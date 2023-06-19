Рой «светлячков» лишит противника сна: модификация БПЛА «Ланцет» для нанесения ударов в ночное время

Проведение Российской специальной военной операции (СВО) на Украине позволило по-новому оценить как новейшие, так и давно стоящие на снабжении Вооружённых сил комплексы.
Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Байрактар» стали звёздами конфликта в Нагорном Карабахе, однако их слава быстро померкла после встречи с эшелонированной Российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в зоне СВО. А теперь, когда «Леопарды» горят на Украине и падают акции концерна Rheinmetall, их заокеанские конкуренты радостно потирают руки в ожидании будущих прибылей.
Вместе с тем ряд образцов вооружений, доселе практически неизвестных или применяющихся эпизодически, смогли в этом конфликте максимально полно раскрыть свой потенциал, в частности, это относится к БПЛА-камикадзе.
Например, прекрасно показали себя БПЛА «Герань-2», которые наравне с другим высокоточным оружием большой дальности обеспечивают поражение целей в глубине территории противника – потенциально, оружие такого типа может оказывать решающее воздействие на ход войны.
Ещё одним открытием СВО стали FPV-дроны, собранные из гражданских комплектующих и штатных боеприпасов, таких как выстрелы от ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и миномётные мины. Вооружённые силы Украины (ВСУ) рассчитывали применить тысячи FPV-дронов для сокрушения оборонительных позиций Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ), но пока у них что-то не задалось.
Ну и наконец, одним из наиболее известных инструментов, применяемых ВС РФ в ходе СВО, стали БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» ижевской компании «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы» (далее – ZALA). Эти БПЛА сделали себе отличную рекламу за счёт многочисленных опубликованных видеозаписей уничтожения бронетехники, артиллерии и иных объектов противника в формате «от первого лица». Таким образом, БПЛА-камикадзе «Ланцет» обеспечили не только уничтожение объектов противника, но и нанесение ему чувствительных ударов на информационном поле боя.
БПЛА-камикадзе «Ланцет»
Правда, есть один нюанс – все видео нанесения ударов БПЛА-камикадзе «Ланцет», или большая их часть, сделаны в светлое время суток.
Семейство БПЛА «Ланцет»
Компания ZALA выпускает несколько версий БПЛА «Ланцет» – это «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Меньшая версия «Ланцет-1» с максимальной взлётной массой 5 килограмм и боевой частью (БЧ) 1 килограмм. Более крупная версия «Ланцет-3» с максимальной взлётной массой 12 килограмм и боевой частью (БЧ) 3 килограмма – судя по всему, в основном на видео мы видим работу этой версии.
Для каждой из версий имеются подверсии, включающие разную полезную нагрузку. По данным, которые встречаются в сети Интернет, в БПЛА «Ланцет» установлены тепловизор, видеокамеры различного типа, головка самонаведения на лазерное излучение, газоанализатор и дозиметр. Соответственно, в составе разных модулей могут быть различные комбинации средств разведки и наведения.
Модули полезной нагрузки на сайте компании ZALA – скорее всего, подобным образом формируется состав модуля разведки и наведения БПЛА «Ланцет»
Разумеется, крайне маловероятно, что в зоне СВО применяются БПЛА «Ланцет», на которых будут установлены все модули – это было бы слишком дорого и нерационально. По всей видимости, большая часть выпускаемых БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» оснащена лишь дневной цветной телевизионной (ТВ) камерой, изображение, полученное с которой, мы и видим в видеороликах поражения объектов противника.
Почему БПЛА типа «Ланцет» не оснащены теми или иными средствами разведки и наведения для работы ночью? Потому что «ночное зрение» – это весьма дорогое удовольствие.
Ночное зрение
Наиболее эффективным средством обнаружения противника ночью является тепловизор, чья работа основана на улавливании инфракрасного (ИК) излучения. Современные тепловизоры обладают высоким качеством изображения и могут применяться не только ночью, но и днём – техника противника, разогретая от работы двигателя или стрельбы, светится в тепловизоре, как новогодняя ёлка.
