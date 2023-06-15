Экс-советник Пентагона заявил о фиаско украинского контрнаступления

В западных странах эксперты продолжают анализировать ход украинского контрнаступления. Напомним, что началось оно более 10 суток назад.
Бывший советник в Пентагоне Дуглас Макгрегор, ушедший в отставку в звании полковника, прокомментировал ход контрнаступленият ВСУ.
По словам Макгрегора, оно завершилось фиаско для Украины.
Дуглас Макгрегор считает украинское наступление безуспешной авантюрой, на которое пошло командование ВСУ и украинское руководство.
Эксперт заявил, что основная цель ВСУ при осуществлении контрнаступления касалась взятия Мелитополя с последующим выходом к Азовмкому морю. Однако к настоящему моменту не произошло прорыва и первой линии российской обороны.