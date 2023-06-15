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ВС РФ перешли в контрнаступление на Времевском выступе, отбросив украинские формирования и выровняв линию фронта

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ВС РФ перешли в контрнаступление на Времевском выступе, отбросив украинские формирования и выровняв линию фронта

В районе Времевского выступа резервные части Вооруженных сил Российской Федерации начали контратаку на украинские формирования. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


В результате контратаки российским войскам удалось отбросить украинские формирования и выровнять линию фронта. По сообщению Telegram-канала «Военкоры Русской весны», линия фронта была выровнена между населенными пунктами Урожайное и Новодонецкое.

Сейчас российские подразделения продолжают вести бои в районе населенного пункта Урожайное. Часть этого поселка несколько дней находится в т.н. «серой зоне». Передовые украинские формирования, тем не менее, были ударами российских войск оттеснены.


Ранее обстановка на Времевском выступе была достаточно сложной. Военкоры называли это место «горячим участком» фронта. Но сейчас российские войска активизировали свои действия, теперь ВСУ не могут продвинуться на данном направлении уже вторые сутки. Киевскому режиму не остается иного выхода, как подтягивать дополнительные резервы своих войск, которые тоже безжалостно уничтожаются в боях.

После выявления российскими разведчиками позиций и мест скопления военной техники, вооружений и личного состава ВСУ, по ним отрабатывают артиллерия и авиация. Противник несет на данном участке фронта значительные потери, которые сейчас вынуждены признавать уже и западные средства массовой информации.

Кроме того, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях «утилизируется» с помощью российского оружия огромное количество военной техники, переданной Украине западными спонсорами вооруженного конфликта.
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19 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:26
    +5
    Дразнят зелю. Залужного нет и фактически этот Наполеон взял командование на себя, а с его больным самолюбием только фокусы показывать. Теперь, обязательно, резервы будут подтягивать и пытаться именно здесь продавить, а то зрада получается.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 07:31
      +7
      У них после майдана вся жизнь стала зрадой. Только далеко не все из них это поняли.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:34
      0
      Учитывая как идёт украинское наступление, то вполне можно предположить, что им руководит дилетант в военной науке. Можно предположить, что это действительно Зеленский.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:10
        0
        Насчет дилетанта,выводы рано делать.Насколько в курсе-руководит Сырский.План наступления разработал Залужным.Вообще ясно будет через пару -тройку недель.Они вполне могут сковать нас на этом выступе и нанести удар восточнее,под тем же Угледаром.А там очень тяжело в последние несколько недель
    3. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:00
      +3
      Никакой Зеля не Наполеон! Наполеон Бонапарт был выдающимся полководцем и государственным деятелем Франции. Закончил, правда плохо - начав противостояние с Российской Империей.

      И у Наполеона были талантливые полководцы и заместители - генералы и маршалы Великой Армии.

      А Зеля - только клоун. И роль Наполеона сыграл в дурацкой комедии.
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:29
    -17
    Вчера Сладков в эфире говорил, что сейчас кто первый введёт резервы, тот и "сморгнёт". Похоже сморгнули мы...
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 07:35
      +12
      Цитата: Jovanni
      Вчера Сладков в эфире говорил, что сейчас кто первый введёт резервы, тот и "сморгнёт". Похоже сморгнули мы...

      Военкоры, слишком много на себя берут, мне кажется. Но лучше всего, у них выходит сеять панику. Отбросили противника на исходные рубежи, разве это плохо?
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 07:45
        +3
        Военкоры, слишком много на себя берут, мне кажется
        Да и автор данной статьи взял на себя лишнее. Назвать контратаку с восстановлением контроля над рубежами, с которых нас потеснили ранее, аж целым контрнаступлением (в заголовке) - довольно странно.
        Думаю, все тут согласятся, что термин "контрнаступление" означает несколько более масштабное мероприятие. Обычно сопровождающееся значительным изменением положения лини фронта в сторону этого самого наступления на достаточно широком участке и за счет территории, ранее постоянно или более-менее продолжительное время контролировавшейся противником.
        Наши - герои. Остается пожелать им додавить таки нацистов и с минимальными потерями перейти в долгожданное наступление для освобождения нашей земли от людоедского нацистского режима.
        1. Старый_геолог
          Старый_геолог Сегодня, 08:35
          0
          Это контрконтрнаступление :-) Хотя не понятно, какое у хохла контрнаступление, мы ведь не наступали? Как говорил Винни Пух "по моему так".
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:39
      +5
      Похоже сморгнули мы...
      Вы сморгнули? Сочувствую. Старайтесь больше этого не делать.
    3. БойКот
      БойКот Сегодня, 07:56
      +1
      Киевскому режиму не остается иного выхода, как подтягивать дополнительные резервы своих войск, которые тоже безжалостно уничтожаются в боях.
      сеанс саморазоблачения? Вы признаете, что сторонник киевского режима? Тысячи ваших уже зажмурились.
    4. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:03
      0
      Вчера Сладков в эфире говорил, что сейчас кто первый введёт резервы, тот и "сморгнёт". Похоже сморгнули мы...

      Всё зависит от количества и качества ещё оставшихся резервов. sad
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:30
    +7
    Нормальная тактика. Удерживать село при прорыве всушниками сквозь минные поля, отойти, затем выдавить атиллерией и пехотой снова на минные поля. А потом опять установка "земледелие"
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 08:30
      0
      выровняв линию фронта
      На выступе, выровняли линию фронта?!
  4. Комментарий был удален.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 07:46
    +7
    Молодцы... Прямо снимаю шляпу и аплодирую стоя... На 10 день "контрнаступа" потерять кучу дорогущей западной техники и личного состава, а в результате оказаться на исходных рубежах...это ж надо постараться... tongue
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:53
      +4
      Це мобильное изматывание москальского противника чтобы он потратил как можно больше боеприпасов и прочего. Перемога однозначно. laughing Коварный план по изматыванию удался - ждите веского заявления Маляр и Зели с дежурным "дайте больше танков, Пэтриотов, и прочего"

      зы Скажут - вот если бы были Ф-16, вот ужо бы мы москалей то отодвинули бы.... wassat
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:59
      +4
      Цитата: svp67
      в результате оказаться на исходных рубежах..

      А ведь скажут... скажут что под Москвой стояли и Кремль видели...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:55
    +2
    Кроме того, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях «утилизируется» с помощью российского оружия огромное количество военной техники, переданной Украине западными спонсорами вооруженного конфликта.
    . Какие критерии оценки успеха/не успеха, обороны/контр наступления/наступления???
    Многие, регулярно, начинают рассуждать о РЕЗЕРВАХ!!! У кого какие они есть, сколько и какого качества...
    Точки зрения разные и как это соответствует реальному состоянию оных, будет видно несколько потом.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:58
    +2
    российским войскам удалось отбросить украинские формирования и выровнять линию фронта
    Вот оно как получается. ВСУ "наступают", но при этом почему-то им приходится в результате нашего контрудара отойти и дать возможность российским войскам выровнить линию обороны. Опять нежданчик. Что об этом напишут зарубежные СМИ? Наши конечно молодцы.