Российские силы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА на Крым, сбив и заглушив девять дронов

За ночь и раннее утро 15 июня в Крыму были сбиты средствами противовоздушной обороны или заглушены девять беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Украиной. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Как сообщил руководитель региона, шесть украинских БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны ВС РФ. Еще три беспилотника удалось «приземлить» с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В последнее время силы РЭБ демонстрируют высокую эффективность в плане «приземления» вражеских дронов.
Аксенов отметил, что в селе Докучаево в Красногвардейском районе Крыма. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Но в ряде сельских домов были выбиты стекла. По информации главы региона, в настоящее время в Докучаево работают оперативные и экстренные службы Крыма.
Отметим, что Украина активно использует беспилотные летательные аппараты для совершения атак вглубь российской территории. Чаще всего атакам украинской беспилотной авиации подвергаются приграничные регионы России, в том числе Белгородская, Брянская, Курская области. Крым тоже часто становится объектом украинских атак.
Прежде всего, ВСУ пытаются с помощью беспилотников наносить удары по объектам военного назначения на полуострове, но большинство подобных атак своевременно отражаются средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации.