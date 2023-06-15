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Украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на военные объекты в Кривом Роге

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Украинские СМИ сообщили о ракетной атаке на военные объекты в Кривом Роге

Цели военного назначения в Кривом Роге вновь подверглись ракетной атаке со стороны ВС РФ. Это следует из сообщений, появившихся утром 15 июня в украинских средствах массовой информации.


Как сообщают украинские Telegram-каналы, в Кривом Роге были нанесены удары по двум промышленным предприятиям. Что это за предприятия, украинская пресса не сообщает. Но зато рассказывает, что на них вспыхнули пожары после прилетов ракет.

По утверждению ставленника киевского режима в регионе Сергея Лысака, в результате прилетов ракет зафиксированы существенные разрушения производственных сооружений. Кроме того, были разбиты осколками газопроводы, пострадали автомобиль и автобус.


Естественно, украинские СМИ не сообщают о военной технике или вооружениях, которые могли находиться на территории указанных предприятий. Поскольку российской армии нет никакого смысла расходовать дорогостоящие ракеты на гражданские цели, понятно, что на этих промышленных предприятиях либо было скопление вооружений и военной техники, либо эта техника и вооружения ремонтировались с целью дальнейшей переброски в зону боевых действий.


Отметим, что этой ночью территория Украины подверглась массированной атаке ВС РФ. Взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Кривом Роге и ряде других городов. По утверждению источников, для нанесения ударов по военным объектам в регионах Украины были задействованы стратегические бомбардировщики и беспилотные летательные аппараты. Украинские власти пока не прокомментировали ночную атаку.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Политика Страны"
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4 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:48
    0
    Украинские власти пока не прокомментировали ночную атаку.
    Сейчас сделают подсчет сколько ракет ПВО попало не туда... и сообщат
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:58
      0
      Ниии, шароварные не признаются. Скажут - це москальские ракеты по гражданским домам попадали...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    +2
    пострадали автомобиль и автобус.
    Лысак постарался не заметить что же в действительности стояло за этим автомобилем и автобусом. Украинская сторона с начала операции сделало правилом ставить западную технику и складировать оружие и б/п на производственных предприятиях, территориях ТЭЦ и т.д. Поэтому после наших ударов не случайно там происходят большие пожары и детонируют б/п.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:15
    0
    И как-то давненько уже умолкли разговоры о восстановлении Украины... Не собирают форумы в Испаниях, не обещают, не планируют.

    А разрушений всё больше, инфраструктуру, наверное, не обслуживают и не ремонтируют эти два года. Будущее тает на глазах.