Изображение бронетехники в тепловизоре
Проблема в том, что стоят тепловизоры весьма недёшево. Даже гражданские модели с приемлемым качеством изображения стоят несколько тысяч долларов, а стоимость военных моделей гораздо выше. Кроме того, в России может быть определённый дефицит тепловизионных матриц – одно дело использовать их в прицелах условно «многоразовой» бронетехники, а другое – отправить в «последний путь» на БПЛА-камикадзе.
Ещё один способ увидеть что-то ночью – это приборы ночного видения (ПНВ) на базе электронно-оптического преобразователя (ЭОП), в котором обеспечивается усиление падающего света. С точки зрения обнаружения и наведения БПЛА на цель ПНВ куда менее предпочтительны, чем тепловизор. Стоят качественные современные ПНВ также очень дорого, сравнимо со стоимостью тепловизоров, а их конструкция не переносит перегрузок, поэтому в боеприпасах они не применяются.
Изображение бронетехники в ПНВ
Современная альтернатива «классическим» ПНВ – это цифровые ПНВ, представляющие собой видеокамеры с высокой чувствительностью и способностью улавливать оптическое излучение в ближнем ИК-диапазоне. В принципе, видеть ближний ИК-диапазон могут почти все видеокамеры, в том числе камера обычного смартфона, однако зачастую производители ставят ИК-фильтр, чтобы ИК-излучение не портило снимки. Так называемые цифровые ПНВ постепенно захватывают гражданский рынок, поскольку их цена ниже, чем у классических ПНВ и тепловизоров.
Цифровой ПНВ и пример получаемого с таких изделий изображения
Однако есть проблема – цифровые ПНВ в темноте требуют применения инфракрасной подсветки, что делает их малопригодными для установки на современной боевой технике – мало кому хочется выдавать своё местоположение (на гражданском рынке, для применения на охоте, используется ИК-подсветка с длиной волны 900 нм, что позволяет избежать её обнаружения большинством животных).
Если говорить о БПЛА-камикадзе, то существует два варианта: первый – это когда БПЛА-камикадзе сам ищет себе цель, барражируя в воздухе, в этом случае никакие демаскирующие признаки неприемлемы, второй вариант – это когда первичное обнаружение цели осуществляет БПЛА-разведчик, который затем сбрасывает координаты цели оператору БПЛА-камикадзе.
Во втором случае оптическое наведение и подсветка необходимы лишь на финальном участке траектории, при непосредственной атаке цели. Кратковременное включение ИК-подсветки уже вряд ли на что-то повлияет и позволит противнику как-то отреагировать.
Потенциально, цифровые ПНВ могут быть интегрированы в конструкцию БПЛА-камикадзе для нанесения ударов в ночное время. Однако стоят они всё ещё недёшево, в связи с чем возникает вопрос – можно ли ещё снизить стоимость дооснащения БПЛА-камикадзе для атак в ночное время?
«Светлячок-камикадзе»
Реалии боевых действий уже давно отучили военных пользоваться яркими осветительными приборами в военное время. Действительно, странно представить себе танк, «крадущийся» ночью со включенными фарами – он почти гарантированно получит в борт противотанковую управляемую ракету (ПТУР).
Между тем источники света ранее уже использовались в боевых действиях – мощные прожекторы помогали закрывать небо крупных городов от атак бомбардировщиков противника, подсвечивая их для последующего уничтожения зенитной артиллерией.
Кстати, в наше время, если БПЛА-камикадзе большой дальности противника наносят удары по городам и военным базам в глубоком тылу, такое решение вполне имеет право на жизнь, когда после первичного обнаружения БПЛА противника радиолокационными станциями или по звуку допоиск будет осуществляться в том числе и с помощью мощных источников света – для тыловых районов это вполне приемлемое решение.
