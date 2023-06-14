Врио главы Запорожской области рассказал о контрнаступлении ВСУ: «Танки Leopard садились в нашем черноземе»

Практически сразу после начала контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении стало понятно, что украинские формирования не смогут действовать эффективно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, который прибыл на Петербургский международный экономический форум-2023.
По утверждению Балицкого, сначала из Степногорска на Васильевском направлении выдвинулась первая колонна из 100 танков ВСУ. До рубежей обороны дошли 26 танков. По украинским боевым машинам, отметил глава региона, наносили удары российские авиация и артиллерия.
Противник показал самые худшие свои стороны, абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе
- рассказал Евгений Балицкий РИА Новости.
Как отметил глава региона, ВСУ начали «некачественно и неэффективно». Такое начало контрнаступления не могло не порадовать российских военных. Отдельно Балицкий отметил эффективную работу российских средств радиоэлектронной борьбы, с помощью которых удалось воспрепятствовать использованию противником беспилотных летательных аппаратов. Как следствие – противник не смог продвинуться даже в «серой зоне».
Балицкий подчеркнул, что из-за такого печального начала контрнаступления многие украинские боевики деморализованы и отказываются идти в атаку. Это подтверждается перехватами радиопереговоров украинских военнослужащих.
Напомним, что президент Российской Федерации озвучил потери ВСУ в военной технике во время контрнаступления на Запорожском направлении в 160 танков и 360 бронированных машин, что составляет примерно 25-30% от всего объема переданной Западом военной техники.