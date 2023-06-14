Депутат Делимханов, о «гибели» которого сообщали украинские СМИ, опубликовал пост о своем состоянии в Telegram

Ассаламу Алайкум, дорогие друзья! По милости Всевышнего со мной всё хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда

Информация о том, что депутат Государственной думы Российской Федерации Адам Делимханов, который активно участвует в специальной военной операции, погиб или был ранен в результате удара ВСУ, окончательно опровергнута. Сам Делимханов опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором напомнил о фейках украинской пропаганды.Ранее в украинских пабликах появилась информация, будто по отряду из 200 бойцов, в котором находился и Делимханов, был нанесен удар. Затем глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ироничной манере обратился к украинской разведке с «просьбой» рассказать о том, куда мог пропасть Делимханов.Позже в Госдуме РФ сообщили, что Адам Делимханов «жив и здоров», и с ним все нормально. Об этом же написал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Но чтобы развеять все сомнения, депутат лично опубликовал пост в Telegram-канале.- подчеркнул Адам Делимханов.Как отметил депутат Госдумы, он и далее, вместе со своими братьями, будет защищать народ и Отечество. Делимханов поблагодарил всех граждан, кто переживал и волновался за него. Заодно он обратил внимание, как не уважают свою аудиторию распространители фейковой информации - украинские пропагандисты.