Ночью ВС РФ нанесены массированные удары по объектам в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины

В ночь на 15 июня территория Украины подверглась мощным ракетным и дроновым ударам российских войск. Об этом сообщают украинские паблики и средства массовой информации.
Первые сообщения о взрывах стали появляться примерно в районе часа ночи. Сначала стало известно о приближении БПЛА «Герань» к Харьковской области, затем украинские паблики сообщили о мощных взрывах в Харькове. Над городом работали ударные дроны, два прилета были зафиксированы в районе Кулиничей. Затем сообщили о прилете в аэропорт Харькова, используемый в военных целях.
Атакам подверглось и южное направление – группа БПЛА «Герань» была «засечена» в Одесской области, затем СМИ сообщили о том, что ракеты, выпущенные с российских самолетов, тоже начали «прилетать» по украинским объектам. Сильные взрывы прогремели в Одессе и Одесской области.
Telegram-каналы сообщили о ракетах, которые летели в Полтавскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Затем стало известно о новых взрывах в Одесской области. Кроме того, мощные взрывы были зафиксированы в Кривом Роге.
Таким образом, основными направлениями ударов ВС РФ этой ночью стали цели военного значения в Харьковской и Одесской областях Украины. Вероятно, в первую очередь удары наносились по местам сосредоточения военной техники, вооружений, боеприпасов и личного состава противника, предназначенных для задействования в наступлении ВСУ.
Интересно, что украинские официальные СМИ пока ничего не сообщают о последствиях ночной массированной атаки по объектам ВСУ в различных городах. Поздно вечером 14 июня появлялись лишь сообщения о воздушной тревоге в стране и о взлете российских стратегических бомбардировщиков в районе Каспийского моря.