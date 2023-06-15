Военное обозрение
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Ночью ВС РФ нанесены массированные удары по объектам в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины

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Ночью ВС РФ нанесены массированные удары по объектам в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины

В ночь на 15 июня территория Украины подверглась мощным ракетным и дроновым ударам российских войск. Об этом сообщают украинские паблики и средства массовой информации.


Первые сообщения о взрывах стали появляться примерно в районе часа ночи. Сначала стало известно о приближении БПЛА «Герань» к Харьковской области, затем украинские паблики сообщили о мощных взрывах в Харькове. Над городом работали ударные дроны, два прилета были зафиксированы в районе Кулиничей. Затем сообщили о прилете в аэропорт Харькова, используемый в военных целях.

Атакам подверглось и южное направление – группа БПЛА «Герань» была «засечена» в Одесской области, затем СМИ сообщили о том, что ракеты, выпущенные с российских самолетов, тоже начали «прилетать» по украинским объектам. Сильные взрывы прогремели в Одессе и Одесской области.

Telegram-каналы сообщили о ракетах, которые летели в Полтавскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Затем стало известно о новых взрывах в Одесской области. Кроме того, мощные взрывы были зафиксированы в Кривом Роге.

Таким образом, основными направлениями ударов ВС РФ этой ночью стали цели военного значения в Харьковской и Одесской областях Украины. Вероятно, в первую очередь удары наносились по местам сосредоточения военной техники, вооружений, боеприпасов и личного состава противника, предназначенных для задействования в наступлении ВСУ.

Интересно, что украинские официальные СМИ пока ничего не сообщают о последствиях ночной массированной атаки по объектам ВСУ в различных городах. Поздно вечером 14 июня появлялись лишь сообщения о воздушной тревоге в стране и о взлете российских стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря.
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7 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:03
    +2
    И по Киеву и области прошлись. Тревога как раз в час ночи гремела.
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:21
      -4
      Но самое главное - это не трогать Зеленского и его коллег!
      Потому что, как сказал гарант, мы не планируем смены правящего режима на Украине.
      Вот остальных убить можно.
      Я не за хохлятских фашистов, просто глупо это все.
      1. Панкрат25
        Панкрат25 Сегодня, 07:26
        +3
        Зеленский - это гвоздик, не которой висит мишень. Согласитесь, удобнее попадать по мишени, если она висит развёрнутая к вам, а не валяется в углу.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    +3
    В ночь на 15 июня территория Украины подверглась мощным ракетным и дроновым ударам российских войск.
    Судя по тому, что ежедневные (еженочные) удары продолжаются можно сделать вывод, что наконец всерьез взялись за приведение киевской камарильи к нормальному бою.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:19
    +2
    Что ж, замечательные тренировки для личного состава всех частей, относящихся к дальней бомбардировочной авиации! Тут бы воремя сделать соответствующий гос.заказ на сообветствующие самолеты - что бы их число не убывало при естественной амортизации, а сохранялось и увеличивалось.
  4. Lapa
    Lapa Сегодня, 07:19
    +2
    В Харькове прощупывают местное ПВО в южных пригородах. 11 июня там два Калибра сбили, которые с юга шли, а сегодня со стороны Мерефы в город ночью пожаловали мопеды. Один сбили, а два где то в южных пригородах бабахнули.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:21
    0
    Киевская верхушка должна быть уничтожена, без этого мир на планете Земля не будет установлен.