Военное обозрение
Войти Регистрация

Врио главы Запорожской области рассказал о контрнаступлении ВСУ: «Танки Leopard садились в нашем черноземе»

4
Врио главы Запорожской области рассказал о контрнаступлении ВСУ: «Танки Leopard садились в нашем черноземе»

Практически сразу после начала контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении стало понятно, что украинские формирования не смогут действовать эффективно. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, который прибыл на Петербургский международный экономический форум-2023.


По утверждению Балицкого, сначала из Степногорска на Васильевском направлении выдвинулась первая колонна из 100 танков ВСУ. До рубежей обороны дошли 26 танков. По украинским боевым машинам, отметил глава региона, наносили удары российские авиация и артиллерия.

Противник показал самые худшие свои стороны, абсолютную неслаженность в действиях, выходы на минные поля, не учтены тяжесть их танков, танки Leopard садились в нашем черноземе

- рассказал Евгений Балицкий РИА Новости.

Как отметил глава региона, ВСУ начали «некачественно и неэффективно». Такое начало контрнаступления не могло не порадовать российских военных. Отдельно Балицкий отметил эффективную работу российских средств радиоэлектронной борьбы, с помощью которых удалось воспрепятствовать использованию противником беспилотных летательных аппаратов. Как следствие – противник не смог продвинуться даже в «серой зоне».

Балицкий подчеркнул, что из-за такого печального начала контрнаступления многие украинские боевики деморализованы и отказываются идти в атаку. Это подтверждается перехватами радиопереговоров украинских военнослужащих.

Напомним, что президент Российской Федерации озвучил потери ВСУ в военной технике во время контрнаступления на Запорожском направлении в 160 танков и 360 бронированных машин, что составляет примерно 25-30% от всего объема переданной Западом военной техники.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:52
    +1
    Делайте свою работу, парни, хороните нациков!!!
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:54
    +1
    из-за такого печального начала контрнаступления многие украинские боевики деморализованы и отказываются идти в атаку.

    Правильно! А все потому, что неправильно перед ними задачу ставят. Сказали бы "пошли сдаваться!" - они бы сразу побежали! )))
    1. grem
      grem Сегодня, 21:12
      +1
      Цитата: Егоза
      Правильно! А все потому, что неправильно перед ними задачу ставят. Сказали бы "пошли сдаваться!" - они бы сразу побежали! )))

      Заградотряды там у них Елена и стукачество ..Страх и ужас ! На натовских таблетках экспериментальных воюют ,как зомби ..
      А натовская техника горит по всему фронту ,вместе с экипажами ..
      Вроде жалко ,а с другой стороны ,как вспомнишь эти скачки и кричалки майдайные и обстрелы мирных в поселках и городах Донбасса и теперь уже России Нет не жалко ,только так учить их нужно . Россия только все начинает

      Си прав и запад уже в тихой истерике от бессилия ..
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:05
    +1
    100 танков ВСУ. До рубежей обороны дошли 26 танков.
    ...это по ходу анекдот наяву
    -в атаку пойдут все два танка
    -авиации не будет...лётчик заболел
    -атаковать будем небольшими группами по 1000 человек
    ПАРНИ УСПЕХОВ ВАМ КАК И МОЕМУ ПЕРВЕНЦУ..давите хунтяровскую мразь