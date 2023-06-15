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Экс-советник Пентагона заявил о фиаско украинского контрнаступления

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Экс-советник Пентагона заявил о фиаско украинского контрнаступления

В западных странах эксперты продолжают анализировать ход украинского контрнаступления. Напомним, что началось оно более 10 суток назад.


Бывший советник в Пентагоне Дуглас Макгрегор, ушедший в отставку в звании полковника, прокомментировал ход контрнаступленият ВСУ.

По словам Макгрегора, оно завершилось фиаско для Украины.

Дуглас Макгрегор считает украинское наступление безуспешной авантюрой, на которое пошло командование ВСУ и украинское руководство.

Эксперт заявил, что основная цель ВСУ при осуществлении контрнаступления касалась взятия Мелитополя с последующим выходом к Азовмкому морю. Однако к настоящему моменту не произошло прорыва и первой линии российской обороны.
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:37
    +1
    О фиаско говорить пока рано...возможны попытки ВСУ форсирования на левобережье после спада воды из Каховского водохранилища.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 06:13
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      возможны попытки ВСУ форсирования

      Именно что попытки, бандерлоги на данный момент не располагают сколь нибудь серьезными средствами переброски л/с и техники через крупные водные преграды.
      Пехота с пулеметами это хорошо, но без поддержки бронетехники, которая тут же увязнет в размытой береговой линии, пехота будет сброшена назад в реку.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:09
    +2
    А я вот этим экспертам ну не верю, не отставным, не действующим, мягко стелют уж дюже.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:18
      +1
      Другого эксперта у нас для Вас нет.... yesЧто поделать,ну вот такая ,тупая аналитика у Макгрегора.. Да и не закончилось это наступление...
  3. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 06:14
    0
    Дуглас Макгрегор считает украинское наступление безуспешной авантюрой,
    я конечно стесняюсь спросить а.. кто толкал на эту авантюру? what
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:17
    +1
    По словам Макгрегора, оно завершилось фиаско для Украины.
    На начальном этапе и на сегодняшний день действительно украинское наступление провалено, т.к. не достигнута не одна из поставленных целей. Что будет дальше посмотрим, но есть уверенность в том, что ВСУ к большому огорчению западных спонсоров не выполнят поставленных перед ними задач. Не стоит забывать, что Макгрегор всегда критически относился к ВСУ и их возможностям ставя на победу России при любом раскладе. Поэтому его прогноз предсказуем.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:21
    0
    Цитата: Canecat
    бандерлоги на данный момент не располагают сколь нибудь серьезными средствами переброски л/с и техники через крупные водные преграды.

    У ВСУ имеются американские и немецкие мостоукладчики...могут попытаться восстановить разрушенный мост в Херсоне.