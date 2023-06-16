«Первое, что ты испытываешь – это восторг». 60 лет полёту в космос Валентины Терешковой

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и космонавты Валентина Терешкова, Павел Попович и Юрий Гагарин на трибуне мавзолея Ленина на Красной площади во время митинга, посвященного успешному завершению полета на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6».
На пути к звёздам
Валентина Владимировна родилась в крестьянской семье 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково близ города Тутаева Ярославской области. С 1956 года работала на Ярославском комбинате технических тканей. Валентина закончила в 1960 году Ярославский заочный техникум легкой промышленности по специальности техника-технолога по хлопкопрядению. Увлекалась парашютным спортом в местном аэроклубе, сделала 90 прыжков, что и стало основой для нового жизненного пути.
После первых успешных полётов советских космонавтов у председателя Совета главных конструкторов СССР Сергея Королёва возникла идея запустить в космос первую женщину-космонавта. В 1962 году начался набор в женский отряд космонавтов. Валентина подала заявление и смогла пройти первичный отбор медицинской комиссии. Первичные требования были: парашютистка, возраст до 30 лет, вес до 70 кг, рост до 170 см.
Валентину Терешкову и ещё четырех девушек отобрали из сотен претенденток и зачислили в космонавты 1-го отряда 1-го отдела. Началась трудная и длительная подготовка к полету, в ходе которой пришлось пройти вращение на центрифуге с нагрузкой в 12 единиц и провести восемь суток в сурдокамере в полной тишине.
«Нашим наставником в Центре подготовки космонавтов был Юрий Гагарин, – вспоминала Терешкова. – Он действительно с нами был: и на полетах, и на прыжках с парашютом, и на всех испытаниях, которые мы проходили».
По её словам, она не знает, почему из всего женского отряда выбрали именно её.
С точки зрения медицинской комиссии лучше всех подходила Валентина Пономарёва. Также она была единственной из кандидаток, кто имел опыт управления самолетом, в том числе реактивным. Но во время тренировок лучше всех себя показала Терешкова. Поэтому комиссия долго не могла выбрать главную кандидатку на первый женский полет. Медики были за Пономареву, представитель «Звездного городка» Юрий Гагарин продвигал кандидатуру Терешковой. Главный конструктор Сергей Королёв также был за Терешкову. Она превосходила других кандидаток по умению общаться с другими людьми и фотогеничности.
В итоге пришлось обращаться лично к Хрущёву. Он выбрал Терешкову. Видимо, помогло социальное происхождение. Из крестьянской семьи, отец погиб войне с Финляндией, сама Валентина была из рабочих, активной общественницей. Пономарёва стала запасной кандидаткой.
В. Терешкова на тренировке
«Восток-6»
16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», которым управлял космонавт Валерий Быковский.
Трёхступенчатая ракета-носитель «Восток» была создана на базе двухступенчатой ракеты «Спутник», с помощью которой были выведены на околоземную орбиту первые советские искусственные спутники Земли. Стартовая масса ракеты 287 т, длина 38,3 м, максимальный поперечный размер (по воздушным рулям) 10,3 м. Максимальная масса (расчетная) полезного груза ракеты «Восток» (при выводе на орбиту) 4 730 кг.
Как вспоминала Валентина Владимировна, никакого страха на старте у неё не было:
«О страхе ты не думаешь. Единственное – ты должна выполнить программу космического полета».
И далее:
«Когда сбрасывается головной обтекатель, и ты видишь Землю, первое, что ты испытываешь – это восторг».
Полёт был рассчитан на сутки. Но при хорошем самочувствии космонавта его могли продлить. Так и случилось: Терешкова попросила увеличить продолжительность полёта. В результате позывной «Чайка» звучал с орбиты 2 суток 22 часа и 50 минут.
Первая женщина-космонавт выдержала 48 оборотов вокруг Земли, вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. Спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в Алтае.
Однако женщин после этого долгое время в космос не отправляли. Причины разные. Одни считали, что это не женское дело. Другие, что дело в физиологии, женщинам тяжелее в космосе. Так, тот факт, что среди американских астронавтов много женщин, космонавт Алексей Леонов объяснял особенностями американских шаттлов. «На выведении у шаттла небольшая нагрузка, а посадка как у самолета», – рассказывал Леонов. В российских кораблях «Союз» летать на орбиту и обратно не так комфортно. Кроме того, шаттлы летали в космос на одну-две недели, и женщинами было легче перенести.
После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет, в августе 1982 года. Ею стала Светлана Савицкая, и она стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос в июле 1984 года.
Первая женщина-космонавт стала знаменита на весь мир. Терешкова работала в Центре подготовки космонавтов, с отличием закончила Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. Позднее стала кандидатом технических наук, профессором, автором более 50 научных работ.
Получила звание генерал-майора авиации в 1995 году, став первой женщиной-генералом в Российской армии. Награждена 48 различными орденами и медалями. Мечтала о полёте на Марс. После развала СССР продолжила активную общественно-политическую жизнь, с 2011 года депутат Госдумы от «Единой России».
На тренировке