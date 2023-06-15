В районе Времевского выступа резервные части Вооруженных сил Российской Федерации начали контратаку на украинские формирования. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
В результате контратаки российским войскам удалось отбросить украинские формирования и выровнять линию фронта. По сообщению Telegram-канала «Военкоры Русской весны», линия фронта была выровнена между населенными пунктами Урожайное и Новодонецкое.
Сейчас российские подразделения продолжают вести бои в районе населенного пункта Урожайное. Часть этого поселка несколько дней находится в т.н. «серой зоне». Передовые украинские формирования, тем не менее, были ударами российских войск оттеснены.
Ранее обстановка на Времевском выступе была достаточно сложной. Военкоры называли это место «горячим участком» фронта. Но сейчас российские войска активизировали свои действия, теперь ВСУ не могут продвинуться на данном направлении уже вторые сутки. Киевскому режиму не остается иного выхода, как подтягивать дополнительные резервы своих войск, которые тоже безжалостно уничтожаются в боях.
После выявления российскими разведчиками позиций и мест скопления военной техники, вооружений и личного состава ВСУ, по ним отрабатывают артиллерия и авиация. Противник несет на данном участке фронта значительные потери, которые сейчас вынуждены признавать уже и западные средства массовой информации.
Кроме того, на Запорожском и Южно-Донецком направлениях «утилизируется» с помощью российского оружия огромное количество военной техники, переданной Украине западными спонсорами вооруженного конфликта.