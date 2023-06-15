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Начальник Военного штаба Евросоюза: Контрнаступление ВСУ не приведет к завершению конфликта

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Начальник Военного штаба Евросоюза: Контрнаступление ВСУ не приведет к завершению конфликта

Несмотря на продолжающееся контрнаступление ВСУ, вряд ли следует думать о том, что Украине удастся с его помощью вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом заявил начальник Военного штаба Евросоюза вице-адмирал Эрве Блежан в эфире французского телеканала LCI.


Как отметил военачальник, контрнаступление ВСУ не приведет к завершению конфликта. Каким бы не был результат текущих наступательных действий, конфликт продолжится. Блежан подчеркнул, что у Киева могут появиться затем намерения провести другие контрнаступления – второе, третье и так далее.

Тем самым, западные военачальники фактически признают, что текущие наступательные действия не позволят киевскому режиму добиться озвученных целей, а боевые действия будут продолжаться и далее. Естественно, что такие заявления свидетельствуют о намерении Запада затягивать вооруженный конфликт и не допускать проведения каких-либо мирных переговоров.

Кроме того, вице-адмирал Блежан в очередной раз повторил «мантру» руководителей западных государств и Североатлантического альянса, что НАТО не собирается вводить на Украину свои войска. Как подчеркнул начальник Военного штаба Евросоюза, ввод войск НАТО на Украину означал бы начало прямого вооруженного противостояния с Россией. Но этого, по словам Блежана, никто в НАТО и Евросоюзе не хочет.

Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться

- подчеркнул Блежан.

Между тем, заявления о том, что НАТО не является стороной конфликта на Украине демонстрируют абсолютно лицемерную позицию Запада. Ведь известно, что западные страны отправляют на Украину вооружение, военную технику, боеприпасы, товары военного назначения, осуществляют обучение украинских боевиков и, более того, в рядах ВСУ задействованы наемники из стран НАТО.
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8 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:02
    -1
    по словам Блежана, никто в НАТО и Евросоюзе не хочет(войны)

    Как это не хочет? Трибалты спят и видят войну НАТы и России
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:05
      -1
      Это они тоже типа - ещё не начинали ...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:04
    +1
    Начальник Военного штаба Евросоюза: Контрнаступление ВСУ не приведет к завершению конфликта
    . К чему, зачем, они начали языками молот... поди разберись.
    Вопрос... опытные военные командиров и правда верили, что кукуевские, сейчас, смогут чего то добиться, кроме массовой могилизации, утилизации, всего и много???
    Ведь это тож самое, что говорили наши опытные эксперты, военные, в самом начале СВО... их было "плохо слышно" , по понятным причинам, но так то они говорили, указывали на очевидные ошибки политиков, с самого начала....
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:07
    +1
    А что это вообще за контора такая - Военный штаб Евросоюза? request
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:12
    +1
    Ну сказал и сказал, западным СМИ интервью взять и денежку получить за работу. Этот чиновник - начальник венного штаба ЕС, а войск ЕС тю-тю. По сути, начальник штаба чего?
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:12
    +3
    Наивный чукотский мальчик, Вашингтон отдал приказ и ваши бизнес в ущерб себе ушел из России, ваш флагман Германия наплевав на свои интересы и самостоятельность покорно легли под США. Вашингтон распорядился и весь ваш Е. С. покорно в ущерб собственной безопасности начал поставлять оружие Украине. Так ПОЧЕМУ когда Вашингтон пожелает ваших солдат и ваших жизней вы не выполните этой команды?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +2
    Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться
    В последнее время представители НАТО и политики стран входящих в него все чаще стали громко заявлять, что не являются стороной конфликта. Кем же тогда являются страны поставляющее огромную номенклатуру оружия, чьи инструкторы и военные советники находятся в зоне конфликта, а т.н. "добровольцы" непосредственно в окопах? Поэтому не надо ля-ля, тополя, вы являетесь стороной конфликта на прямую и очень заинтересованы в нем. Странно, что с вами еще поддерживаются дипломатические отношения.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:23
    0
    Очень сомневаюсь, что запад ставил задачу - завершить конфликт. Идёт гражданская война на радость англосаксов. Что с той, что с этой стороны воюют русские люди. С их стороны воюют дети тех кто при СССР после окончания ВУЗов по распределению попали на территорию УССР. А у нас до сих пор внятно не озвучены цели СВО, понятные и нам, и им.