«Первое, что ты испытываешь – это восторг». 60 лет полёту в космос Валентины Терешковой



Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и космонавты Валентина Терешкова, Павел Попович и Юрий Гагарин на трибуне мавзолея Ленина на Красной площади во время митинга, посвященного успешному завершению полета на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6».

На пути к звёздам

«Нашим наставником в Центре подготовки космонавтов был Юрий Гагарин, – вспоминала Терешкова. – Он действительно с нами был: и на полетах, и на прыжках с парашютом, и на всех испытаниях, которые мы проходили».



В. Терешкова на тренировке

«Восток-6»

«О страхе ты не думаешь. Единственное – ты должна выполнить программу космического полета».

«Когда сбрасывается головной обтекатель, и ты видишь Землю, первое, что ты испытываешь – это восторг».



На тренировке