Впрочем, сейчас речь идёт о «наших» БПЛА-камикадзе. Чуть выше мы говорили о том, что применение на БПЛА-камикадзе активной ИК-подсветки совместно с цифровым ПНВ вполне приемлемо, поскольку даже если противник и заметит ИК-свечение в небе с помощью своих приборов разведки, то сделать он уже ничего не успеет – при скорости в 200 километров в час последние 500 метров БПЛА-камикадзе пролетит менее чем за 10 секунд. Сейчас даже днём противник не то что поразить, а даже убежать от «Ланцетов» не всегда успевает.
Вопрос в другом: а есть ли смысл в невидимой подсветке? Может, вполне достаточно обычной, в видимом диапазоне?
В отличие от ИК-подсветки, видимый свет позволит хорошо рассмотреть изображение цели и окружающей местности в цвете, что будет упрощать наведение и ориентацию в пространстве? Для усложнения противнику задачи по атаке БПЛА-камикадзе подсветка может быть выполнена в режиме стробоскопа (мерцающей с заданной частотой) – при обнаружении неподвижных или малоподвижных целей на способность оператора её видеть это не повлияет, а вот поразить мерцающий быстролетящий объект достаточно сложно, он как бы смазывается, «прыгает» в пространстве, как футбольный мяч на мониторе с низкой частотой обновления кадров.
Карманный фонарик Wuben X-1 Falcon может выдавать 12 000 люмен в течении 1 минуты
Современные светодиодные источники света обладают высочайшей мощностью при компактных габаритах и умеренном энергопотреблении. Предполагаемое малое время работы в составе БПЛА-камикадзе позволит использовать компактные средства охлаждения светодиодов, а питание они могут получать от аккумуляторов БПЛА (если он выполнен на базе электродвижения, а в случае с БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» – это именно так).
Немного более крупный фонарь Lumintop Thanos 2023 выдаёт 26 000 люмен, освещая местность более чем на полкилометра вперёд широким лучом – это примерно 15 «ламповых» автомобильных фар или 8 газоразрядных «ксеноновых»
Допустим, что у нас в ночное время в паре работают БПЛА-разведчик с тепловизором и БПЛА-камикадзе типа «Ланцет» с активной видимой подсветкой. После того, как БПЛА-разведчик обнаружил замаскированную бронетехнику противника, он отправляет её координаты оператору БПЛА-камикадзе. Кроме того, оператор БПЛА-камикадзе видит изображение с тепловизора БПЛА-разведчика, то есть оператор БПЛА-камикадзе достаточно хорошо понимает облик цели и характер окружающей местности.
Изображение БПЛА-камикадзе «Ланцет» с возможным размещением мощных источников освещения
После запуска БПЛА-камикадзе он выходит в район цели по координатам, а где-то за полкилометра оператор включает подсветку – мощный источник видимого света, ориентируется, осуществляет обнаружение цели и атакует её. Даже если он сразу не обнаружит цель и пролетит мимо неё, то он просто может выключить «фары», сделать разворот и зайти на второй заход.
Выводы
Для эффективной боевой работы в ночное время не всегда нужны дорогостоящие тепловизионные приборы, приборы ночного видения или высокочувствительные цифровые видеокамеры.
Для обеспечения возможности нанесения ударов в тёмное время суток на БПЛА-камикадзе потенциально можно размещать мощные источники видимого света с яркостью в несколько десятков тысяч люменов, работающие в режиме стробоскопа.
Этот способ слишком прост и дёшев, чтобы не попробовать его реализовать – стоимость мощной интегрированной лампы-фары не должна превышать нескольких десятков тысяч рублей, а масса – нескольких сот грамм.
Наиболее очевидным кандидатом на установку лампы-фары являются БПЛА-камикадзе типа «Ланцет». Их внезапное появление ночью позволит наносить удары по неподготовленному к такому развитию событий противнику, срывая его перегруппировку, нарушая пути снабжения, уничтожая военную технику и живую силу. Ночные кадры уничтожения бронетехники противника прекрасно дополнят «портфолио» БПЛА-камикадзе типа «Ланцет». Разумеется, лампы фары могут быть размещены и на других отечественных БПЛА-камикадзе.
Пусть последнее, что увидят экипажи боевых машин противника – это ослепительно белый свет, стремительно приближающийся сверху.