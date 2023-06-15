Начальник Военного штаба Евросоюза: Контрнаступление ВСУ не приведет к завершению конфликта

Мы не являемся стороной конфликта и не будем ей становиться

Несмотря на продолжающееся контрнаступление ВСУ, вряд ли следует думать о том, что Украине удастся с его помощью вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом заявил начальник Военного штаба Евросоюза вице-адмирал Эрве Блежан в эфире французского телеканала LCI.Как отметил военачальник, контрнаступление ВСУ не приведет к завершению конфликта. Каким бы не был результат текущих наступательных действий, конфликт продолжится. Блежан подчеркнул, что у Киева могут появиться затем намерения провести другие контрнаступления – второе, третье и так далее.Тем самым, западные военачальники фактически признают, что текущие наступательные действия не позволят киевскому режиму добиться озвученных целей, а боевые действия будут продолжаться и далее. Естественно, что такие заявления свидетельствуют о намерении Запада затягивать вооруженный конфликт и не допускать проведения каких-либо мирных переговоров.Кроме того, вице-адмирал Блежан в очередной раз повторил «мантру» руководителей западных государств и Североатлантического альянса, что НАТО не собирается вводить на Украину свои войска. Как подчеркнул начальник Военного штаба Евросоюза, ввод войск НАТО на Украину означал бы начало прямого вооруженного противостояния с Россией. Но этого, по словам Блежана, никто в НАТО и Евросоюзе не хочет.- подчеркнул Блежан.Между тем, заявления о том, что НАТО не является стороной конфликта на Украине демонстрируют абсолютно лицемерную позицию Запада. Ведь известно, что западные страны отправляют на Украину вооружение, военную технику, боеприпасы, товары военного назначения, осуществляют обучение украинских боевиков и, более того, в рядах ВСУ задействованы наемники из стран НАТО.