров Свободы начал активное сотрудничество с СССР, в т.ч. в военной сфере. В 1962 г. на кубинской территории, в ответ на действия США и НАТО, в течение нескольких месяцев присутствовали советские ракетные комплексы средней дальности и дальние бомбардировщики со спецбоеприпасами.
В том же году началось строительство Радиоэлектронного центра в г. Лурдес близ Гаваны. Объект заступил на дежурство в 1967 г. и работал до 2002 г. По известным данным, советские разведчики использовали радиотехнические системы для перехвата сигналов связи разных служб и структур США. Центр был одним из наиболее ценных источников информации в период Холодной войны.
Именно Радиоэлектронный центр в Лурдесе иностранная пресса вспоминает как косвенное доказательство нынешних событий. Предполагается, что Куба, разрешив дружественному государству разместить такой объект в прошлом, может сделать то же самое и сейчас. Более того, китайским специалистам могут предложить сооружения и инфраструктуру, оставшуюся после советских и российских коллег. Подобные предположения и версии совсем не похожи на прямые доказательства, которые никто не может предоставить.
Выгодная позиция
Следует отметить, что Куба, вследствие своего географического положения, действительно представляет военный и политический интерес для государств-вероятных противников США. В прошлом этими возможностями воспользовался СССР, а теперь американская пресса и политики подозревают в аналогичных намерениях Китай.
Разведывательный корабль проекта "815" ВМС НОАК. Фото Минобороны Японии
Минимальное расстояние от берегов Кубы до американской Флориды не превышает 150-170 км. При этом в ближайших районах США размещена масса важных объектов военного и двойного назначения. На берегах Мексиканского залива и Атлантического океана расположено несколько крупных портов и баз ВМС США. В ближайших штатах размещены аэродромы ВВС и базы сухопутных войск. Также следует отметить космическую инфраструктуру на полуострове Флорида.
Средства РТР, размещенные на Кубе, вполне способны отслеживать каналы радиосвязи между американскими объектами. Соответственно, их эксплуатант получает особые возможности с точки зрения разведки, которые следует использовать в своих интересах. Однако реализовать такие возможности будет непросто – армейские и силовые структуры США знают о подобных рисках, стараются их минимизировать и принимают соответствующие меры.
Впрочем, постоянный сухопутный объект на Кубе не является обязательным и необходимым условием ведения радиотехнической разведки. Аналогичные задачи могут решать специальные суда с соответствующим оборудованием. Подобные вымпелы есть в составе всех развитых флотов, включая ВМФ России и ВМС НОАК. По известным данным, китайские разведывательные корабли регулярно появляются вблизи Северной Америки и у заморских баз США – цели таких походов очевидны.
Как именно Китай следит за вероятным противником в лице США, неизвестно. Более того, скрывают даже точный список доступных средств и технологий. Вполне вероятно, что с этой целью используются все доступные объекты и системы, в т.ч. предназначенные для развертывания за рубежом или в нейтральных водах.
Разведка и политика
Таким образом, иностранные СМИ в очередной раз «разоблачают» Китай и предают огласке его «коварные планы», направленные против США. На этот раз WSJ и другие издания узнали о якобы готовящемся строительстве центра радиотехнической разведки в непосредственной близости от американских рубежей. Впрочем, по другим данным, такой объект уже давно построен и работает, что усугубляет ситуацию.
Кубинское и китайское руководство отвергает подобные обвинения, да и руководство США не торопится подтверждать информацию прессы. Все это может указывать на то, что в текущей ситуации ведущую роль имеют не военные планы третьих стран, а политические процессы внутри США. В Вашингтоне имеются силы, которым выгодно «разоблачение» Гаваны и Пекина, причем именно сейчас – и с помощью таких «новостей» они рассчитывают решить свои политические задачи.