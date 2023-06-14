Минобороны США объяснило переброску самолетов F-22 на Ближний Восток «небезопасным поведением» российской авиации

США были вынуждены направить самолеты-истребители пятого поколения F-22 в Ближневосточный регион якобы в связи с нарастающей активностью Воздушно-космических сил России на данном направлении. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Центрального командования ВС США (Центроком).
Как подчеркивается в сообщении американского военного ведомства, самолеты F-22 Raptor Военно-воздушных сил США были сосредоточены на авиабазах, входящих в зону ответственности Центрального командования ВС США. Причиной такого решения является некое «небезопасное поведение» российской авиации в регионе. Вероятно, в качестве повода для переброски истребителей на Ближний Восток США использовали последние инциденты с российскими самолетами в воздушном пространстве Сирии.
Интересно, что ранее Центральное командование ВС США пожаловалось на полеты российских самолетов с вооружением над военными базами американской армии на территории Сирии. Кроме того, российские летчики, согласно сообщениям американских военных, выполняли различные «опасные маневры».
Напомним, что в Сирии американские войска находятся незаконно, руководство этой страны не давало им разрешения на присутствие на территории суверенного государства. Фактически американские военные в Сирии занимаются грабежом природных ресурсов сирийского государства, оккупируя целые районы в независимой стране.
Истребители пятого поколения F-22 используются США во многих военных операциях в разных уголках планеты. С 2014 года фиксировалось применение самолетов данного типа в боевых действиях на территории Сирии. К 2015 году самолеты F-22 включали в состав каждой боевой группы американских самолетов, принимавшей участие в нанесении ударов по целям.